自由開講》4月川習會前的「封盤」戰：美國為何急著完成對台軍售程序

◎ 洪浦釗

美國近期連續推進對台軍售程序，表面上看是例行性的安全合作，但若從時間點、程序設計與美國國會罕見的公開介入來看，這其實是一場高度政治化、且被時序「鎖死」的戰略行動。真正的關鍵，不在於賣了哪些武器，而在於為何必須現在完成。答案指向一個越來越清楚的背景：4月即將到來的「川習會」。

趕在4月即將到來的「川習會」前，美國總統川普簽署軍援台灣法案。（美聯社檔案照） 這不是軍購爭議，而是一場與時間賽跑的政治行動

當美國行政部門、國會軍委會、外交委員會接連發聲，甚至跨黨派點名台灣立法院在野黨「令人失望」時，事情早已超出單純軍購審議的層次。美方真正關心的，不是台灣要不要防衛，而是台灣是否會在關鍵談判前，被重新放回談判桌上。

這也是為何這一波對台軍售，呈現出前所未見的特徵：分批進行、快速知會國會、發價書（LOA）效期明確、付款時程緊縮。一旦發價書（LOA）效因預算卡關而過期，重新跑流程不僅是金錢成本，更是戰略窗口的永久喪失。這不只是單純的象徵性支持，而是程序性的加速推進；不是政治表態，而是透過行政程序製造不可逆的「既定事實」。

去年8月曾訪台的美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（左）近日發文，直接點名台灣在野黨大幅削減國防特別預算案「令人失望」。右為參議員費雪（Deb Fischer）。（資料照） 美國為何此刻異常用力？提前抽走談判選項

原因並不複雜。川普重返白宮後，美中高層互動的政治想像迅速回到「交易」與「大國協調」的語境之中。對美國國安體系而言，最不願見到的場景，就是在川習會上，台灣的防衛能力與軍售進度，成為習近平可以當場提出、要求延後或交換的談判標的。

因此，美國此刻做的，並不是「再度承諾台灣」，而是提前抽走談判選項。只要軍售完成簽約、進入付款與交付程序，這些武器就不再是「可談事項」，而是「已定案事實」。即便川習會氣氛再好、中國再施壓，軍售也不可能被臨時叫停。這正是所謂「生米煮成熟飯」的戰略邏輯，將台灣議題從交易清單中「封盤」。換言之，這是一種透過程序完成，來消除談判空間的制度性封盤。

美政府就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，向我方提供發價書草案，有效期至3月15日。圖為陸軍實施拖式飛彈射擊。（資料照） 若程序未完成，台灣將重新變回「變數」

反過來說，若軍售程序在川習會前仍停留在「未定案」、「待審議」的狀態，風險就不只存在於台灣，而是直接進入了美國的談判空間。對中國而言，這代表一個明確訊號：台灣的防衛需求仍有操作空間；對美國而言，則意味著台灣可能被迫重新成為一個「可以被處理的變數」。這正是美方最想避免的狀態，也正是中國最迫切期待的結果。

罕見的國會介入：當盟友信譽成為談判支柱

特別值得注意的是，這一次發聲的是美國國會跨黨派的聯合行動。軍委會關心的是戰力是否到位；外交委員會關心的，則是盟友的可信度。當外委會主席與首席成員公開點名台灣在野黨時，這已構成一個清楚的政治判斷：在美國眼中，國防預算受阻不再只是台灣的內政問題，而是會直接影響美國在印太談判中的籌碼與正當性。

問題的結構性風險正在於此。當國防預算遭到程序性封殺，發價書效期開始倒數，這不只是行政效率的問題，而是戰略訊號的自我削弱。

藍白立委日前聯手在程序委員會挾人數優勢，第十度封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」付委審查。（資料照） 我們要不要把台灣從大國談判桌上拿下來

拖延本身就是一種訊號。它讓原本應該被「封盤」的軍售案，再次回到不確定狀態；也讓原本應該被排除在談判之外的台灣，重新變得「可被談判」。這並不需要任何人公開表態親中，只要程序卡住、時程拉長，效果就已經達成。

美國此刻的行動，其實是在替台灣做一件事：把台灣從大國談判桌上拿下來。但這件事，無法只靠美國完成。如果台灣自己在關鍵時刻打開程序的門，再多盟友也拉不住。對台灣而言，最危險的情況，從來不是被盟友出賣，而是讓自己處在一個可以被交易、可以被討價還價的位置。在川習會前，美國正在加速封盤；而台灣此刻的選擇，將決定自己是被移出談判桌，還是再次被推回桌面中央。

（作者為政治學博士）

