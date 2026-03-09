自由開講》美中競逐人形機器人的產業思考

◎ 廖明輝

特斯拉執行長日前於財報會議宣布將停產Model S與Model X電動車、轉向人形機器人Optimus量產並朝年產能百萬台邁進。製造業焦點似乎正從「電動車」邁入「人形機器人」時代。馬斯克將屆時位於加州佛利蒙工廠的電動車產線，改建人形機器機器人生產線，不僅是特斯拉的策略轉型，更像徵全球製造業的深刻變革，也突顯美中在人形產業機器人的競逐週期。

人形機器人量產的製造場景鎖定在改造電動車製造廠並非偶然。電動車產業流程複雜化、環境半成型、節拍標準，恰好成為人形機器人實地學習與部署的理想環境。無論是GoogleDeepMind機器人與波士頓動力合作，或是特斯拉內部的專題畫計劃，無不指向人形機器人已不再是科技展演如賽跑、跳舞、打拳的花瓶，而是開始向實用的生產力工具階段邁進。特斯拉執行長日前於財報會議宣布將停產Model S與Model X電動車、轉向人形機器人Optimus量產並朝年產能百萬台邁進；示意圖。（路透檔案照）

然而，中國在人形機器人的進展亦不容小覷。優必選Walker S2去年已交付逾千台，已實現「全球批量交付速度」並已投入工廠現場應用。中國政府更將「具身智慧」作為策略優先，結合密集供應鏈、快速迭代與政策支撐，加速從實驗到商品化的。相對而言，台灣在機構、感測器、軟體等領域具備技術底蘊，但若缺乏系統整合測試平台，仍恐無法在此浪潮中搶得先機。

進一步看，AI技術正重新定義機器人可能性。生成模型、學習算法、深度執行器與高密度電池讓形機器人從單一任務執行者逐步邁向「通用助手」。機器人不再只是指令重複動作，而是能夠觀察、推理、學習、調整，並引發自我機器人優化的智慧革命。然而，在樂觀之餘，也不能忽視安全與倫理挑戰。從機器人倒跌風險、電池爆炸，到隱私與軍事用途，皆需要及早規劃法規制度與社會信任。人形機器人已不再是科技展演如賽跑、跳舞、打拳的花瓶，而是開始向實用的生產力工具階段邁進；圖為和椿參展展品，人形機器人以及可自主變形組裝的一站式商務管家。（資料照，和椿提供）

這項變化，直接衝擊到以高階製造為核心的台灣產業體系。在中部機械產業提升的線群，看到已有企業開始討論人形機器人導入工廠的可能性，從舉重30公斤的實際負載能力，到單價是否能壓在百萬新台幣以下，出顯示台灣業者的務實態度。然而，要讓人形機器人量產成真，並非只是引進機器人即可。需考慮人機協作並與生產流程節拍一致，同時也要工程穩定與機器人訓練設計等核心條件的銜接，否則任何流程的不穩定都將被放大而影響產業導入機器人需求。換言之，人形機器人的革命不是科技炫技，而是對生產功底的極限挑戰。

對台灣而言，守護人形機器人的產業革命既是威脅，也是契機。若能掌握中游關鍵零組件與控制系統優勢，積極投入跨領域整合與測試平台建設建設，未來可能在高階人形機器人供應鏈中佔有一席之地。反之，若持續缺乏系統整合與應用佈局場景人形機器人浪潮來勢洶湧，不僅是科技進步的象徵，更是對製造體質與系統設計能力的全面檢驗。台灣能否借力使力，在美中競逐之外找到自我定位與突破口，將決定我們在未來智慧製造世界的定位與位置。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

