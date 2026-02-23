自由開講》騎牆國民黨 恐將成兩岸棄子

◎ 花小龍

鄭麗文當選黨主席後，盼望能拜會習近平，留個歷史定位。日前媒體揭露中共高層表示：中國國民黨不能只想靠兩岸交流賺政治紅利，關鍵時刻卻只做表面功夫。這幾天鄭麗文又以「中國是親人」上演老掉牙戲碼。每次國民黨上演這種大戲，一定找中共當臨演，目的是演給台灣的選票看。看來，中共終於發現了！在野黨在戲台上陶醉扮演「代表台灣政府」的角色，以為兩岸皆操控於股掌間。

鄭麗文當選國民黨主席後，盼望能拜會習近平，留個歷史定位。（資料照）

國民黨要寫鄭習會劇本，沒料到這次中共拒絕再當臨演，搶先寫好了劇本。鄭麗文去中國的名義是訪問，還是國共論壇？以對岸的立場，「訪問」是國與國之間的用語，斷無可能；而「國共論壇」，卻是提醒中國人，中國除了「中國共產黨」以外，還有一個「中國國民黨」，而且主席還是「民選」的！這不只是去踢「習主席」的館，還昭告十四億中國人與全世界：當年奮勇剿共的中國國民黨不但活得很好，而且中華民國台灣還繁榮昌盛！

這兩年國民黨為了重返執政，開啟了「赤化模式」，披上了紅旗的戲服。從鄭麗文上台後對中共的投誠，以及對普廷的非獨裁言論，可歸納為「聯共容俄」。當今的中共是黨國一體，請問鄭主席，當兩岸統一後，中國國民黨還存在嗎？若是不存在，那你的任務不就是終結中國國民黨及消滅中華民國的嗎？為何黨員及台灣人民還要付你薪水？若答案是存在，那就只有推翻共產黨這條單行道，還敢去中國？或是國民黨的劇本裡，其實有與中共「共治中國」的雄心壯志？如果以上皆非，那請問還有其他的嗎？

請繼續往下閱讀...

國民黨來往中國如入無人之境，除了持續加深台灣人民反感，甚至有可能點燃中國人民對中共政權要求法理依據的火苗！中共高層這次的劇本，是要防止國民黨又上演不知會哭倒在哪的尷尬老戲梗，所以得先把統一後的制度交代清楚，但先決條件是「再也沒有中華民國」。翻譯成大白話就是:「只有共產黨、沒有其他黨！」要哭回家哭，可是台灣已經送給中國了，你家就是黨的家。

「國共論壇」提醒中國人，中國除了「中國共產黨」以外，還有一個「中國國民黨」。圖為國共兩黨智庫論壇近日在北京舉行。（資料照，國民黨提供）國民黨利用兩岸矛盾來騎牆，陷入消滅中華民國的泥淖，也把自己逼進與中共亮牌的牆角，不但無法取信於兩岸任何一邊，更難再用「一個中國」、「兩岸一家親」或「中國是親人」的陳腔濫調來對中國販賣同情。面對一個成熟民主國家的選民及一個專制政權，國民黨走鋼索還以為自己在烹小鮮。只能說國民黨披的戲衣再華麗，在不久的未來，恐難逃成為兩岸棄子的命運。

（作者為文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法