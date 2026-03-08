自由開講》當年輕世代奔馳、長輩緩行 誰來補上長照斷層？

◎ 郭冠廷

農曆馬年將至，許多年輕人正忙著規劃衝刺未來：轉職、創業、向外發展；然而，家中長輩的願望往往很微小──有人陪著動一動、聊聊天，把日子過得安穩。當年輕世代全速向前奔跑，長輩的步伐卻逐漸緩慢，誰能站在這兩者之間，把斷裂的世代重新連結起來？

大眾常以為，台灣長照的危機是高齡化速度太快；但走進第一線便會發現，真正的斷層發生得更早──是年輕勞動力的黯然離場。這並非年輕人缺乏愛心，而是現行制度從未為他們鋪設一條走得下去的職涯道路。

長照3.0上路在即，政策文件談服務量能、談科技導入、談醫療銜接，卻少有篇幅正面回應關鍵問題：誰來執行？誰願意留下？現實是，年輕照服員持續流失，照顧現場往往演變成高齡照顧高齡的無奈循環。制度再完善，若無人執行，終究只是空轉。年輕照服員持續流失，照顧現場往往演變成高齡照顧高齡的無奈循環。制度再完善，若無人執行，終究只是空轉；示意圖。（資料照）

追根究柢，是因為我們長期誤解了照顧的核心。照顧，不該只是洗澡、餵食與翻身等勞務。真正能穩定長輩身心、維持認知功能與情緒健康的，往往來自持續且有品質的互動。而在眾多互動形式中，運動與觀賞賽事，正是成本最低、卻最能跨越世代隔閡的媒介。

簡單的伸展、傳接球，或是並肩坐在電視前為比賽吶喊。這些看似日常的小事，實則同時兼顧了身體活動、認知刺激與關係維繫。對長輩而言，這是尊嚴與功能的維持；對年輕人而言，這能讓他們從單調的勞務中解脫，獲得「我看得到長輩改變」的成就感。

環境一方面期待年輕人投入，另一方面卻只提供破碎的案量與模糊的角色定位。他們被要求付出情感，卻缺乏技能升級的路徑；照服員示意圖。（資料照）遺憾的是，我們從未將這種互動能力視為一門需要培訓的專業。目前環境一方面期待年輕人投入，另一方面卻只提供破碎的案量與模糊的角色定位。他們被要求付出情感，卻缺乏技能升級的路徑；被期待承擔責任，卻無專業背書。結果不是年輕人不願做，而是沒人願意在沒有成就感的環境下久做。

若真心想留住年輕勞動力，必須承認一個現實：青銀互動不會自然發生，它需要專業引導。這正是長照3.0亟需補上的拼圖──建立以互動能力為核心的培訓制度。將運動處方、安全風險評估、溝通引導技巧系統化地教授給年輕人，讓他們不再只是來陪一下，而是有能力陪、有專業陪。當年輕人意識到，這份工作不是單純燃燒青春，而是一條能累積專業、看見成效的職涯，他們才可能留下來。

馬年象徵奔騰與前進，但一個成熟的社會，不能只有向前衝的世代，也要有人懂得陪著慢下來。年輕人要未來，長輩要陪伴，這兩者並不衝突，端看我們是否願意用制度，替他們搭起一座能相遇的橋。台灣長照真正的考驗，不在於政策寫得多漂亮，而在於：我們有沒有為年輕世代，設計一個願意走進來，並且走得下去的位置。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會 副理事長）

