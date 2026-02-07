自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》4月川習會前的「封盤」戰：美國為何急著完成對台軍售程序

2026/02/07 17:00

◎ 洪浦釗

美國近期連續推進對台軍售程序，表面上看是例行性的安全合作，但若從時間點、程序設計與美國國會罕見的公開介入來看，這其實是一場高度政治化、且被時序「鎖死」的戰略行動。真正的關鍵，不在於賣了哪些武器，而在於為何必須現在完成。答案指向一個越來越清楚的背景：4月即將到來的「川習會」。

趕在4月即將到來的「川習會」前，美國總統川普簽署軍援台灣法案。（美聯社檔案照）趕在4月即將到來的「川習會」前，美國總統川普簽署軍援台灣法案。（美聯社檔案照） 這不是軍購爭議，而是一場與時間賽跑的政治行動

當美國行政部門、國會軍委會、外交委員會接連發聲，甚至跨黨派點名台灣立法院在野黨「令人失望」時，事情早已超出單純軍購審議的層次。美方真正關心的，不是台灣要不要防衛，而是台灣是否會在關鍵談判前，被重新放回談判桌上。

這也是為何這一波對台軍售，呈現出前所未見的特徵：分批進行、快速知會國會、發價書（LOA）效期明確、付款時程緊縮。一旦發價書（LOA）效因預算卡關而過期，重新跑流程不僅是金錢成本，更是戰略窗口的永久喪失。這不只是單純的象徵性支持，而是程序性的加速推進；不是政治表態，而是透過行政程序製造不可逆的「既定事實」。

去年8月曾訪台的美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（左）近日發文，直接點名台灣在野黨大幅削減國防特別預算案「令人失望」。右為參議員費雪（Deb Fischer）。（資料照）去年8月曾訪台的美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（左）近日發文，直接點名台灣在野黨大幅削減國防特別預算案「令人失望」。右為參議員費雪（Deb Fischer）。（資料照） 美國為何此刻異常用力？提前抽走談判選項

原因並不複雜。川普重返白宮後，美中高層互動的政治想像迅速回到「交易」與「大國協調」的語境之中。對美國國安體系而言，最不願見到的場景，就是在川習會上，台灣的防衛能力與軍售進度，成為習近平可以當場提出、要求延後或交換的談判標的。

因此，美國此刻做的，並不是「再度承諾台灣」，而是提前抽走談判選項。只要軍售完成簽約、進入付款與交付程序，這些武器就不再是「可談事項」，而是「已定案事實」。即便川習會氣氛再好、中國再施壓，軍售也不可能被臨時叫停。這正是所謂「生米煮成熟飯」的戰略邏輯，將台灣議題從交易清單中「封盤」。換言之，這是一種透過程序完成，來消除談判空間的制度性封盤。

美政府就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，向我方提供發價書草案，有效期至3月15日。圖為陸軍實施拖式飛彈射擊。（資料照）美政府就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，向我方提供發價書草案，有效期至3月15日。圖為陸軍實施拖式飛彈射擊。（資料照） 若程序未完成，台灣將重新變回「變數」

反過來說，若軍售程序在川習會前仍停留在「未定案」、「待審議」的狀態，風險就不只存在於台灣，而是直接進入了美國的談判空間。對中國而言，這代表一個明確訊號：台灣的防衛需求仍有操作空間；對美國而言，則意味著台灣可能被迫重新成為一個「可以被處理的變數」。這正是美方最想避免的狀態，也正是中國最迫切期待的結果。

罕見的國會介入：當盟友信譽成為談判支柱

特別值得注意的是，這一次發聲的是美國國會跨黨派的聯合行動。軍委會關心的是戰力是否到位；外交委員會關心的，則是盟友的可信度。當外委會主席與首席成員公開點名台灣在野黨時，這已構成一個清楚的政治判斷：在美國眼中，國防預算受阻不再只是台灣的內政問題，而是會直接影響美國在印太談判中的籌碼與正當性。

問題的結構性風險正在於此。當國防預算遭到程序性封殺，發價書效期開始倒數，這不只是行政效率的問題，而是戰略訊號的自我削弱。

藍白立委日前聯手在程序委員會挾人數優勢，第十度封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」付委審查。（資料照）藍白立委日前聯手在程序委員會挾人數優勢，第十度封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」付委審查。（資料照） 我們要不要把台灣從大國談判桌上拿下來

拖延本身就是一種訊號。它讓原本應該被「封盤」的軍售案，再次回到不確定狀態；也讓原本應該被排除在談判之外的台灣，重新變得「可被談判」。這並不需要任何人公開表態親中，只要程序卡住、時程拉長，效果就已經達成。

美國此刻的行動，其實是在替台灣做一件事：把台灣從大國談判桌上拿下來。但這件事，無法只靠美國完成。如果台灣自己在關鍵時刻打開程序的門，再多盟友也拉不住。對台灣而言，最危險的情況，從來不是被盟友出賣，而是讓自己處在一個可以被交易、可以被討價還價的位置。在川習會前，美國正在加速封盤；而台灣此刻的選擇，將決定自己是被移出談判桌，還是再次被推回桌面中央。

（作者為政治學博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書