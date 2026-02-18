自由開講》高鐵新車導入「車種差別取價」之戰略必要性

◎ 我的tod丹鳳站

隨著台灣高鐵次世代列車N700ST預計於2027年投入營運，官方目前傾向「優先跑直達車且不加價」的策略。然而，從軌道運輸與資源配置的專業角度分析，維持單一票價結構將導向服務不公與營運失衡。導入「車種差別取價」制度，才是優化運能配置、落實精緻化服務的關鍵解決方案。

台灣高鐵目前有34組列車，型號都是700T。未來還會加入12組新世代列車N700ST（下圖），同時營運。（資料照，高鐵公司提供） 一、 技術代差引發的服務失衡與風險

N700ST與現行700T存在顯著的技術斷層。新車搭載SiC功率模組，提升能源效率並降低震動；主動懸吊與全車插座更是舒適度的質變。若採齊頭式定價，將面臨兩大風險：

* 服務不對等： 消費者支付相同票價，卻需仰賴「訂票運氣」決定服務品質，對分配到舊型車輛的旅客構成隱形不公。

* 需求極化： 「新車＋直達＋不加價」將導致需求極度集中，造成直達車班班癱瘓，而各站停列車運能閒置，惡化結構性失衡。

二、 核心方案：建立階梯式「服務溢價」模型

參考日本新幹線「特急料金」與「車種加成」制度，應將票價拆分為基礎運費與服務溢價：

* N700ST最速達模式： 針對北高直達車加收10%-15%的「科技服務費」。其優越的時間價值與硬體，足以支撐溢價空間。

* 分流引導機制：維持700T既有票價，並對離峰時段的各站停列車提供5%-10%優惠，透過價格槓桿引導休閒客群流向低需求時段，釋放直達車空間予高產值商務客。

參考日本新幹線「特急料金」與「車種加成」制度，應將票價拆分為基礎運費與服務溢價。圖為日本新幹線N700S列車。（資料照） 三、 預期效益：財務健全與品牌升級

實施差別取價可達成多贏局面。首先，財務健全化能為N700ST高昂的精密設備維修建立專屬基金，避免營運成本稀釋服務品質。

其次，這能建立明確的品牌階梯，將N700ST打造為旗艦品牌，推動台灣軌道運輸由「大眾運輸」向「商務精緻化」轉型。

四、 回歸專業定價邏輯

單一票價雖在管理上簡便，卻已無法適應次世代的精密營運需求。導入「價值掛鉤」的定價邏輯，不僅能透過市場機制解決「一票難求」的亂象，更是確保高鐵與台鐵維持健康競爭梯度、維持世界級競爭力的關鍵一步。

（作者為科技業品保工程師）

