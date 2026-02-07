自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

汪浩時間》美國挺台，藍白投共

問題恰恰出在台灣內部。藍白在立法院杯葛國防預算，一邊享受美國安全保證，一邊操作反美、疑美論述，甚至對AIT處長進行人身攻擊，向北京釋放錯誤訊號。這種行為，在華府眼中不是「制衡」，而是風險來源。
汪浩時間

汪浩時間

2026/02/07 13:30

◎ 汪浩

川習通話後，北京高調放話，要求美方「慎重處理對台軍售」，川普則僅以一句「重視中方關切」輕輕帶過。若只看語言，容易被誤判為美國退讓；但若看行動，答案恰恰相反。就在通話後不久，川普正式簽署《2026綜合撥款法案》，國會更明確編列超過12億美元（含先前規畫達14.5億）專款支援台灣安全，要求優先交付軍備、定期向國會報告，甚至在法律層級禁止聯邦政府使用任何「將台灣錯誤描繪為中國一部分」的地圖。這不是模糊，而是制度化的挺台。

美國總統川普簽署一項綜合撥款法案，撥款逾14億美元挺台防衛，在法律層級禁止聯邦政府使用任何「將台灣錯誤描繪為中國一部分」的地圖。（歐新社檔案照）美國總統川普簽署一項綜合撥款法案，撥款逾14億美元挺台防衛，在法律層級禁止聯邦政府使用任何「將台灣錯誤描繪為中國一部分」的地圖。（歐新社檔案照）更關鍵的是，美國並未只對北京畫紅線，也同步對台北施壓。無論是多位參議員聲明，或行政部門的公開訊號，核心都很清楚：美國願意出錢、出武器、出政治成本，但前提是台灣自己要有防衛決心。國防特別預算不是象徵，而是信任的門票。

問題恰恰出在台灣內部。藍白在立法院杯葛國防預算，一邊享受美國安全保證，一邊操作反美、疑美論述，甚至對AIT處長進行人身攻擊，向北京釋放錯誤訊號。這種行為，在華府眼中不是「制衡」，而是風險來源

國民黨副主席蕭旭岑批AIT處長谷立言只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是。（資料照）國民黨副主席蕭旭岑批AIT處長谷立言只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是。（資料照）川普政府的訊息其實非常一致：對中國，嘴上降溫、手上加壓；對台灣，安全支持不打折，但耐心有限。美國已經站在台灣這一邊，接下來的問題只剩一個——台灣自己，要不要站穩。藍白若繼續在關鍵時刻拖後腿，投的不是反對民進黨的票，而是反美投共的自殺票。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書