自由開講》當AI治理成為新戰場：台灣不能只做「效能供應者」

◎ 江泰槿



聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）本月宣布成立「AI國際科學專家小組」，從全球近2,700名申請者中遴選40位專家，標誌著AI治理正式進入制度化階段。然日本AI戰略會議座長松尾豐教授成功入選，這不僅是個人學術成就，更代表日本在全球AI規則形成過程中取得了關鍵的「議程設定權」。日本AI戰略會議座長松尾豐教授入選AI國際科學專家小組。（彭博檔案照）





規則制定權的結構性落差

當AI治理從技術議題轉向制度性規則建構，該專家小組預計於今年7月發布的評估報告，極可能成為主要經濟體制定數位貿易規則、技術管制及產業標準的依據。日本透過核心專家參與聯合國機制，能在規範制定的最前端同步反映產業利益;台灣則長期面臨「規則接受者」而非「規則制定者」的困境。這種「資訊不對稱」將直接轉化為產業競爭力的隱憂。

三層次的潛在衝擊

首先，AI風險分類可能轉化為技術性貿易障礙。當主要市場採納聯合國框架，我國AI軟體、系統整合服務的合規成本將大幅提高。其次，國際技術合作面臨「隱性門檻」。不符合安全性、可解釋性標準的業者，可能在高階供應鏈中遭到排除。第三，對資源有限的中小企業而言，醫療AI、監控系統等特定領域若面臨強化監管，市場准入的不確定性將急遽升高。台日產業合作，使台灣成為「合規標準的先行實踐者」；台積電董事長暨總裁魏哲家（左二）於5日與日本首相高市早苗（右二）會面，洽談推進熊本第二座晶圓廠製程技術相關事宜。（歐新社檔案照）

從被動接軌到主動塑造

筆者認為，台灣應採取「多軌並進」策略。在雙邊層次，可透過友好國多邊科技對話、台日產業合作等既有管道，爭取提前掌握規範走向，甚至以「技術驗證夥伴」身分參與標準測試。在區域層次，善用台灣優勢，從應用到開發聯合友好國家品牌商，將安全性、可靠性、倫理原則等要素市場化，使台灣成為「合規標準的先行實踐者」。

雖說，規則制定權的落差是結構性問題，但台灣若能將既有的半導體與算力優勢，轉化為「可信賴供應鏈」的戰略資產，在全球AI治理框架成形的關鍵時刻，仍有機會從「效能供應者」躍升為「信賴合作夥伴」，這無疑是我國的政策智慧與產業韌性的重大里程碑。

（作者為財團法人中華經濟研究院日本中心主任 ）

