自由開講》為什麼台灣長輩這麼會看醫生 卻還是平均臥床八年？

◎ 郭冠廷

二〇二六年，全民健康保險費率表面上維持5.17%不調漲，但多數上班族其實已經感受到壓力。因應基本工資調升，自115年起，最低投保級距調高至29,500元，約790萬人每月將多繳12至28元不等的健保費。金額不大，卻清楚傳遞一個訊號：健保的錢，正在被一點一滴地往上堆。

問題是，這些錢真的花在「讓人少受苦」的地方嗎？台灣的醫療可近性世界知名，看醫生方便、檢查密集，但我們卻很少正視一個矛盾的事實：國人平均壽命雖已超過八十歲，臨終前卻有長達七到八年處於失能、臥床、反覆進出醫院的「不健康餘命」。換句話說，長輩並不是沒在看醫生，而是「看了很多醫生，卻還是一路往失能走」。國人平均壽命雖已超過八十歲，臨終前卻有長達七到八年處於失能或臥床、反覆進出醫院的「不健康餘命」；示意圖。（資料照）



這正是長照3.0此刻最該面對的核心問題。長照3.0上路，政策文件列滿了漂亮的關鍵字：在地安老、社區整合、預防延緩失能、出院準備、醫療與長照銜接、科技輔助。然而，如果我們只是把它當成服務項目增加，卻沒有改變照護邏輯，結果只會是同一個惡性循環不斷重播──跌倒、骨折、住院、出院、再跌倒。

請繼續往下閱讀...

真正的結構性破口，在於「醫、動、養長期被拆開」。醫療體系負責救急，開藥、開檢查、安排轉介；但病人一走出醫院，怎麼動、怎麼吃、怎麼把肌力留住，往往成了制度空白。運動端不敢承接慢病個案，營養與心理專業難以進入家庭日常，照顧端只能在失能後被動接住。於是，健保不斷修補，卻永遠追不上失能的速度。長照3.0上路，衛福部將推動「中介復健」新制，包含地區醫院轉型或長照機構提供全日型復能服務，盼接住出院後仍具復健潛能的長者，降低失能風險。（資料照）

如果長照3.0真要做到「預防延緩失能」，就不能只計算服務人次，而必須把「運動處方」與「營養介入」正式納入照護路徑。出院準備不只交代用藥，也要交代下肢肌力與平衡訓練；個案管理不只追蹤失能等級，也要追蹤步態與營養攝取；社區據點不只是共餐與活動，而是讓長輩每天有人帶著做對的動作、吃對的東西，避免下一次跌倒。接下來一定會有人問：這些專業要給更好的待遇，錢從哪裡來？

答案其實不複雜，也不浪漫──不是多花錢，而是換一個地方花。我們現在每年真正燒掉的，是加護病房、反覆住院、長期臥床的高額醫療費。如果能把其中一小部分，前移投入到社區端的專業預防，讓長輩少跌一次倒、少一次住院，健保與長照的總支出反而更低。長照3.0該完成的轉向是：建立跨醫療、運動、營養的整合培訓與人才供應體系，讓受過系統化訓練的人，能安全進入家庭與社區，協助長輩把功能留住；圖為照服員。（資料照）

這正是長照3.0該完成的轉向：建立跨醫療、運動、營養的整合培訓與人才供應體系，讓受過系統化訓練的人，能安全進入家庭與社區，協助長輩把功能留住；同時，用對得起專業價值的薪資與清楚的職涯路徑，讓年輕人知道，投入預防失能不是燃燒青春，而是一條能養活自己、也幫社會止血的專業道路。

健保費可以慢慢多繳，但跌倒一次、臥床一次，代價往往是好幾年的人生。與其不斷討論要不要再多收一點錢，不如先問清楚：我們是否把錢花在對的地方。把後端的無效醫療支出，挪一點到前端的專業預防，才是對每一位繳保費的國人，最負責任的選擇。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法