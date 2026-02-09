自由電子報
自由開講》立委涉機密職務 國籍問題不容模糊

2026/02/09 09:00

◎ 張亞柔

政府要求民眾黨立委李貞秀依法放棄中國國籍，並非政治清算，而是基於現行法律與國家安全的必要作為。依《國籍法》與相關公職任用規範，立法委員屬於高度敏感的公職身分，涉及國防、外交、兩岸事務與國家機密，本就必須確保其對國家的單一忠誠。這一要求，針對的是「國籍狀態」，而非個人立場或婚姻身分。

政府要求民眾黨立委李貞秀依法放棄中國國籍，並非政治清算。圖為民眾黨中配立委李貞秀。（資料照）政府要求民眾黨立委李貞秀依法放棄中國國籍，並非政治清算。圖為民眾黨中配立委李貞秀。（資料照）

若放任中國配偶或仍具中國國籍者無須完成放棄程序，即可進入國會、接觸機敏資料，等同在制度上打開一個高度危險的漏洞。中國至今仍以法律與政治手段，主張對其國民具有管轄權，並要求配合國家安全機構。這並非假設性的風險，而是中共體制下明文存在的現實。當這樣的身分進入台灣的核心政治運作圈，所帶來的潛在壓力、利益衝突與安全疑慮，都不容輕忽。

更重要的是，這不是針對特定政黨或個案的臨時標準，而是民主國家對公職人員的基本要求。多數民主國家皆對雙重國籍或外國國籍者進入關鍵公職設有明確限制，其核心理由正是避免國家利益被他國影響或滲透。台灣面對的安全環境尤為嚴峻，更沒有模糊空間可言。

若放任仍具中國國籍者無須完成放棄程序，即可進入國會、接觸機敏資料，等同在制度上打開一個高度危險的漏洞。圖為中國天安門。（歐新社檔案照）若放任仍具中國國籍者無須完成放棄程序，即可進入國會、接觸機敏資料，等同在制度上打開一個高度危險的漏洞。圖為中國天安門。（歐新社檔案照）

若因政治壓力或輿論操作而選擇退讓，不僅將動搖法律的嚴肅性，也會對國家安全造成難以回復的長期傷害。依法要求放棄中國國籍，並不是排斥誰，而是守住民主制度最基本的防線。這道防線一旦鬆動，代價恐怕不只是一個職位，而是整個體制的可信度與安全性。

（作者為自由業）

