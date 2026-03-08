自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當年輕世代奔馳、長輩緩行 誰來補上長照斷層？

2026/03/08 08:00

◎ 郭冠廷

農曆馬年將至，許多年輕人正忙著規劃衝刺未來：轉職、創業、向外發展；然而，家中長輩的願望往往很微小──有人陪著動一動、聊聊天，把日子過得安穩。當年輕世代全速向前奔跑，長輩的步伐卻逐漸緩慢，誰能站在這兩者之間，把斷裂的世代重新連結起來？

大眾常以為，台灣長照的危機是高齡化速度太快；但走進第一線便會發現，真正的斷層發生得更早──是年輕勞動力的黯然離場。這並非年輕人缺乏愛心，而是現行制度從未為他們鋪設一條走得下去的職涯道路。

長照3.0上路在即，政策文件談服務量能、談科技導入、談醫療銜接，卻少有篇幅正面回應關鍵問題：誰來執行？誰願意留下？現實是，年輕照服員持續流失，照顧現場往往演變成高齡照顧高齡的無奈循環。制度再完善，若無人執行，終究只是空轉年輕照服員持續流失，照顧現場往往演變成高齡照顧高齡的無奈循環。制度再完善，若無人執行，終究只是空轉；示意圖。（資料照）年輕照服員持續流失，照顧現場往往演變成高齡照顧高齡的無奈循環。制度再完善，若無人執行，終究只是空轉；示意圖。（資料照）

追根究柢，是因為我們長期誤解了照顧的核心。照顧，不該只是洗澡、餵食與翻身等勞務。真正能穩定長輩身心、維持認知功能與情緒健康的，往往來自持續且有品質的互動。而在眾多互動形式中，運動與觀賞賽事，正是成本最低、卻最能跨越世代隔閡的媒介。

簡單的伸展、傳接球，或是並肩坐在電視前為比賽吶喊。這些看似日常的小事，實則同時兼顧了身體活動、認知刺激與關係維繫。對長輩而言，這是尊嚴與功能的維持；對年輕人而言，這能讓他們從單調的勞務中解脫，獲得「我看得到長輩改變」的成就感。

環境一方面期待年輕人投入，另一方面卻只提供破碎的案量與模糊的角色定位。他們被要求付出情感，卻缺乏技能升級的路徑；照服員示意圖。（資料照）環境一方面期待年輕人投入，另一方面卻只提供破碎的案量與模糊的角色定位。他們被要求付出情感，卻缺乏技能升級的路徑；照服員示意圖。（資料照）遺憾的是，我們從未將這種互動能力視為一門需要培訓的專業。目前環境一方面期待年輕人投入，另一方面卻只提供破碎的案量與模糊的角色定位。他們被要求付出情感，卻缺乏技能升級的路徑被期待承擔責任，卻無專業背書結果不是年輕人不願做，而是沒人願意在沒有成就感的環境下久做

若真心想留住年輕勞動力，必須承認一個現實：青銀互動不會自然發生，它需要專業引導。這正是長照3.0亟需補上的拼圖──建立以互動能力為核心的培訓制度。將運動處方、安全風險評估、溝通引導技巧系統化地教授給年輕人，讓他們不再只是來陪一下，而是有能力陪、有專業陪。當年輕人意識到，這份工作不是單純燃燒青春，而是一條能累積專業、看見成效的職涯，他們才可能留下來。

馬年象徵奔騰與前進，但一個成熟的社會，不能只有向前衝的世代，也要有人懂得陪著慢下來。年輕人要未來，長輩要陪伴，這兩者並不衝突，端看我們是否願意用制度，替他們搭起一座能相遇的橋。台灣長照真正的考驗，不在於政策寫得多漂亮，而在於：我們有沒有為年輕世代，設計一個願意走進來，並且走得下去的位置。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會 副理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書