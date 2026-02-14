自由電子報
黑熊學院》遠離惡霸 與擁有共同價值盟友結盟

面對惡霸，與其問「如何討好他、不讓他生氣」，不如想辦法遠離惡霸，與擁有共同價值的盟友結盟共創更好的利益與未來，才是長久生存之計。
黑熊學院

黑熊學院

2026/02/14 21:00

◎ 黑熊學院

「台美太空援助法案」修正案2月5日通過，這意味著台美掙脫了「一中限制」，讓美國NASA、NOAA 能直接與台灣國家太空中心（TASA）進行官方合作。

未來，美國太空員能被派駐到台灣太空機構，提升台灣太空能力。

黑熊學院》遠離惡霸 與擁有共同價值盟友結盟NASA可望直接與台灣國家太空中心（TASA）進行官方合作。（取自貼文）


美方指出，這項法案將為「民用航太領域的美台合作打開大門」，合作範圍包括衛星計畫、太空探索與大氣研究。

去年我們曾提到，台美太空產業是否能夠合作意義重大，尤其是針對「太空港」的規劃與評估。

太空港計劃使用亞軌道飛行，約比一般客機快12倍、比超音速客機快5倍，可以說它是速度最快、並能將物資送抵特定區域的一種方式。

假如台灣遭受海空域封鎖，並可能已有部分關鍵的設施已遭受攻擊損壞；此時若有短短幾小時便可抵達的軍事援助，那對台海地區將有極大助益。

這項法案的通過，就讓台美之間的法規缺漏得到填補。未來若太空港要進行連結，美國的太空員與設備才能合法合規進入台灣。

各國正努力脫離中國稀土箝制

同一時間，美國為阻止中國將稀土「武器化」，啟動了「關鍵礦產部長級會議」與「鍛造倡議」（Forge Initiative），且多數國家已表態願意加入。

日本近期在南鳥島海域海底稀土開採試驗，成功開採含稀土泥巴。圖為日本地球號在南鳥島附近海域開採稀土。（美聯社檔案照）日本近期在南鳥島海域海底稀土開採試驗，成功開採含稀土泥巴。圖為日本地球號在南鳥島附近海域開採稀土。（美聯社檔案照）

另外，日本近期也在南鳥島海域海底稀土開採試驗，成功開採含稀土泥巴。

民主國家正想方設法，盡可能降低對惡霸中國的依賴並提供台灣援助。

面對惡霸，與其問「如何討好他、不讓他生氣」，不如想辦法遠離惡霸，與擁有共同價值的盟友結盟共創更好的利益與未來，才是長久生存之計。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

