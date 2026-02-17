健康醫療網》魚刺卡喉嚨吞下去不代表沒事！醫點名5大NG飲食行為「腸穿孔」風險增

黃士維院長提醒，「能吃就是福」不代表就是健康，而是要有正確的認知，應注意飲食細節。平常應落實細嚼慢嚥，像是堅硬食物或吃魚等帶刺的食物都要小心，有潰瘍病史者則應避免止痛藥和刺激性飲食；若腹痛、腹脹症狀出現持續超過6小時，應儘速就醫評估，切勿拖延。

對有腸道憩室、潰瘍或發炎性腸道疾病的患者，若進食堅硬食物時未充分咀嚼，可能成為引發腸穿孔的「導火線」。（取自貼文）多數民眾對飲食安全的警覺常常停留在「有沒有拉肚子」，不過飲食習慣不佳也有可能引發腸穿孔，甚至有致命風險。秀傳醫療體系中部院區黃士維院長日前在fb粉絲團整理出5大最容易引發腸穿孔的飲食因素，例如不慎吞下魚刺、雞骨，其通過消化道時就有風險，另外像是憩室、潰瘍、發炎性腸道疾病患者應留意堅硬食物要充分咀嚼，本身就有腸阻塞、腸沾黏或腫瘤的患者，暴飲暴食也可能引發腸穿孔。

誤食尖銳異物、止痛藥配咖啡吃 皆增加穿孔風險

魚刺、雞骨、鴨骨等尖銳異物，一旦被吞下，並不像多數人想像的會「自然消化」。黃士維院長強調，是否造成傷害不只看有沒有卡在喉嚨，還要看異物的尖銳程度與位置。魚刺或骨頭即使吞嚥當下沒有明顯感覺，仍可能刺穿食道、胃壁或腸壁，是飲食造成腸穿孔最直接且危險的原因。此外，黃士維院長表示，同時服用止痛藥和刺激性飲食對消化道而言是雙重傷害，潛在的穿孔風險也將增加，切勿再認為吃藥後再喝酒、咖啡並無大礙。

堅硬、易產氣食物 特定族群應留意

黃士維院長指出，堅果、種子、硬殼食物對腸道健康的一般民眾或許問題不大，但對有腸道憩室、潰瘍或發炎性腸道疾病的患者，若進食時未充分咀嚼，可能成為引發腸穿孔的「導火線」。對於本身有腸阻塞、腸沾黏或腫瘤的患者，短時間內大量進食，帶來的可能不只是脹氣，腸道內壓力也可能隨之升高，這類「機械性壓力」雖不如異物刺穿直接，但撐破腸道的風險仍存在，尤其在節慶聚餐後更要小心。

過量攝取發酵產氣食物也是易被忽視的風險！黃士維院長說明，豆類、高麗菜等食物富含營養，常被認為「多吃無妨」，但大量攝取某些容易產氣發酵的食物，腸道內壓力可能急速上升，對有腸道狹窄、憩室或大腸癌的患者而言，氣體若無法順利排出、累積於阻塞處，可能形成「氣壓性穿孔」，雖然發生率不高，但後果同樣嚴重。

腹痛腹脹持續超過6小時 醫提醒應就醫

黃士維院長提醒，「能吃就是福」不代表就是健康，而是要有正確的認知，應注意飲食細節。平常應落實細嚼慢嚥，像是堅硬食物或吃魚等帶刺的食物都要小心，有潰瘍病史者則應避免止痛藥和刺激性飲食；若腹痛、腹脹症狀出現持續超過6小時，應儘速就醫評估，切勿拖延。

