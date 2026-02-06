自由開講》對李貞秀立委的建議

◎ 尤英夫

《自由廣場》在（2024/11/14）刊登本人文章:：「我國立委居然可擁雙重國籍？ 」，討論中國公安部不太可能發給李貞秀退出（放棄）中國國籍證書。最後，主張不妨來個變通辦法，依我國國籍法第九條四項第三款規定：「外國人符合下列情形之一者，免提出喪失原有國籍證明……因非可歸責於當事人之事由，致無法取得喪失原有國籍證明」辦理。

中配出身的李貞秀已宣誓就任民眾黨不分區立委，指稱曾申請放棄中國籍，但不被中國受理。（資料照） 問題出在李貞秀是不是屬於外國人。台灣人持中華民國（台灣）護照，可以通行多國毫無困難，這就表示中華民國是一個國家。另一方面，在多數國家之認識，中華人民共和國當然就是另一國（中國），而李貞秀拿了中華民國（台灣），又持有中華人民共和國護照，不論她是否無法取得或是不願意放棄中國國籍證明，擔任公職的立法委員就大有問題。

過去陸委會主委邱垂正曾告知內政部，李貞秀放棄中華人民共和國籍有困難。不過，本人同意邱主委說的「雖然放棄中華人民共和國的國籍，過去並沒有人完成，但是依法就需要努力去放棄看看」。李貞秀則說她有專程回中國去辦理放棄國籍手績，但中國主管單位不受理。意思是說她有努力去放棄，盡了責任。

既是如此，本人建議李貞秀在陸委會或內政部見證下，私下再正式委託台北律師公會代表辦理（不能公開，因為一旦公開，中國說不定拒絕其入境）。最後由律師公會簽署書面證明：因非可歸責於當事人之事由，致無法取得喪失原有國籍證明。以符合國籍法第九條四項第三款規定。

陸委會主委邱垂正表示，雖然放棄中華人民共和國的國籍，過去並沒有人完成，但是依法就需要努力去放棄看看。（資料照） 從國人觀點來看，各國來的新住民與中國來的新住民不一樣，適用法律固然不一樣，心態上也對她（他）們另有奇幻看法。因為中國明白要消滅中華民國吞併台灣，再加上極少數的中國新住民竟然鼓吹武統，當然引起國人的反感。一顆老鼠屎，壞了一鍋粥，正是如此。因此本人建議李貞秀公開譴責這些極少數鼓吹武統的中配，以此證明她是忠誠支持中華民國（台灣）的立法委員。

（作者是律師）

