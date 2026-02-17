自由開講》消失的在地記憶：從大漢溪化石看台灣城市文化的缺憾

◎ 褚天安

最近常常在桃園大嵙崁溪左岸的三坑子一帶寫生，因而對當地的自然史產生好奇，原來大漢溪在十萬年前曾經從老街溪一帶出海，龍潭高地原來是其沖積扇，難怪在衛星地圖上呈現三角洲的形狀，也可以解釋為何從左岸可看到紅土石礫的斷崕，直到古新店溪襲奪成功才讓大漢溪加入淡水河俱樂部，也因此產生了精彩的河階地與後續的移民開墾故事。桃園市大溪區的山豬湖園區可見生痕化石。（資料照，桃園市水務局提供）

爾後得知這一帶河床曾發現不少古生物印記，甚至有古鯨化石，然而，當問及這些象徵土地記憶的珍貴標本現存何處時，答案往往指向台中的國立自然科學博物館，這種「化石遷居」的現象，不禁讓我聯想到去年10月18日從投書提及的北海道滝川市，因為在市區近郊出土海牛化石而成立自然史博物館作收藏展示與持續研究，桃園市人口約235.5萬人，是滝川市的65倍，卻連一個像樣的自然史博物館都沒有，著實驚訝。

滝川市的美術自然史館，將當地出土的海牛化石置於展廳中央，佐以地球自然史，讓孩子們在課後與校外教學中，能親眼看見腳下這片土地萬年前的模樣以及與地球自然歷史的關聯性。這種「現地保存」與「現地教育」的結合，讓科學不再是課本上的抽象名詞，而是與家鄉血脈相連的真實感官。當知識與土地產生連結，孩子的好奇心與創造力才能獲得最強大的驅動力。北海道的滝川市擁有一座內容豐富的美術自然史館，讓居民從小就能接觸這些知識。（圖取自維基百科）

反觀台灣，大漢溪流域曾是古生物遷徙的要道，三坑子的河階更是地質學上的瑰寶。然而，當最具代表性的化石被移往「中心」的大型場館，在地的自然歷史成為「邊陲」，龍潭或大溪的孩子，必須搭車數小時前往台中，才能看見從自己家鄉河床挖出的鯨骨化石，這種「文化向心化」的資源分配，導致地方城鎮長期缺乏文化深度，淪為缺乏靈魂的觀光消費區。

正如筆者在〈城市文化與人才的培養〉一文所強調，文化不應是遙遠的象牙塔，而是日常經驗的累積，在地化石留在當地博物館，它所產生的「文化磁石效應」，將吸引的不只是遊客，更是未來的考古學家與自然科學家與持續的研究，或許不像熱門晶圓廠，但是可以讓家鄉土壤更有養分與深度。滝川市的人口連桃園市的人口零頭都不到，卻有這等有趣的自然史博物館，更遑論當地市役所頂樓的美味便宜豬排咖哩與360度景觀，難怪隨時去桃園機場都是人山人海擠著出國。

（作者為高中退休教師、博物學方法推廣者）

