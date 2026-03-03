自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》高規格不是安全保證 台灣不能用象徵取代治理

2026/03/03 10:30

◎ 十里亭

近來，台灣社會圍繞著「對話」與「安全」展開激烈討論。有人主張，只要對岸願意給出高規格會見、釋放交流訊號，就代表局勢正在降溫；也有人反過來認為，任何對話本身就是風險。這樣的對立，其實遮蔽了一個更重要、卻更少被討論的問題：台灣究竟是用「治理設計」，還是用「象徵政治」來面對風險

在威權體制中，高規格會見、隆重場合與政治象徵，向來是常見的操作工具。它們的功能，不在於提供制度性承諾，而在於形塑敘事、製造觀感。然而，象徵不等於安全，更不等於善意。真正能降低風險的，從來不是在哪裡見面、由誰接見，而是是否伴隨可被檢驗的行為變化、清楚的界線，以及失敗時的退場機制。若缺乏這些條件，再高的規格，也只是包裝過的政治操作在威權體制中，高規格會見、隆重場合與政治象徵，向來是常見的操作工具。它們的功能，不在於提供制度性承諾，而在於形塑敘事、製造觀感；示意圖。（美聯社檔案照）在威權體制中，高規格會見、隆重場合與政治象徵，向來是常見的操作工具。它們的功能，不在於提供制度性承諾，而在於形塑敘事、製造觀感；示意圖。（美聯社檔案照）

同樣值得警惕的，是「求同存異」這類看似溫和、實則空泛的口號。它在外交辭令中或許動聽，但在治理層面，若沒有清楚界定「同」是什麼、「異」到哪裡、「存」多久，便容易淪為要求弱勢一方自行模糊立場的話術。對民主社會而言，模糊不是彈性，沒有邊界的模糊，反而是風險的來源。任何對話，若無法明確說清楚哪些議題不能碰、哪些原則不可退讓，那它就不是務實，而是將不確定性轉嫁給社會承擔。

更關鍵的是，許多相關討論刻意跳過了一個核心問題：台灣的主體性如何被保障？真正重要的，不是是否有人願意坐下來談，而是所有涉及台灣未來的互動，是否仍牢牢放在台灣的民主決策機制之內。民主的價值，不只在於選舉結果，更在於程序、監督與修正錯誤的能力。當對話被包裝成不容質疑的「善意」，當監督被描繪為阻礙和平的風險，台灣真正流失的，正是這套讓社會能自我校正的制度韌性民主的價值，不只在於選舉結果，更在於程序、監督與修正錯誤的能力；示意圖。（資料照）民主的價值，不只在於選舉結果，更在於程序、監督與修正錯誤的能力；示意圖。（資料照）

歷史經驗反覆提醒，安全不是靠單一手段堆疊出來的，更不是靠情緒動員維持的。成熟的風險管理，必然同時包含防衛準備、國際合作與必要的溝通管道，並且清楚知道每一項工具的邊界與代價。真正的安全，不是只有一種選擇，而是在最壞情況來臨時，社會仍然保有選項，而不是被推向沒有退路的方向。

台灣不缺勇氣，也不缺立場，但在風險升高的時代，更需要的是治理智慧。與其爭論誰比較敢嗆，不如回到一個更冷靜的問題：我們是否仍然擁有一套能承受質疑、設下紅線、並在必要時果斷退出的治理設計？如果答案是否定的，那麼無論對話多麼高調、場面多麼隆重，風險只會被延後，而不會消失。

（作者為台中市市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書