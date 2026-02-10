自由開講》「助理費」改「立委補助費」國會助理表心聲

◎ 郭健國

1月30日，立法院院會三讀通過修法，將原本社會熟悉的「助理費」改以「立委補助費」概念編列與運作，項目包含公費助理工資、雇主應負擔費用、專業與資深加給、進修補助、年終工作獎金等，並以「日出條款」自第12屆立委起施行。表面上，這像是把長年灰色地帶「制度化」；但對助理而言，關鍵不是字面升級，而是：這套制度是把我們的勞動權益搬上檯面，還是替政治人物把責任退到幕後、順便把爭議穿上防彈衣？

立院組織法修正案三讀，助理費變立委補助費。（資料照） 先講可能的「好」。若真能做到「立院代理給付、薪資直入助理帳戶、加給與進修有明確規範」，它確實有機會降低所謂「大水庫」疑慮，讓助理待遇與職涯訓練更具制度性。尤其助理是國會運作的第一線：政策研究、選服協調、法律文本整理、跨部會溝通，都是靠人做出來；把勞動保障做實，社會才不必每隔一段時間就被「助理費爭議」拖累國會公信力。

但問題也正從這裡開始：當你把「薪資」在政治語言上改成「補助費」，你就在社會心中埋下另一顆地雷—彷彿這筆錢是「給立委的」，助理只是「附帶」。一旦輿論被帶往「這是立委補助費」，助理權益就可能被稀釋成「你是領立委的恩惠」，而不是「你提供勞務、國家依法給付」。更嚴重的是，當修法過程被高度連結到特定案件與「除罪化」疑慮時，這種法律定性將不只是一個名詞，而可能成為未來訴訟攻防的素材—把社會對公款使用的底線，推向更模糊的地帶。

對助理們而言，最怕的不是制度改，而是「制度只改一半」：待遇看似加了，監督卻沒跟上；名稱換新包裝，責任與透明度卻沒升級。外界最常被忽略的一點是：國會助理制度的核心，不只是錢「怎麼編」，而是權責「怎麼定」。誰是雇主？雇主責任如何被追究？工時、加班、請假、職災、職場霸凌、解雇爭議，有沒有標準化契約與申訴管道？如果沒有，助理仍是「同進退」的耗材，福利再漂亮，也掩蓋不了勞動關係的脆弱。

立院組織法修法，被高度連結到特定案件與「除罪化」疑慮。賴清德總統即怒斥為「顏寬恒條款」。（資料照） 更何況，這次還加上「下一屆才施行」的設計。把衝擊往後遞延，政治上或許好操作，卻也讓人質疑：如果你對制度的正當性與監督配套有信心，為何不敢在本屆同步把稽核與透明機制一併入法？助理的權益不是禮物，是制度義務；用日出條款把爭議延後，只會讓下一屆在更大的不信任陰影下開局。

所以，這結果對助理到底是好是壞？答案取決於三個「硬指標」：

第一，錢是不是「專款專用、不可挪用」？工資、加給、年終等，必須明確隔離於任何可自由調度的辦公事務費，不可混同成「一包補助費隨你用」。

第二，透明是不是「可被社會驗證」？不是曝光個資，而是公開制度層級的帳目邏輯與稽核結果：每個辦公室的人事配置與費用結構應能被稽核、被追責。

第三，雇主責任是不是「真正落地」？既然條文明確「由委員聘用」，那就要有標準化契約、勞檢與申訴、職場保障與教育訓練；否則助理仍是政治風向裡最容易被犧牲的那一群。

我支持把助理制度法制化，但反對把法制化變成「名詞遊戲」。國會要改革，不能只在預算科目上動刀，卻把監督機制留白；不能把「薪資」改成「補助」，就期待社會自動相信「一切都更乾淨」；更不能讓制度變成誰的護身符。

助理不是立委的附屬品，助理是國家治理的毛細血管。真正值得期待的改革，是讓每一筆公帑更透明、讓每一位助理更有保障、讓每一位雇主更負責。透明要進場，責任不能退場—否則今天叫「立委補助費」，明天就可能變成「立委的錢」，最後受傷的，還是制度、是助理、也是台灣民主的信用。

（作者為國會助理工會理事／政經評論員）

