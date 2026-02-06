許美華頻道》台積電董座魏哲家，現在根本是行走的台灣大使！

看到魏哲家帶著台積電、帶著台灣，走上世界舞台，與美、日領導人平起平坐，走到之前台灣人無法想像的遠方～ 一次次的歷史時刻，感動（tears）。

◎ 許美華

繼去年三月進白宮，跟美國總統川普、商務部長盧特尼克並肩開記者會；今天（2/5），魏哲家換成跟日本高人氣首相高市早苗平起平坐。

台積電董事長暨總裁魏哲家（左）於2月5日拜會日本首相高市早苗（右）。（法新社檔案照） 魏哲家拜會Sana醬，帶來台積電規劃熊本第2座晶圓廠改採3奈米先進製程的好消息，對正在為改選拼搏的高市首相，無疑是個利多政績強心針。

看到CC魏神情輕鬆的跟高市Sana醬對坐而談，講一個去年三月魏哲家進白宮開記者會好笑的事。

請繼續往下閱讀...

台積電規劃熊本第2座晶圓廠改採3奈米先進製程，對高市首相無疑是個利多政績強心針。（法新社檔案照）去年三月初，川普來邀請魏哲家進白宮開記者會，CC有點緊張，所以找了bro黃仁勳一起去壯膽。

結果，沒想到稍早幾天，白宮發生了一件意料之外的新聞事件，就是烏克蘭總統澤倫斯基跟川普還有副總統J.D.范斯會面，雙方互嗆火藥味十足，結果最後整場大翻臉，川普直接把澤倫斯基「請」出去。

也因為這個意外事件，川普跟魏哲家的記者會延後了幾天。

結果，後來Jensen黃仁勳有事得先離開，沒辦法留在DC陪兄弟一起開白宮記者會，魏哲家就只好一個人硬著頭皮上陣了。

看到澤倫斯基前幾天才在白宮跟川普大吵一架，CC魏當時進白宮真的很緊張。（要是我也會怕怕的

結果如何，大家都知道了。

去年2月28日，烏克蘭總統澤倫斯基（左）訪問白宮與美國總統川普（中）會談，在美國副總統范斯（右）發言後火藥味升高，最終不歡而散。（路透檔案照）

川普對魏哲家笑容滿面，推崇台積電是家了不起的公司、魏哲家是偉大的企業家，沒有講什麼讓人接不下去的話，讓CC魏鬆了一口氣，雖然人生第一次在白宮開記者會還是心跳加速。

這是CC自己講的，所以係金欸XD

經歷過去年白宮記者會的震撼教育，一年後，魏哲家跟人格特質親和溫暖的高市對談，心情應該輕鬆很多了。

美國總統川普（左）去年在白宮與台積電董事長暨總裁魏哲家（右）會面，推崇台積電是了不起的公司、魏是偉大的企業家。（歐新社檔案照）雖然只是在一旁聽故事、見證歷史，但我還是同感驕傲。

看到魏哲家帶著台積電、帶著台灣，走上世界舞台，與美、日領導人平起平坐，走到之前台灣人無法想像的遠方～

一次次的歷史時刻，感動（tears）。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

