自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》騎牆國民黨 恐將成兩岸棄子

2026/02/23 11:30

◎ 花小龍

鄭麗文當選黨主席後，盼望能拜會習近平，留個歷史定位。日前媒體揭露中共高層表示：中國國民黨不能只想靠兩岸交流賺政治紅利，關鍵時刻卻只做表面功夫。這幾天鄭麗文又以「中國是親人」上演老掉牙戲碼。每次國民黨上演這種大戲，一定找中共當臨演，目的是演給台灣的選票看。看來，中共終於發現了！在野黨在戲台上陶醉扮演「代表台灣政府」的角色，以為兩岸皆操控於股掌間。

自由開講》騎牆國民黨 恐將成兩岸棄子鄭麗文當選國民黨主席後，盼望能拜會習近平，留個歷史定位。（資料照）
國民黨要寫鄭習會劇本，沒料到這次中共拒絕再當臨演，搶先寫好了劇本。鄭麗文去中國的名義是訪問，還是國共論壇？以對岸的立場，「訪問」是國與國之間的用語，斷無可能；而「國共論壇」，卻是提醒中國人，中國除了「中國共產黨」以外，還有一個「中國國民黨」，而且主席還是「民選」的！這不只是去踢「習主席」的館，還昭告十四億中國人與全世界：當年奮勇剿共的中國國民黨不但活得很好，而且中華民國台灣還繁榮昌盛！

這兩年國民黨為了重返執政，開啟了「赤化模式」，披上了紅旗的戲服。從鄭麗文上台後對中共的投誠，以及對普廷的非獨裁言論，可歸納為「聯共容俄」。當今的中共是黨國一體，請問鄭主席，當兩岸統一後，中國國民黨還存在嗎？若是不存在，那你的任務不就是終結中國國民黨及消滅中華民國的嗎？為何黨員及台灣人民還要付你薪水？若答案是存在，那就只有推翻共產黨這條單行道，還敢去中國？或是國民黨的劇本裡，其實有與中共「共治中國」的雄心壯志？如果以上皆非，那請問還有其他的嗎？

國民黨來往中國如入無人之境，除了持續加深台灣人民反感，甚至有可能點燃中國人民對中共政權要求法理依據的火苗！中共高層這次的劇本，是要防止國民黨又上演不知會哭倒在哪的尷尬老戲梗，所以得先把統一後的制度交代清楚，但先決條件是「再也沒有中華民國」。翻譯成大白話就是:「只有共產黨、沒有其他黨！」要哭回家哭，可是台灣已經送給中國了，你家就是黨的家。

「國共論壇」提醒中國人，中國除了「中國共產黨」以外，還有一個「中國國民黨」。圖為國共兩黨智庫論壇近日在北京舉行。（資料照，國民黨提供）「國共論壇」提醒中國人，中國除了「中國共產黨」以外，還有一個「中國國民黨」。圖為國共兩黨智庫論壇近日在北京舉行。（資料照，國民黨提供）國民黨利用兩岸矛盾來騎牆，陷入消滅中華民國的泥淖，也把自己逼進與中共亮牌的牆角，不但無法取信於兩岸任何一邊，更難再用「一個中國」、「兩岸一家親」或「中國是親人」的陳腔濫調來對中國販賣同情。面對一個成熟民主國家的選民及一個專制政權，國民黨走鋼索還以為自己在烹小鮮。只能說國民黨披的戲衣再華麗，在不久的未來，恐難逃成為兩岸棄子的命運。

（作者為文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書