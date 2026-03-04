自由開講》核電變經濟工具？制度風險與公共責任不可忽視

◎ 林仁斌

近日工商社論以「對美投資正確作法可讓台美雙贏」為題，表面探討對美投資策略，卻多次把核電置入經濟競爭力與對美合作的敘事框架，彷彿核電只是可操作的投資標的。表面務實，實則提前掩蓋了制度風險與社會成本，將本應公開討論的公共責任排除在經濟論述之外。

核電只從經濟角度談論，而不檢視制度前提與社會成本，討論必然失衡。（資料照）

核電不是一般投資，它涉及跨世代風險、重大公共安全，以及是否經過充分社會授權與風險告知。只從經濟角度談核電，而不檢視制度前提與社會成本，討論必然失衡。

將核電當作台美投資合作工具，忽略了兩國能源治理制度的差異。美國核電擁有完整核燃料供應鏈、成熟監管與社會授權程序；台灣卻缺最終核廢料方案，核能安全監理與社會信任高度脆弱。若僅靠「國際合作」作正當性，國內治理缺口就會被暫時掩蓋。

把核電包裝成經濟競爭力，容易忽略無法內部化的社會成本。核電風險不只是財務回報，而是長期安全責任、地方承受風險的不對稱，以及政策失誤的不可逆後果。這些核心議題，常被排除在決策框架之外，卻是公共決策中最核心的問題。

將核電與台美經濟合作掛鈎，形成一種論述框架：核電成為「國家競爭力」的一部分時，質疑者容易被扣上「不支持發展」或「阻礙經濟」的帽子，公共風險管理議題因此被政治化。

將核電與台美經濟合作掛鈎，公共風險管理議題因此被政治化。圖為基隆港。（法新社檔案照）

一篇負責任的能源與投資政策評論，不能只談產業機會與國際布局，更必須揭示制度能力、風險承擔與民主授權程序。台美投資策略若要成為公共政策核心，其論證必須透明、全面，明確揭露各種風險，並評估對不同社會群體的影響，而非靠光鮮「雙贏」口號掩飾深層利益偏好。

技術上，核電或許可合作；政策上，它絕不能被簡化為經濟策略。核心問題是：誰承擔風險?誰享受利益?決策是否透明、可問責?若這些問題無解，再多投資論述，只是責任迴避的包裝語言。

真正的台美雙贏，不在於核電經濟話語，而在於建立透明、可監督、具社會信任的能源治理架構。公共政策討論，應該回到這個核心：核電政策不是工商評論的投資題材，而是跨世代公共責任與制度治理問題。

（作者為中國文化大學化學工程與材料工程學系 副教授）

