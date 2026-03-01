自由開講》公私校校長職場霸凌 有法難管

◎ 木呆子

全教總、屏教產及桃學產去年12月召開記者會，點名屏東琉球國中及北科附工校長不適任，要求依法嚴懲。（資料照）校長職場霸凌早已不是零星個案，而是長期被制度縱容的結構性問題。更令人憤怒的是，連公立學校都無法倖免。竹東自強國中郭老師案、琉球國中代理教師過勞致死案，皆發生於公立學校，長官帶頭霸凌、吹哨者遭受打壓，最終不是石沉大海，就是以「查無不法」草草結案，卻已有人因此失去生命。若連公立學校的校長都難以究責，更遑論董事會與校長相互包庇的私立學校。

以某私立中學為例，校長被指長期對參與訴訟的教職員進行報復性差別對待，不發放教育補助、動輒公開羞辱、濫權關說招生，不從即遭打壓。教師會自一一四年七月起檢舉，換來的卻是校事會議清算異議者。主管機關的作為更令人心寒：勞動部僅檢查工作環境安全即結案，國教署只詢問校長與董事會，否認便視為事實。勞動部勞動力發展署北分署前署長謝宜容因職場霸凌案被究責下台。（資料照）

諷刺的是，勞動部謝宜容雖因職場霸凌究責下台，卻被認定「霸凌不成立」，但其一名部下卻已白白犧牲生命。主管機關是否願意站在基層身旁，態度決定生死；一味消極卸責，犧牲的終究是底下的人命，連學生受教權也難以倖免。

（作者為私校教師）

