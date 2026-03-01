自由開講》全球競逐關鍵礦物 牽動國安布局

◎ 廖明輝



近年來，全球對關鍵礦物的競逐，已從氣候政策配角，躍升為國家安全與地緣政治角力主軸。自川普政府於去年執政以來，美國政策明顯轉向。過去以綠色能源為中心話語，逐漸讓位於供應鏈安全與國防保障邏輯。這樣的轉向，不僅深刻影響全球能源轉型步調，也重新定義未來十年地緣政治的競合關係。

美國總統川普於2月2日在白宮橢圓形辦公室宣布啟動代號為「金庫計畫」的關鍵礦產儲備計畫。（彭博檔案照）

關鍵礦物如稀土、鋰、鈷、鎳與鈾等是低碳轉型基礎，其應用涵蓋電動車、風電、半導體與軍事工業等。但美國新一輪政策調整，將這些礦物全面納入國安框架。例如，美國於2025年擴大關鍵礦物清單至60項，其中納入「鈾」，不只暗示核能發電重新獲得政策青睞，更呼應數位經濟對能源需求暴增現實；而列入「冶金煤」，更反映出政策受政治與產業遊說影響。此外，美國不再僅以市場激勵或補貼工具介入，而是選擇更直接地對關鍵礦物企業持股入股，將其視為戰略資產。這種做法，無疑是回應中國在稀土供應鏈主導地位。畢竟，目前全球稀土加工超過九成掌握在中國手中。

中美對峙下，稀土戰愈演愈烈。去年十月，中國啟動一連串針對稀土磁體與技術出口管制，引發美國強烈反彈。川普隨即啟動與澳洲、泰國、馬來西亞、日本等國的稀土合作機制，試圖打造「稀土北約」以抗衡中國壟斷。這些雙邊協議展現出美國策略已從多邊主義轉為交易式合作並強調供應鏈安全。然而，這場競逐並非只有大國主導。開發中國家，如印尼、納米比亞與玻利維亞等，試圖從原料出口邁向在地加工，進軍價值鏈中游，爭取更多產業附加價值。印尼更以鎳為例，禁止原礦出口，迫使外資落地投資，成功拉高國內產業收益。這些發展中國家的資源外交，讓全球關鍵礦物版圖更加多元，也使台灣必須重新思考自身的供應鏈戰略。

川普啟動與澳洲、泰國、馬來西亞、日本等國的稀土合作機制，以抗衡中國壟斷。圖為萊納斯位於澳洲的稀土加工廠。（彭博檔案照）值得注意的是，關鍵礦物開採與加工對環境影響不容忽視。中國為了維持全球稀土霸主地位，付出極高環境代價，從內蒙古的尾礦污染到江西贛州的山丘毀損，揭示出這場資源戰爭背後的綠色矛盾。全球渴望脫碳，但卻將污染外包他國。當美國放寬環評門檻、歐盟受限於嚴格監管時，誰來承擔生產過程的永續責任？

中國內蒙古自治區包頭市的包鋼集團稀土鋼板材廠1月發生強烈爆炸，造成嚴重傷亡和環境污染。（美聯社檔案照）對台灣而言，稀土與關鍵礦物的穩定供應，不只是產業問題更是國安議題。電動車、風力發電、AI伺服馬達與國防工業皆仰賴稀土磁體。若中國再度實施出口管制、針對含中國稀土來源成分逾0.1%的產品加以限制之際，台灣產業恐將面臨原料延遲或卡關風險。我們必須加速「去中國化」多元供應策略，強化與盟友國家的合作布局。當今的關鍵礦物競逐，不只是誰掌握資源，更在於誰能整合政策、技術、市場與環保並打造穩健的供應鏈生態系。唯有前瞻布局並深化國際合作，台灣才能在關鍵礦物的國安競賽中站穩腳步，守住產業命脈與國家利益。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

