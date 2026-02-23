自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》共軍巴士海峽「口頭侵略」升級 把無線電當主權擴張工具

2026/02/23 20:00

◎ 小霖

軍事廣播變政治宣傳　戰場從海面延伸到話語

共軍軍艦在巴士海峽對美軍機廣播「你已進入中國台灣24浬鄰接區」，表面是航行警告，實質卻是赤裸裸的政治宣傳。原本用於飛安與航安識別的軍事頻道，被刻意注入主權敘事，等同把國際公共空域當成大外宣舞台。這不是單次失言，而是將軍事互動「宣傳化」的固定套路。

共軍軍艦在巴士海峽對美軍機廣播「你已進入中國台灣24浬鄰接區」，表面是航行警告，實質卻是赤裸裸的政治宣傳。（Taiwan ADIZ粉專提供）共軍軍艦在巴士海峽對美軍機廣播「你已進入中國台灣24浬鄰接區」，表面是航行警告，實質卻是赤裸裸的政治宣傳。（Taiwan ADIZ粉專提供）

地理事實擋不住政治話術

依座標比對，事發位置位於墾丁外海、巴士海峽國際水域範圍，並非任何國家領海。共軍卻硬套「中國台灣鄰接區」說法，顯示其邏輯不是依國際法界線，而是先用語言畫線，再企圖讓世界「聽久就習慣」。這正是典型法律戰手法——先創造名詞，再試圖創造現實。

灰色地帶三板斧：喊話、騷擾、常態化這類行動並非偶發，而是系統操作：

1.喊話塑造主權幻覺：透過重複宣稱，把政治立場包裝成既定事實

2.軍事騷擾增加壓力：對美軍與周邊航行活動製造心理負擔

3.長期常態化存在：讓異常變日常，降低國際警覺

目標並不是立刻驅離誰，而是逐步改寫外界對「這片海域誰說了算」的潛意識認知。

美軍機飛越台灣附近空域，也曾遭中共攔截。共軍正在測試的，不只是飛行距離，而是國際社會對荒謬主張的容忍邊界。示意圖。（國防部提供）美軍機飛越台灣附近空域，也曾遭中共攔截。共軍正在測試的，不只是飛行距離，而是國際社會對荒謬主張的容忍邊界。示意圖。（國防部提供）

不開戰的侵蝕戰　成本低、效果慢但深

比起高風險軍事衝突，這種「口頭主權戰」幾乎零成本，卻能長期侵蝕國際社會對台海法律與政治現狀的理解。當軍事行動與宣傳語言綁在一起，真正被攻擊的不是飛機，而是規則本身。

真正風險是錯誤被聽成事實

當錯誤敘事被重複上百次、上千次，即便不被相信，也可能被「默認為爭議」。而灰色地帶行動最終的危險，不在於一聲廣播，而在於誤判與模糊不斷累積，讓區域安全環境被慢慢侵蝕卻不易察覺。

整體來看，這不是一次軍事摩擦，而是一次標準的「話語佔領行動」。共軍正在測試的，不只是飛行距離，而是國際社會對荒謬主張的容忍邊界。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書