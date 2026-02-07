自由電子報
自由開講》拍林宅血案電影若無嚴肅的政治反省 無益族群和解

2026/02/07 11:30

◎ 林義光

電影《世紀血案》因選材林宅血案、稱無意識形態卻以懸疑刑偵片包裝為所謂的電影創作，甚至傳出未取得被害者家族同意，卻未見主事者嚴肅說明。筆者認為該電影若未取得當事人同意並彰顯重要的歷史意義，社會大眾應該發起拒看，將其視反族群和解與轉型正義的不義行為予以譴責，相關電影製作者應道歉並下映，筆者也想問，同理若有人想拍重犯陳進興案題材電影，能不考慮白冰冰的感受嗎？

電影《世紀血案》因選材林宅血案、稱無意識形態卻以懸疑刑偵片包裝為所謂的電影創作，甚至傳出未取得被害者家族同意，卻未見主事者嚴肅說明；圖為《世紀血案》殺青照。 （資料照）電影《世紀血案》因選材林宅血案、稱無意識形態卻以懸疑刑偵片包裝為所謂的電影創作，甚至傳出未取得被害者家族同意，卻未見主事者嚴肅說明；圖為《世紀血案》殺青照。 （資料照）林宅血案（1980）與陳文成命案（1981）、與鄭南榕自焚案（1989），成被稱為血祭民主路的黨外三大血案，除了鄭南榕說過「國民黨只能抓到我的屍體，不能抓到我的人」，為言論自由犧牲，其餘兩者都是黨外民主人士或家屬遭受國家暴力與不義行為的證據，也是台灣民主轉型的血腥汙點，因為只有最糟糕的政權，才會把政治對立者的家人當作目標

1980年正值美麗島大審，被國民黨打成叛亂犯的林義雄，正面臨軍法大審核不可知的未來，就在審判行至當年二二八，台北林宅遭殺手侵入行兇，林義雄時年7歲的雙胞胎女兒亮均與亭均被各刺1刀由後背貫穿前胸，與身中14刀的林母都喪命，長女奐均被刺6刀重傷。

林宅血案在台灣政治史上的意義，就是威權時期政府或其關係者，想以殘忍殺害家人的極端手段，讓反對運動心生恐懼，不僅坐實了國民黨就是個恐怖獨裁的政黨，與他的對手共產黨，都是為了維持統治可以不擇手段，即使缺乏人性與道德下限，為了統治也毫無顧忌悼林宅血案，慈林基金會去年在慈林紀念林園（林家墓園）舉行追思會；林義雄因行走不便連2年缺席。（資料照）悼林宅血案，慈林基金會去年在慈林紀念林園（林家墓園）舉行追思會；林義雄因行走不便連2年缺席。（資料照）

電影敘事與觀點是影像創作的核心，透過敘述的視角（POV）與敘事結構，形塑觀眾對角色的認同與對事件的理解。觀點包括主觀、客觀與全知視角，能控制資訊揭露幅度，影響故事張力，會導致觀眾思考角度的不同，因此挑政治血案創作電影卻說沒有意識形態，就是全然說謊。

筆者認為就導演的特殊背景，這絕對不是純粹的政治白目，而是想透過POV視角與單純的刑案觀點，去挑戰台灣人的二二八情結，在今年二二八前夕捲出此案，不但對族群和解無益，更讓人懷疑當年的國家暴力之所以暢行無阻，是因為部分國民黨附隨者及族群的無視甚至缺乏同理。

在這個強調國民黨高層朝拜中國，強調中國比台灣更親的爭議中，這說明了過去幾十年台灣人為何放不下對外來政權的敵視，因為就算想原諒想握手，也找無那隻願意認錯和解的手。台灣人很簡單，你拍對好電影不見得人人拍手，但若你拍電影欺負林宅血案遭難者家庭，台灣人都會替林家討公道。

（作者為前媒體人，任職於航空業）

