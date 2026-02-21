自由開講》「社宅」政策能否落實 關鍵在土地

◎ 黃麗玉

1月30日，《住宅法》修正案三讀通過。外界多聚焦入住資格、優惠配額、租屋市場透明化，以及弱勢與原住民族居住保障等配套設計，但筆者認為，本次修法最關鍵的進展，在於建立住宅用地儲備機制。沒有穩定、可預期的社宅用地來源，就無法持續、大量興建社會住宅；供給無法擴大，其餘制度設計再完整，也難以真正落實。

立法院院會近日三讀通過住宅法部份條文修正草案，民進黨團議場中舉「租屋市場透明化」等標語牌合影。（資料照） 這項成果，來自長期推動制度改革的民間團體努力，包括OURs都市改革組織、崔媽媽基金會與社會住宅推動聯盟。這些團體長期指出社宅興辦所面臨的結構性困境，尤其是可用土地逐年枯竭的現實問題。筆者過去即主張，社宅用地不應仰賴零星取得，而應透過都市計畫工具系統性處理，例如區段徵收與市地重劃。其中，自辦市地重劃更能在開發初期即納入社宅需求，要求開發者同步承擔安置與照顧弱勢拆遷戶的公共責任，不僅有助於降低開發過程的衝突，也能避免都市計畫方法被有心人刻意操作、扭曲。

然而，社會上始終存在某些論述，其影響力並非建立於提出可行方案，而是透過否定他人努力累積而來。當制度逐步修補、改革開始見效，這類聲音往往選擇全面質疑，將複雜的都市治理問題，簡化為對既有制度的全面否定，例如一再主張廢除區段徵收或市地重劃，卻始終無法提出對整體社會有利、可操作、可複製的替代機制。

以區段徵收與市地重劃取得社宅用地。圖為高市府拆完七賢國中舊校地原地上物，交地給國家住都中心興建「七賢安居」社宅。（資料照） 從供需結構著手，讓住宅市場回歸理性運作，始終是改善高房價的正確方向。筆者期待OURs等團體能排除特定反對聲音，持續關注《住宅法》的執行與精進，推動社宅需求正式納入都市計畫的法定評估事項。未來都市計畫於新訂、擴大或通盤檢討時，應衡酌人口結構與居住現況，並會商住宅主管機關，評估社會住宅需求並劃設必要用地。讓社宅用地成為制度常態，居住正義才能真正落地。

（作者為服務業）

