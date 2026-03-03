自由開講》高規格不是安全保證 台灣不能用象徵取代治理

◎ 十里亭

近來，台灣社會圍繞著「對話」與「安全」展開激烈討論。有人主張，只要對岸願意給出高規格會見、釋放交流訊號，就代表局勢正在降溫；也有人反過來認為，任何對話本身就是風險。這樣的對立，其實遮蔽了一個更重要、卻更少被討論的問題：台灣究竟是用「治理設計」，還是用「象徵政治」來面對風險？

在威權體制中，高規格會見、隆重場合與政治象徵，向來是常見的操作工具。它們的功能，不在於提供制度性承諾，而在於形塑敘事、製造觀感。然而，象徵不等於安全，更不等於善意。真正能降低風險的，從來不是在哪裡見面、由誰接見，而是是否伴隨可被檢驗的行為變化、清楚的界線，以及失敗時的退場機制。若缺乏這些條件，再高的規格，也只是包裝過的政治操作。在威權體制中，高規格會見、隆重場合與政治象徵，向來是常見的操作工具。它們的功能，不在於提供制度性承諾，而在於形塑敘事、製造觀感；示意圖。（美聯社檔案照）

同樣值得警惕的，是「求同存異」這類看似溫和、實則空泛的口號。它在外交辭令中或許動聽，但在治理層面，若沒有清楚界定「同」是什麼、「異」到哪裡、「存」多久，便容易淪為要求弱勢一方自行模糊立場的話術。對民主社會而言，模糊不是彈性，沒有邊界的模糊，反而是風險的來源。任何對話，若無法明確說清楚哪些議題不能碰、哪些原則不可退讓，那它就不是務實，而是將不確定性轉嫁給社會承擔。

更關鍵的是，許多相關討論刻意跳過了一個核心問題：台灣的主體性如何被保障？真正重要的，不是是否有人願意坐下來談，而是所有涉及台灣未來的互動，是否仍牢牢放在台灣的民主決策機制之內。民主的價值，不只在於選舉結果，更在於程序、監督與修正錯誤的能力。當對話被包裝成不容質疑的「善意」，當監督被描繪為阻礙和平的風險，台灣真正流失的，正是這套讓社會能自我校正的制度韌性。民主的價值，不只在於選舉結果，更在於程序、監督與修正錯誤的能力；示意圖。（資料照）

歷史經驗反覆提醒，安全不是靠單一手段堆疊出來的，更不是靠情緒動員維持的。成熟的風險管理，必然同時包含防衛準備、國際合作與必要的溝通管道，並且清楚知道每一項工具的邊界與代價。真正的安全，不是只有一種選擇，而是在最壞情況來臨時，社會仍然保有選項，而不是被推向沒有退路的方向。

台灣不缺勇氣，也不缺立場，但在風險升高的時代，更需要的是治理智慧。與其爭論誰比較敢嗆，不如回到一個更冷靜的問題：我們是否仍然擁有一套能承受質疑、設下紅線、並在必要時果斷退出的治理設計？如果答案是否定的，那麼無論對話多麼高調、場面多麼隆重，風險只會被延後，而不會消失。

（作者為台中市市民）

