自由開講》核電重啟的制度試金石：核廢最終處置，誰該承擔責任？

核廢不是地方選擇題，而是國家治理責任的試金石。每當核電重啟議題再度浮上檯面，從延役討論到政策表態，支持者多半聚焦於供電穩定、減碳效益與成本優勢，卻刻意迴避一個始終無法繞開的核心問題：高放射性核廢料的責任究竟由誰承擔，最終又將被安置於何處?

目前政府研擬的《高放射性核廢料選址條例》草案長期停滯，官方多以程序繁瑣與社會溝通不足作為解釋，並提出雙向溝通、地下實驗室與回頭機制等配套。然而，核廢選址卡關的真正原因，並不在於技術條件或程序設計，而在於核電重啟的公共論述中，責任分配始終未被正面處理。值得一提的是，國家究竟願不願意正面承擔風險責任，始終語焉不詳。核廢選址卡關的真正原因，並不在於技術條件或程序設計，而在於核電重啟的公共論述中，責任分配始終未被正面處理；示意圖。（圖取自freepik）

第一個制度盲區，在於刻意將核廢議題技術化，藉此避開政治與社會責任。支持者經常援引「國外成功案例」或「技術已成熟」作為論據，彷彿只要地質條件通過，社會就應接受。然而，核廢選址的核心從來不只是工程可行性，而是為何特定社區必須承擔跨世代、不可逆的風險。若這個問題未被正面回應，再多技術報告，也只是包裝治理卸責的工具。

第二個盲區，則是過度聚焦用電利益，卻迴避核廢風險的承擔。從核三延役公投的社會反應即可看出，當討論僅停留在供電穩定或電價層面，社會或許會表現支持；但一旦議題延伸至核廢最終處置，地方立刻出現強烈反彈。這種「要核電、不要核廢」的矛盾態度，正是核電重啟論述中最難以誠實面對的現實。

第三個盲區，則是試圖透過程序設計掩蓋社會信任的缺口。政府在草案中提出縮小公投範圍、設置回頭機制，看似務實，實則反映出決策者對政策正當性缺乏信心。若一項政策具備足夠的公平性與社會支持，便無需不斷設計退場機制以降低政治風險。這些安排反而讓人懷疑，核廢選址是否被視為一項「如何過關」的技術問題，而非必須取得社會授權的重大公共決策。政府在草案中提出縮小公投範圍、設置回頭機制，看似務實，實則反映出決策者對政策正當性缺乏信心；示意圖。（資料照）

核廢選址並非核能政策的附屬問題，而是政策成立的前提條件。任何主張核電重啟的論述，若無法同步提出一套可被社會接受的核廢處置方案，只是將風險延後、將責任轉嫁給未來世代。核廢立法長期卡關，與其說是社會反對，不如說是決策體系尚未準備好正視高風險能源「不能只收割利益，而不承擔代價」的現實。

事實上，這正是台灣能源治理最誠實的警訊：在責任尚未被說清楚之前，任何關於核電重啟的討論，都只能是片段而不完整的政策論述。核廢選址之所以成為制度試金石，正因它迫使整個社會面對一個無法迴避的問題—我們是否願意為今日的能源選擇，承擔跨越數十年，甚至數百年的後果。這不只是能源技術的選擇，更是關於責任如何分配、風險由誰承擔的政治決定。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

