自由開講》共軍巴士海峽「口頭侵略」升級 把無線電當主權擴張工具

軍事廣播變政治宣傳 戰場從海面延伸到話語

共軍軍艦在巴士海峽對美軍機廣播「你已進入中國台灣24浬鄰接區」，表面是航行警告，實質卻是赤裸裸的政治宣傳。原本用於飛安與航安識別的軍事頻道，被刻意注入主權敘事，等同把國際公共空域當成大外宣舞台。這不是單次失言，而是將軍事互動「宣傳化」的固定套路。

共軍軍艦在巴士海峽對美軍機廣播「你已進入中國台灣24浬鄰接區」，表面是航行警告，實質卻是赤裸裸的政治宣傳。（Taiwan ADIZ粉專提供）

地理事實擋不住政治話術

依座標比對，事發位置位於墾丁外海、巴士海峽國際水域範圍，並非任何國家領海。共軍卻硬套「中國台灣鄰接區」說法，顯示其邏輯不是依國際法界線，而是先用語言畫線，再企圖讓世界「聽久就習慣」。這正是典型法律戰手法——先創造名詞，再試圖創造現實。

灰色地帶三板斧：喊話、騷擾、常態化這類行動並非偶發，而是系統操作：

1.喊話塑造主權幻覺：透過重複宣稱，把政治立場包裝成既定事實

2.軍事騷擾增加壓力：對美軍與周邊航行活動製造心理負擔

3.長期常態化存在：讓異常變日常，降低國際警覺

目標並不是立刻驅離誰，而是逐步改寫外界對「這片海域誰說了算」的潛意識認知。

美軍機飛越台灣附近空域，也曾遭中共攔截。共軍正在測試的，不只是飛行距離，而是國際社會對荒謬主張的容忍邊界。示意圖。（國防部提供）

不開戰的侵蝕戰 成本低、效果慢但深

比起高風險軍事衝突，這種「口頭主權戰」幾乎零成本，卻能長期侵蝕國際社會對台海法律與政治現狀的理解。當軍事行動與宣傳語言綁在一起，真正被攻擊的不是飛機，而是規則本身。

真正風險是錯誤被聽成事實

當錯誤敘事被重複上百次、上千次，即便不被相信，也可能被「默認為爭議」。而灰色地帶行動最終的危險，不在於一聲廣播，而在於誤判與模糊不斷累積，讓區域安全環境被慢慢侵蝕卻不易察覺。

整體來看，這不是一次軍事摩擦，而是一次標準的「話語佔領行動」。共軍正在測試的，不只是飛行距離，而是國際社會對荒謬主張的容忍邊界。

（作者為研究生）

