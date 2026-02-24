自由電子報
自由開講》AI效率革命下的就業震盪 台灣準備好了嗎？

2026/02/24 20:00

◎ 陳擷安

美國電商巨頭亞馬遜近日宣布再裁撤1.6萬名員工，加上去年10月已裁掉的1.4萬人，兩波合計高達3萬人，創下公司成立以來最大規模裁員紀錄。同時，亞馬遜也同步關閉旗下無人商店與部分生鮮超市，顯示其商業模式正進行深層結構調整。值得注意的是，這波裁員並非單一企業的經營失誤，而是與AI導入、自動化物流、需求預期下修等多重因素交織而成的結果。隨著包裹量預期下降，美國物流巨頭UPS也跟進宣布裁員，形成一條清楚的產業連鎖反應。這類現象提醒我們，AI並非只發生在實驗室或科技新創，而是已經實質進入企業核心流程，直接影響就業結構與勞動市場穩定。

美國電商巨頭亞馬遜已裁3萬人，創下公司成立以來最大規模裁員紀錄。（路透檔案照）美國電商巨頭亞馬遜已裁3萬人，創下公司成立以來最大規模裁員紀錄。（路透檔案照）

這並非「景氣循環式」的短期裁員，而是典型的「技術替代型調整」。過去十年，企業多半將AI視為輔助工具，用來優化流程與提高效率；但近兩三年，隨著生成式AI、智慧排程、無人零售與自動化倉儲逐漸成熟，AI已開始直接取代部分白領與基層管理工作。亞馬遜此次裁撤的，正是大量原本負責營運協調、客服支援、流程管理的職位，這些工作高度標準化、可被模型與系統整合，成為AI優先替代的目標。這樣的轉變，對高度仰賴服務業與行政職位的經濟體而言，衝擊尤為明顯。

看回台灣，問題其實更加複雜。一方面，台灣長期面臨少子化與高齡化，企業普遍喊缺工；另一方面，AI與自動化的快速導入，卻可能在短時間內釋放大量「被替代勞力」。這兩者看似矛盾，實則同時存在。缺工的是高技術、高附加價值與跨域整合能力的人才；被替代的，則是中階行政、基礎客服、例行資料處理與部分零售服務職位。如果政策仍以「總量缺工」來理解勞動問題，而忽略職能錯配與技能斷層，未來勢必出現一邊缺人、一邊失業的結構性困境。

因此，面對AI帶來的就業衝擊，台灣政策思維必須從「保住工作數量」轉向「重建勞動能力結構」。政府若僅以補貼企業導入AI、或單純推動數位轉型，而未同步設計勞工再訓練與轉職通道，結果只會加速裁員而非創造新就業。特別是中高齡勞工與行政服務人員，往往是最早被AI取代、卻最難重新就業的一群，若缺乏制度性支持，社會成本將由全民承擔。

AI不會平均地「搶走工作」，它只會優先淘汰缺乏議價能力與學習資源的勞工。（路透檔案照）AI不會平均地「搶走工作」，它只會優先淘汰缺乏議價能力與學習資源的勞工。（路透檔案照）

在政策工具上，第一步應重新設計「就業保險」與「職能再造」的連動機制，讓失業給付不只是短期救濟，而是轉職期間的學習投資。政府可要求接受AI投資補助或數位轉型補助的企業，必須提撥一定比例資源，用於內部員工技能升級或外部轉職訓練，形成「自動化紅利回饋勞工」的制度安排；第二，應加快建立跨產業的AI應用職能地圖，讓勞工清楚理解哪些工作正在消失、哪些新角色正在出現，而不是等到裁員發生後才被動因應。

更重要的是，台灣必須正視一個現實：AI並不會平均地「搶走工作」，它只會優先淘汰缺乏議價能力與學習資源的勞工。因此，政策的核心不應是對抗AI，而是防止AI成為擴大不平等的加速器。從亞馬遜史上最大裁員事件可以看出，技術進步本身並不保證企業與社會共贏，唯有透過制度設計，讓效率提升轉化為勞動價值升級，AI才不會成為下一場就業危機的引信。對台灣而言，現在正是提前布局的關鍵時刻，而不是等第一波裁員潮真正到來之後，才倉促補破網。

（作者為科技集團法務）

