自由開講》總統的心意是 好老師好書對學習都很重要

2026/02/20 09:30

◎ 陳啟濃

賴清德總統參加國際書展，談到一句「找好老師不如找好書」，引發教師團體批評，認為總統不尊重老師。看你如何解讀這一句話，再說身為老師應該要正向思考，理解總統的苦心，不該借題發揮，望文生義，加油添醋。

賴清德總統出席開幕典禮致詞表示：「找一位好老師不如找好書。」強調閱讀對個人成長的影響，引發全國教育產業總工會不滿；圖為賴清德逛書展。（資料照）賴清德總統出席開幕典禮致詞表示：「找一位好老師不如找好書。」強調閱讀對個人成長的影響，引發全國教育產業總工會不滿；圖為賴清德逛書展。（資料照）「找好老師不如找好書」這句話的重點，在於鼓勵大家閱讀，因為書本是作者知識與經驗的創作，有人可能一輩子就寫一本書，當然也有多產的作家，常常創作寫書，但閱讀是學習的捷徑，可以帶領我們學習各領域的知識。

再說「找好老師」本來就比「找好書」困難許多，但並不是在表達好老師很少，或是在區分老師的好壞。因為閱讀一本書，可以花很少錢，在任何時間，任何地點，無拘無束，深入書本中的知識殿堂，等同跟作者學習他的知識。

閱讀理解是學生的學習成效最重大的影響因素，老師應該指導學生多買書多閱讀；示意圖。（資料照）閱讀理解是學生的學習成效最重大的影響因素，老師應該指導學生多買書多閱讀；示意圖。（資料照）況且許多教育的實證研究都指出，閱讀理解是學生的學習成效最重大的影響因素，老師應該指導學生多買書多閱讀，尤其是在現今3C電子產品氾濫，學生都沉迷在手機中，實體書本的閱讀，才是促進學生腦力開發，精進創造思考能力的好方法。

特別重要的是老師不該常常疑神疑鬼自我貶損，更應該有豁然大度，不該常常小家子氣的玻璃心。「找好老師不如找好書」這句話，也可以理解為總統鼓勵大家當一個指導學生實現理想貢獻社會的好老師，而因為好老師陪伴學生的時間有限，如果可以有好書時時陪伴自己的學習，就能更有效率更能深入各種領域的學習。

（作者為資深教育人員）

