自由開講》M1A2T成軍非挑釁 是台灣拒絕被吞併的最低門檻

◎ 宗介

國軍對美採購的108輛M1A2T戰車，第三批已完成生產、即將運返台灣，第二批換裝部隊也將於今年第二季成軍，正式納入戰備序列。這項進度本身，就是對外界最清楚的訊號：台灣的防衛改革不是口號，而是正在落地的實體戰力。

國軍對美採購的108輛M1A2T戰車，第三批已完成生產，將運返台灣。M1A2T戰車陸續成軍，成為我國新一代主力。（資料照） 長期以來，中共不斷透過軍演、繞台行動與認知戰，塑造「台灣老舊、無力抵抗」的錯覺。事實恰恰相反。陸軍現有CM‑11、M60A3等戰車雖然服役超過20年，但透過引擎、射控與獵殲系統升級，已具備現代化作戰基礎；M1A2T的引進，則是在此基礎上，補上「關鍵質變」。

M1A2T的核心價值不只是火力或裝甲，而是「獵殲模式」帶來的戰場節奏改變。車長與射手可同步搜索、快速分工，代表台灣裝甲部隊已能在高壓、夜間、複雜環境中，持續循環接戰。這不是為了反攻，而是為了在最壞情境下，讓任何登陸或突入北部的敵軍付出難以承受的代價。

請繼續往下閱讀...

也正因如此，北京對台軍事恫嚇近年明顯出現一個矛盾現象：一邊高喊「隨時能打、必然統一」，一邊卻加大灰色地帶行動、電子戰與心理戰比例。原因很簡單——真正的硬碰硬成本正在上升。M1A2T部署於六軍團、衛戍北部，直接提高共軍在首波地面作戰中的不確定性，迫使其必須付出更多準備、更多風險。

有著「地表最強戰車」美譽的M1A2系列戰車，搭載致命的120公厘戰車砲、防護力高的複合式裝甲，也具備優異的機動性與作戰效率，圖為美軍M1A2戰車。（取自美軍DVIDS，記者涂鉅旻製圖）必須強調的是，台灣的戰車不是為了向外挑釁，更不是為了改變現狀，而是為了防止現狀被武力改寫。真正破壞台海和平的，從來不是台灣的自我防衛，而是中共拒絕放棄以武力解決政治分歧的執念。

當M1A2T一批批成軍，傳遞的訊息只有一個：台灣不求戰，但也不會任人宰割。這正是維持和平最現實、也最誠實的方式。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法