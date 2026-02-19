自由電子報
自由開講》鈔票也要過海關：北京把設計變忠誠測驗

2026/02/19 18:00

◎ 再米

鈔票是最日常的國家徽章：每天在市場、車票口與紅包袋裡流通，誰也躲不開。正因如此，國台辦對新台幣改版「跳腳」，在意的從來不是美學，而是台灣把「國家日常」說成自己的日常——不必向北京報備。當外部權力開始替你的貨幣圖像下判決，宣告的就不只是立場，更是它想把手伸進你的公共常識；把主權議題從戰略層級，降到你每天掏錢的那一刻。

把時間線拉直，就看見操作的效率：央行1月27日啟動「臺灣之美」主題票選、2月13日截止，仍未公布任何鈔券圖樣；網路卻先湧出宣稱是新版鈔票的AI假圖，逼得官方澄清。

中央銀行啟動新台幣改版，未來確定不會有孫中山等政治人物，國台辦對新台幣改版「跳腳」。（資料照）中央銀行啟動新台幣改版，未來確定不會有孫中山等政治人物，國台辦對新台幣改版「跳腳」。（資料照）

2月5日北京再接手，直接把「還沒出現的圖」扣成「去孫中山化」、「去中國化」，還挑在孫中山誕辰160周年，用「割裂歷史文化」把設計問題升格為道德審判。於是，一個需要耐心、需要專業、需要程序的制度工程，被切割成可以即時消費的政治快訊：只要一句標籤，就能把成本、防偽、無障礙等治理語言，換成忠誠測驗。這正是認知戰的便宜工法：不必改變現實，只要改變語境。

其政治效應至少三層外溢。第一層是議程外溢：專業辯論被「數典忘祖」式指控攔截，公共討論的每一分鐘都得先交出「不是台獨」的保證金。第二層是陣營外溢：人們不再以理由分類，而以「誰轉傳了哪張圖、誰引用了哪個詞」互相指認，真假也被陣營化，連澄清都成了立場。

第三層是權力外溢：北京把「新台幣要印誰」改寫為兩岸文化裁判權問題，等同宣示它有資格審核台灣公共符號，並把台灣的內政常態化為「可干預的例外」。

北京特別挑孫中山，是因為孫中山最適合當「一中史觀」的通行證：既能對內販售民族敘事，也能對外逼台灣回答歷史正統。

若孫中山真是不可割裂的共同象徵，人民幣長期只印毛澤東又該如何自圓其說？（彭博檔案照）若孫中山真是不可割裂的共同象徵，人民幣長期只印毛澤東又該如何自圓其說？（彭博檔案照）

然而這種「文化關懷」本身就帶著算計——若孫中山真是不可割裂的共同象徵，人民幣長期只印毛澤東又該如何自圓其說？梁文傑一句「不用對岸操心」與反問「既然尊崇，人民幣為何不放孫中山」，正好把話術照回去。久而久之，台灣社會會被迫承擔一種「敘事稅」：任何制度更新都得額外繳交一筆對外解釋成本；而北京只要用象徵衝突，就能低成本抬高台灣的內耗。鈔票只是引信，真正爆炸的，是注意力與信任。更關鍵的是，輸贏不在鈔票放誰，而在誰能逼迫對方用自己的語言回答。

（作者為退休人士）

