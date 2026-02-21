自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「社宅」政策能否落實 關鍵在土地

2026/02/21 09:00

◎ 黃麗玉

1月30日，《住宅法》修正案三讀通過。外界多聚焦入住資格、優惠配額、租屋市場透明化，以及弱勢與原住民族居住保障等配套設計，但筆者認為，本次修法最關鍵的進展，在於建立住宅用地儲備機制。沒有穩定、可預期的社宅用地來源，就無法持續、大量興建社會住宅；供給無法擴大，其餘制度設計再完整，也難以真正落實。

立法院院會近日三讀通過住宅法部份條文修正草案，民進黨團議場中舉「租屋市場透明化」等標語牌合影。（資料照）立法院院會近日三讀通過住宅法部份條文修正草案，民進黨團議場中舉「租屋市場透明化」等標語牌合影。（資料照） 這項成果，來自長期推動制度改革的民間團體努力，包括OURs都市改革組織、崔媽媽基金會與社會住宅推動聯盟。這些團體長期指出社宅興辦所面臨的結構性困境，尤其是可用土地逐年枯竭的現實問題。筆者過去即主張，社宅用地不應仰賴零星取得，而應透過都市計畫工具系統性處理，例如區段徵收與市地重劃。其中，自辦市地重劃更能在開發初期即納入社宅需求，要求開發者同步承擔安置與照顧弱勢拆遷戶的公共責任，不僅有助於降低開發過程的衝突，也能避免都市計畫方法被有心人刻意操作、扭曲。

然而，社會上始終存在某些論述，其影響力並非建立於提出可行方案，而是透過否定他人努力累積而來。當制度逐步修補、改革開始見效，這類聲音往往選擇全面質疑，將複雜的都市治理問題，簡化為對既有制度的全面否定，例如一再主張廢除區段徵收或市地重劃，卻始終無法提出對整體社會有利、可操作、可複製的替代機制。

以區段徵收與市地重劃取得社宅用地。圖為高市府拆完七賢國中舊校地原地上物，交地給國家住都中心興建「七賢安居」社宅。（資料照）以區段徵收與市地重劃取得社宅用地。圖為高市府拆完七賢國中舊校地原地上物，交地給國家住都中心興建「七賢安居」社宅。（資料照） 從供需結構著手，讓住宅市場回歸理性運作，始終是改善高房價的正確方向。筆者期待OURs等團體能排除特定反對聲音，持續關注《住宅法》的執行與精進，推動社宅需求正式納入都市計畫的法定評估事項。未來都市計畫於新訂、擴大或通盤檢討時，應衡酌人口結構與居住現況，並會商住宅主管機關，評估社會住宅需求並劃設必要用地。讓社宅用地成為制度常態，居住正義才能真正落地。

（作者為服務業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書