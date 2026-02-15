自由開講》吳敦謝幕 我們還記得民主是怎麼來的嗎？

◎ 郭昌益

隨著吳敦的病逝，當年的「江南案」當事人幾已凋零。然而，我們不能僅將其視為一則幫派傳奇的終章。站在歷史的制高點回望，那一年在美國舊金山的槍響，不僅奪走了一條性命，更在無意間成為推倒臺灣威權高牆的第一張骨牌。

回顧這段歷史，必須誠實地面對一個殘酷的真相：臺灣的民主轉型，並非完全源於統治者的慈悲，而是在內外交迫的絕境中被「逼」出來的。當年聯邦調查局（FBI）強勢介入，揭露情治系統與黑幫掛勾的醜聞，雷根政府的震怒對臺形成了前所未有的巨大壓力。正是這來自太平洋彼岸的雷霆之怒，迫使晚年的蔣經國總統不得不壯士斷腕。隨著吳敦的病逝，當年的「江南案」當事人幾已凋零；影視大亨吳敦與世長辭。（翻攝自藍祖蔚臉書）

為了回應美方對「特務治國」與「強人政治」的疑慮，蔣經國在關鍵時刻做出了違背家族利益卻順應歷史潮流的宣示——「蔣家人以後不會也不可能接班」。這句話，斬斷了家天下的延續，也間接促成了後來的解除戒嚴與開放黨禁。可以說，若沒有那場震驚世界的命案，沒有美國排山倒海的壓力，臺灣通往自由的道路，恐怕會更加漫長且佈滿荊棘。然而，四十年過去了，當我們站在前人血淚鋪就的民主基石上，看到的景象卻令人憂心忡忡。

今日的臺灣，雖然擁有了引以為傲的選舉與言論自由，但民主的體質卻顯得日益脆弱。我們看見的是撕裂的社會與極化的對立，公共議題的討論往往淪為黨同伐異的口水戰，而非理性的思辨；我們看見的是「認知作戰」在開放社會中肆虐，假訊息與仇恨言論正一點一滴侵蝕著社會的互信基礎；我們更看見部分政治人物濫用民主的寬容，將法治精神踐踏於腳下，彷彿權力的爭奪高於國家的長遠利益。「認知作戰」在開放社會中肆虐，假訊息與仇恨言論正一點一滴侵蝕著社會的互信基礎；圖為中共對我國操作認知作戰主要5大手法。（國安局提供）

吳敦走了，帶走了那個「黨國、幫派、特務」糾纏不清的舊時代。但他留下的歷史回音，至今仍振聾發聵。它提醒我們：臺灣的民主與自由，從來不是天上掉下來的廉價禮物，而是在驚濤駭浪中，由無數的偶然、必然與犧牲換來的驚險奇蹟。

面對如今內耗不斷、價值混亂的政局，我們更應當時刻警惕。如果我們因為擁有了自由就變得健忘，因為習慣了民主就開始濫用，那麼歷史的教訓隨時可能反撲。莫忘來時路，唯有深刻記住那段由黑暗走向光明的艱辛歷程，我們才能在紛亂的局勢中站穩腳跟，守護住這得來不易的民主燈火。

（作者為政大東亞所所友）

