自自由開講》雙少數困局下的賴清德：從防守轉向大破大立

賴清德總統在2024年勝選後，面對的執政環境堪稱前所未有挑戰。總統得票率未過半、立法院席次三黨不過半，形成典型的「雙少數」結構。這與2000年民進黨首次執政時陳水扁的處境類似，當時總統得票率39.3%，國會也未過半。但今日政壇情勢已大不相同。

賴清德總統在2024年勝選後，面臨立法院「三黨不過半」的執政情勢。（資料照） 當年民進黨初執政，面對的是傳統藍營反對勢力；如今，藍白聯盟不僅席次優勢，更在國會發動一系列被視為「法律戰」（Lawfare）的攻勢，包括國會擴權法案、財政收支劃分法修訂、杯葛國防預算與潛艦國造等。這些行動已非單純的政策監督，而是意圖癱瘓中央政府主權運作能力。藍白在國會的作為，已質變為境外敵對勢力在台灣內部的代理機制，其目的在於瓦解中華民國的國家能力。更棘手的是，民眾黨的角色複雜。他們過去親綠，熟悉綠營運作，卻轉而成為對立面，投鼠忌器效應讓執政黨在應對時更趨保守。民進黨吃過虧，自然謹慎，但也因此陷入被動。

在行政運作層面，賴政府用人仍受派系掣肘。近期傳聞高層指派新潮流系人馬出任某國營工程事業董事長，上台後卻大肆干預原有專業人事制度，協理級主管被降為一般員工，引發內部人心浮動。此類事件在民間早有議論，卻未見有效介入，任由派系凌駕專業。賴總統素有政治潔癖，應更大膽跳脫派系思維，廣納賢才。

藍白聯盟發動攻勢，包括國會擴權法案、財政收支劃分法修訂、杯葛國防預算與潛艦國造等，意圖癱瘓中央政府。（資料照） 例如，現任行政院長卓榮泰以人脈圓融聞名，卻在當前朝小野大局面下，未能充分發揮優勢，內閣屢屢在預算凍結、法案惡修時仍呼籲「朝野和諧」、「理性協商」，甚至試圖以餐敘化解。此舉雖展現善意，卻將「敵我矛盾」誤判為「內部摩擦」，賦予藍白破壞行為不應有的正當性。過去，陳水扁曾大膽啟用唐飛出任行政院長，跨越黨派；賴總統何不效法，考慮改組內閣，啟用藍營也難以強烈反對的跨界人士？如許信良先生，他具豐富從政經驗，又有改革形象，或許可帶來意外的團結效應。

在政治思維上，賴總統應趁國際有利氛圍大膽作為。目前美國、日本執政者多為友台派，台灣有難得的戰略窗口。國安危機日益嚴峻，蔣經國時代，民間常呼的一句口號「小心，匪諜就在你身邊」正反映了目前的困境，政府應在國安會議層級正式將國會無差別亂政、媒體及退將親中言論、外配參政忠誠疑慮等定調為「國家安全威脅」，並依情資向全民揭露特定法案背後的境外指導鏈路。行政權擁有憲法賦予的裁量權、預算執行權與政治動員力，卻長期處於守勢：等待法案三讀後才聲請釋憲、預算被凍結後才發說帖，議題設定權完全落入敵手。

賴總統何不效法，考慮改組內閣，啟用如許信良等人，或許可帶來意外的團結效應。（資料照）此種「常態偏差」——將緊急憲政危機視為常態政治摩擦——極為致命。執政團隊應轉守為攻，採取「防衛性民主」（Defensive Democracy）手段，積極反制。具體而言，賴總統可大破大立，提出召開「國是會議」，邀集朝野、民間、法界、企業界、學界等廣泛參與，針對未來三十年台灣共同挑戰進行討論，包括：

●國安與國防強化：在兩岸緊張升級下，如何建構更嚴謹的防衛機制；

●少子化危機：從教育、住房、育兒支持到勞動政策的全方位改革；

●高齡化與長期照護體系：進入超高齡社會後，如何確保長照財務永續、擴大社區照護與失智友善環境，並導入AI與智慧科技減輕照護負擔；

●經濟轉型：面對全球供應鏈重組，如何加速高科技產業升級與多元化；

●數位治理、AI發展與資訊、資料安全：把握半導體優勢下，如何強化AI創新、資料隱私保護與網路安全，縮小數位落差，並打造全社會防衛韌性；

● 政治體制困境：少數執政的結構性問題，是否需檢討憲政設計以提升治理效能。

●人才培育、勞動力結構與移民政策：勞動力持續短缺下，如何改革教育體系、吸引國際人才、調整移民政策，並提升中高齡與女性勞動參與率；

召開「國是會議」，針對少子化危機，從教育、住房、育兒支持到勞動政策的全方位改革。（資料照） 此會議非形式，而是形成全民共識、凝聚支撐政府前進的力量。唯有透過大破大立，跳脫派系與短期算計，賴政府才能化危機為轉機，穩固執政基礎。

台灣民主正面臨存亡關鍵。對敵人天真，就是敲響國家喪鐘。賴總統擁有堅定意志與國際支持，現在正是轉守為攻、開創新局的時刻。期待他以更大膽的用人與作為，帶領台灣穿越風暴。

（作者為軟體公司主管）

