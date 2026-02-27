自由開講》回應「師資荒」 當教育開始「數星星」

◎ 張唯宸

教育部部長鄭英耀近日回應「師資荒」議題時指出，近四年已補足約兩萬名教師，並認為目前並非全面性缺人，而是偏鄉與特定科目配置不均。這樣的說法在統計上或許成立，卻也引發對教育決策方式的深層疑問。

教育部長鄭英耀回應「師資荒」議題，表示近四年已補足約兩萬名教師，並認為目前並非全面性缺人，而是偏鄉與特定科目配置不均。（資料照） 這則新聞充分顯示了教育部只用數據進行決策，而缺乏深入理解的偏誤。人不是數字，背後的動機會影響到行為，而眾人的行為則會影響到社會。

而教育部這樣的治理邏輯，令人不禁聯想到《小王子》中那位終日忙著數星星的大人。他清楚知道自己「擁有」多少顆星星，卻從未抬頭凝視星空。他能精準記錄數量，卻無法回答星星為何存在。

在那個世界裡，只要能被計算，就等於被理解。只要能寫進帳本，就彷彿完成了責任。當教育政策不斷強調「補足多少教師」、「開出多少名額」時，若缺乏對人為何選擇進入、離開或避開教職的理解，這樣的決策方式，與數星星其實並無二致。

教師是否願意前往偏鄉，是否投入理化與資訊等長期缺師的科別，並非因培育量不足，而是受工作條件等因素影響。示意圖。（資料照） 教師是否願意前往偏鄉，是否投入理化與資訊等長期缺師的科別，並非因為培育量不足，而是受到工作條件、行政負擔、專業支持與制度誘因的長期影響。這些因素無法簡化為報表中的欄位，卻實實在在地形塑了人的選擇。

數據能顯示現象，卻無法解釋動機。人數可以被補齊，但意願無法被命令。若制度未曾回應現場的結構性壓力，即使短期內人力到位，流動仍將持續發生。

教育若只剩下數星星式的治理，終將陷入一種假象：帳面上星星愈來愈多，天空卻愈來愈暗。因為真正值得被追問的，從來不只是「補了多少教師」，而是在這樣的制度之下，還有多少人願意走進教室，並選擇留下來。

（作者為大學助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

