自由開講》公私校校長職場霸凌 有法難管

2026/03/01 12:30

◎ 木呆子

全教總、屏教產及桃學產去年12月召開記者會，點名屏東琉球國中及北科附工校長不適任，要求依法嚴懲。（資料照）全教總、屏教產及桃學產去年12月召開記者會，點名屏東琉球國中及北科附工校長不適任，要求依法嚴懲。（資料照）校長職場霸凌早已不是零星個案，而是長期被制度縱容的結構性問題。更令人憤怒的是，連公立學校都無法倖免。竹東自強國中郭老師案、琉球國中代理教師過勞致死案，皆發生於公立學校，長官帶頭霸凌、吹哨者遭受打壓，最終不是石沉大海，就是以「查無不法」草草結案，卻已有人因此失去生命。若連公立學校的校長都難以究責，更遑論董事會與校長相互包庇的私立學校。

以某私立中學為例，校長被指長期對參與訴訟的教職員進行報復性差別對待，不發放教育補助、動輒公開羞辱、濫權關說招生，不從即遭打壓。教師會自一一四年七月起檢舉，換來的卻是校事會議清算異議者。主管機關的作為更令人心寒：勞動部僅檢查工作環境安全即結案，國教署只詢問校長與董事會，否認便視為事實勞動部勞動力發展署北分署前署長謝宜容因職場霸凌案被究責下台。（資料照）勞動部勞動力發展署北分署前署長謝宜容因職場霸凌案被究責下台。（資料照）

諷刺的是，勞動部謝宜容雖因職場霸凌究責下台，卻被認定「霸凌不成立」，但其一名部下卻已白白犧牲生命。主管機關是否願意站在基層身旁，態度決定生死；一味消極卸責，犧牲的終究是底下的人命，連學生受教權也難以倖免

（作者為私校教師）

