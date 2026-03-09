自由電子報
自由開講》美中競逐人形機器人的產業思考

2026/03/09 21:00

◎ 廖明輝

特斯拉執行長日前於財報會議宣布將停產Model S與Model X電動車、轉向人形機器人Optimus量產並朝年產能百萬台邁進。製造業焦點似乎正從「電動車」邁入「人形機器人」時代。馬斯克將屆時位於加州佛利蒙工廠的電動車產線，改建人形機器機器人生產線，不僅是特斯拉的策略轉型，更像徵全球製造業的深刻變革，也突顯美中在人形產業機器人的競逐週期。

人形機器人量產的製造場景鎖定在改造電動車製造廠並非偶然。電動車產業流程複雜化、環境半成型、節拍標準，恰好成為人形機器人實地學習與部署的理想環境。無論是GoogleDeepMind機器人與波士頓動力合作，或是特斯拉內部的專題畫計劃，無不指向人形機器人已不再是科技展演如賽跑、跳舞、打拳的花瓶，而是開始向實用的生產力工具階段邁進。特斯拉執行長日前於財報會議宣布將停產Model S與Model X電動車、轉向人形機器人Optimus量產並朝年產能百萬台邁進；示意圖。（路透檔案照）特斯拉執行長日前於財報會議宣布將停產Model S與Model X電動車、轉向人形機器人Optimus量產並朝年產能百萬台邁進；示意圖。（路透檔案照）

然而，中國在人形機器人的進展亦不容小覷。優必選Walker S2去年已交付逾千台，已實現「全球批量交付速度」並已投入工廠現場應用。中國政府更將「具身智慧」作為策略優先，結合密集供應鏈、快速迭代與政策支撐，加速從實驗到商品化的。相對而言，台灣在機構、感測器、軟體等領域具備技術底蘊，但若缺乏系統整合測試平台，仍恐無法在此浪潮中搶得先機。

進一步看，AI技術正重新定義機器人可能性。生成模型、學習算法、深度執行器與高密度電池讓形機器人從單一任務執行者逐步邁向「通用助手」。機器人不再只是指令重複動作，而是能夠觀察、推理、學習、調整，並引發自我機器人優化的智慧革命。然而，在樂觀之餘，也不能忽視安全與倫理挑戰。從機器人倒跌風險、電池爆炸，到隱私與軍事用途，皆需要及早規劃法規制度與社會信任人形機器人已不再是科技展演如賽跑、跳舞、打拳的花瓶，而是開始向實用的生產力工具階段邁進；圖為和椿參展展品，人形機器人以及可自主變形組裝的一站式商務管家。（資料照，和椿提供）人形機器人已不再是科技展演如賽跑、跳舞、打拳的花瓶，而是開始向實用的生產力工具階段邁進；圖為和椿參展展品，人形機器人以及可自主變形組裝的一站式商務管家。（資料照，和椿提供）

這項變化，直接衝擊到以高階製造為核心的台灣產業體系。在中部機械產業提升的線群，看到已有企業開始討論人形機器人導入工廠的可能性，從舉重30公斤的實際負載能力，到單價是否能壓在百萬新台幣以下，出顯示台灣業者的務實態度。然而，要讓人形機器人量產成真，並非只是引進機器人即可。需考慮人機協作並與生產流程節拍一致，同時也要工程穩定與機器人訓練設計等核心條件的銜接，否則任何流程的不穩定都將被放大而影響產業導入機器人需求。換言之，人形機器人的革命不是科技炫技，而是對生產功底的極限挑戰

對台灣而言，守護人形機器人的產業革命既是威脅，也是契機若能掌握中游關鍵零組件與控制系統優勢，積極投入跨領域整合與測試平台建設建設，未來可能在高階人形機器人供應鏈中佔有一席之地。反之，若持續缺乏系統整合與應用佈局場景人形機器人浪潮來勢洶湧，不僅是科技進步的象徵，更是對製造體質與系統設計能力的全面檢驗。台灣能否借力使力，在美中競逐之外找到自我定位與突破口，將決定我們在未來智慧製造世界的定位與位置。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

