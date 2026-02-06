自由電子報
名家分享～劉進興》林宅血案已被證明是國家暴力

如此政治性的血案，由涉嫌一方的後代來詮釋，你覺得適當嗎？那時的黨外運動就是要以「自由民主的意識形態」對抗「威權獨裁的意識形態」，這部電影避談意識形態，是要把自由民主與威權獨裁各打五十大板嗎？
2026/02/06 19:00

◎ 劉進興

有人把1980年的林宅血案拍成電影，片名叫《世紀血案》，據說已經殺青。關於此片，有兩點令人擔心，其一，導演徐琨華的祖父就是當年情治機關警備總部的發言人。其二，該片聲稱「無意識形態」。

1980年的林宅血案被拍成電影，片名叫《世紀血案》，已經殺青，該片聲稱「無意識形態」。（資料照）1980年的林宅血案被拍成電影，片名叫《世紀血案》，已經殺青，該片聲稱「無意識形態」。（資料照） 林宅血案的來龍去脈

年輕人可能不知道林宅血案，必須先作說明。1970年台灣退出聯合國後，台灣人開始尋找出路，黨外民主運動於是興起。1975年「台灣政論」批判戒嚴體制下的種種不合理（譬如高考錄取名額按省籍分配）引起轟動，發行了五期就被停刊。1979年初，台美斷交，人民更焦慮。八月發行的「美麗島雜誌」宣揚民主理念，引起更大的風潮，發行四期後，12月10日在高雄舉辦的世界人權日活動被強力鎮壓，數百人被捕，其中包括陳菊在內的八人被以唯一死刑的叛亂罪起訴，軍法審判。

不只如此，在審判期間的1980年2月28日，八名軍法被告之一林義雄律師的家中有歹徒闖入，把他的母親以及一對6歲的雙胞胎女兒殺死，只有9歲的長女身受重傷倖存，兇手手段殘絕人寰。到底誰殺的，大家心知肚明。因為林宅被24小時監聽監視，除了特務殺手，沒有人可以進去殺人。而且，那天正是1947年228大屠殺的紀念日，33年後的滅門血案政治意味濃厚，就是恐嚇大家要當順民。

1980年2月28日，八名軍法被告之一林義雄律師的家中有歹徒闖入，把他的母親以及一對6歲的雙胞胎女兒殺死。（取自新台灣和平基金會官網）1980年2月28日，八名軍法被告之一林義雄律師的家中有歹徒闖入，把他的母親以及一對6歲的雙胞胎女兒殺死。（取自新台灣和平基金會官網） 不要刻意逃避意識型態

如此政治性的血案，由涉嫌一方的後代來詮釋，你覺得適當嗎？那時的黨外運動就是要以「自由民主的意識形態」對抗「威權獨裁的意識形態」，這部電影避談意識形態，是要把自由民主與威權獨裁各打五十大板嗎？

如果拍納粹屠殺猶太人的電影，卻說「不談意識型態」，難道出現的都是希特勒抱小孩摸狗的畫面嗎？ 導演可以說，那樣拍也符合史實啊。沒錯，希特勒留下很多看起來很愛小孩的照片，1933年納粹德國的「動物保護法」是全世界首創，也是最先進的。但希特勒殺猶太人卻毫不眨眼。拍政治事件的電影，避開意識形態，就是在替壞人搽脂抹粉啊。

2023年「林宅血案」於慈林紀念林園舉辦追思會，會後與會者合影，監委范巽綠（中排左起）、林義雄夫人方素敏、民進黨前主席林義雄、前監察院長陳菊。（資料照）2023年「林宅血案」於慈林紀念林園舉辦追思會，會後與會者合影，監委范巽綠（中排左起）、林義雄夫人方素敏、民進黨前主席林義雄、前監察院長陳菊。（資料照）林宅血案為什麼抓不到兇手？根據2023年監委蔡崇義、范巽綠提出的研究報告，當年以警總為主的專案小組刻意誤導辦案方向：

（1）排除情治人員涉案，卻往「黨外主導的政治謀殺」方向偵辦。（2）不肯公布根據倖存者林奐均描述所繪之兇嫌圖像，民眾無法檢舉。（3）宣稱「兇手不熟悉人體結構，不是有經驗之的兇手」，事實上兇手非常專業。（4）釋放假消息，譬如中國時報報導林奐均說兇手是「來過我們家的叔叔」，其實她根本沒說過，結果跟林家熟悉的外國學者「大鬍子家博」就被抓去關了很久。
兩份報告已揭露真相

延誤辦案，造成懸案。到了小英總統時期，促轉會又重啟調查，但跟國安局調資料，國安局說那些是「永久保密」檔案不能給。促轉會代理主委葉虹靈來拜託總統府秘書長陳菊協助。陳菊召開跨府院會議協調。一般檔案30年就可解密，為什麼需要永久保密？

監委蔡崇義（右）與范巽綠（左）於2023年召開記者會，提出「林宅血案結案調查報告」。（資料照）監委蔡崇義（右）與范巽綠（左）於2023年召開記者會，提出「林宅血案結案調查報告」。（資料照）國安局說，有些涉及敵後人員的安全，有些涉及外交事務，有些情報手法過了三十年仍然有價值。我當時質疑，林宅血案根本就是刑事謀殺案件，跟外交事務、敵後人員有什麼關係呢？最後，陳秘書長要求剋期解密。但事情沒那麼簡單，又拖了很久⋯

後來，2020年2月28日，促轉會出版【林義雄宅血案調查報告】，其中包含案發當天情治單位監聽林家的紀錄。從中午家博去電，到下午一點半田秋菫抵達，發現命案後打電話報案，整整一個半鐘頭，林家都在監控之下。兇手卻能從從容容地進入殺人，甚至還在一點十二分從那裡打電話到金琴西餐廳（應該是報告任務完成），簡直不可思議，除非兇手與監聽者之間有默契。

林宅血案是國家暴力

名家分享～劉進興》林宅血案已被證明是國家暴力行政院促進轉型正義委員會的【林義雄宅血案調查報告】。（取自貼文）
 2023年監察院的研究報告，就是根據2020年促轉會這本調查報告，再進一步釐清當年辦案人員的缺失。事隔四十幾年，兇手是誰，已經無從得知。但有一點是肯定的，命案的確是在情治單位全程監控下發生。這、就、是、國、家、暴、力。當時的執政者脫不了干系。

我相信陳菊有把這個結論向賴總統報告。2025年228那天，賴清德總統首度代表國家向林家道歉。賴總統說：追查歷史真相並不容易，像1980年2月28日發生的林宅血案，至今未破。不過，近年來公布的調查報告及研究報告，都無法排除國家涉入此案，也確實有情治機關妨礙偵辦，破壞關鍵證據，林宅血案政府難辭其咎，「我要代表政府向林家道歉」。

總統賴清德於2025年以總統身份出席「228事件78周年中樞紀念儀式」，指林宅血案政府難辭其咎，他要代表政府道歉。（資料照）總統賴清德於2025年以總統身份出席「228事件78周年中樞紀念儀式」，指林宅血案政府難辭其咎，他要代表政府道歉。（資料照） 亡者已矣，但是非對錯還是要搞清楚。林宅血案是在國家注視下發生的，已被證明是國家暴力。大家要記取教訓。任何人要拍電影，都不能背離這個事實。

兩點補充：

1、促轉會的【林義雄宅血案調查報告】以及監察院的研究報告，上網都可以找到。

2、促轉會被撤銷很可惜。他們遭受許多不公平的攻擊，但還是作了很多貢獻。

（作者為退休教授）

本文經授權轉載自劉進興臉書

