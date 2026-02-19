自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》矽和平與台美經濟安全合作 打造AI時代戰略地位

2026/02/19 21:00

◎ 廖明輝

美國國務院於1月27日發布新聞表示，美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）主持第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue）（EPPD）。本次對話在美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）架構下舉行。海柏格次卿與美國政府各部門代表共同出席，並與我國包括經濟部長龔明鑫、外交部次長陳明祺、數發部政務次長侯宜秀、教育部政務次長劉國偉及駐美代表俞大㵢與其我國各主管機關代表進行討論。海柏格次卿與龔明鑫部長並共同見證AIT與TECRO簽署「矽和平（Pax Silica）宣言」及「美台經濟安全合作」聯合聲明。對台灣而言，不僅是台美雙邊合作深化重要里程碑，更意味台灣正式納入美國主導以信任、創新與供應鏈韌性為核心的新全球技術秩序。此次EPPD特別受到矚目，一方面此為川普總統第二任內首次台美高層經濟對話，另一方面則因內容觸及AI供應鏈、無人機、高科技人才與第三國合作等七大議題，顯示雙方正從貿易往來升級為全方位經濟安全夥伴。最關鍵的是在華府天候不佳，聯邦政府已宣布停班停課下，美方在暴風雪中仍堅持召開會議，足見其對與台灣深化合作的高度重視。

第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」會議於1月27日以實體方式在華府舉行，美國國務院經濟事務次卿海柏格（左3）、經濟部長龔明鑫（右3）及數發部次長侯宜秀（左2）等人合影。（數發部提供）第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」會議於1月27日以實體方式在華府舉行，美國國務院經濟事務次卿海柏格（左3）、經濟部長龔明鑫（右3）及數發部次長侯宜秀（左2）等人合影。（數發部提供）

矽和平（Pax Silica）倡議，雖未點名中國，實則針對中國在稀土、AI基礎設施等關鍵領域的主導地位而來。此一倡議核心目標是建立以「矽晶片」為支柱的可信任技術生態圈，涵蓋AI、半導體、能源、關鍵礦物與數位基礎建設，進而降低對中國的戰略依賴。台灣獲邀加入「矽和平」與日、韓、荷等技術盟友並列且簽署宣言，彰顯台灣在全球AI供應鏈的關鍵地位與角色。例如台灣與美國無人機協會（AUVSI）簽署Green UAS認證合作，工研院取得唯一海外認證資格，是台美科技合作的重大突破。未來台灣製造的無人機將能以「國際級品質」進軍全球市場，凸顯技術標準與地緣政治聯動的新格局。此外，雙方針對AI大型語言模型、繁體中文應用等領域展開合作，為台灣新創與AI應用打開國際舞台。

美國「矽和平」倡議，，實則針對中國在稀土、AI基礎設施等關鍵領域的主導地位而來。。圖為首屆矽和平峰會於日前在華盛頓舉行。（圖取自美國國務院官網）美國「矽和平」倡議，，實則針對中國在稀土、AI基礎設施等關鍵領域的主導地位而來。。圖為首屆矽和平峰會於日前在華盛頓舉行。（圖取自美國國務院官網）

然而，美國倡議供應鏈重組意在與中國「脫鉤」，台灣一旦明確選邊，勢將面臨來自中國的經濟脅迫與報復。過往經驗顯示，中國具備將經濟工具轉為政治壓力能力。台灣唯有強化產業韌性、推動市場多元化，方能在風險與機會之間穩健前行。「矽和平」不僅是技術治理倡議，更是新冷戰格局下的經濟安全架構。它反映出美國及其盟友企圖掌握AI時代科技主導權，建立「可信任供應圈」以抗衡中國威權體系。對台灣而言，這是一場必須參與的戰略競局，同時也是必須審慎應對的長期賽局。

整體而言，「矽和平宣言」與「經濟安全合作」聯合聲明是台灣參與全球科技新秩序的重要敲門磚，也是一道選擇題。台灣選擇站在可信任技術聯盟陣營，同時也需加快供應鏈調整、技術升級與法規整備，建立更靈活的風險管理機制。唯有如此，我們才能在AI時代全球供應鏈重組中穩居關鍵位置，並將地緣風險轉化為地緣價值。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書