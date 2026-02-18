自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》高鐵新車導入「車種差別取價」之戰略必要性

2026/02/18 13:00

◎ 我的tod丹鳳站

隨著台灣高鐵次世代列車N700ST預計於2027年投入營運，官方目前傾向「優先跑直達車且不加價」的策略。然而，從軌道運輸與資源配置的專業角度分析，維持單一票價結構將導向服務不公與營運失衡。導入「車種差別取價」制度，才是優化運能配置、落實精緻化服務的關鍵解決方案

台灣高鐵目前有34組列車，型號都是700T。未來還會加入12組新世代列車N700ST（下圖），同時營運。（資料照，高鐵公司提供）台灣高鐵目前有34組列車，型號都是700T。未來還會加入12組新世代列車N700ST（下圖），同時營運。（資料照，高鐵公司提供） 一、 技術代差引發的服務失衡與風險

N700ST與現行700T存在顯著的技術斷層。新車搭載SiC功率模組，提升能源效率並降低震動；主動懸吊與全車插座更是舒適度的質變。若採齊頭式定價，將面臨兩大風險：

* 服務不對等 消費者支付相同票價，卻需仰賴「訂票運氣」決定服務品質，對分配到舊型車輛的旅客構成隱形不公。

* 需求極化： 「新車＋直達＋不加價」將導致需求極度集中，造成直達車班班癱瘓，而各站停列車運能閒置，惡化結構性失衡。

二、 核心方案：建立階梯式「服務溢價」模型

參考日本新幹線「特急料金」與「車種加成」制度，應將票價拆分為基礎運費與服務溢價：

* N700ST最速達模式 針對北高直達車加收10%-15%的「科技服務費」。其優越的時間價值與硬體，足以支撐溢價空間。

* 分流引導機制維持700T既有票價，並對離峰時段的各站停列車提供5%-10%優惠，透過價格槓桿引導休閒客群流向低需求時段，釋放直達車空間予高產值商務客。

參考日本新幹線「特急料金」與「車種加成」制度，應將票價拆分為基礎運費與服務溢價。圖為日本新幹線N700S列車。（資料照）參考日本新幹線「特急料金」與「車種加成」制度，應將票價拆分為基礎運費與服務溢價。圖為日本新幹線N700S列車。（資料照） 三、 預期效益：財務健全與品牌升級

實施差別取價可達成多贏局面。首先，財務健全化能為N700ST高昂的精密設備維修建立專屬基金，避免營運成本稀釋服務品質。

其次，這能建立明確的品牌階梯，將N700ST打造為旗艦品牌，推動台灣軌道運輸由「大眾運輸」向「商務精緻化」轉型。

四、 回歸專業定價邏輯

單一票價雖在管理上簡便，卻已無法適應次世代的精密營運需求。導入「價值掛鉤」的定價邏輯，不僅能透過市場機制解決「一票難求」的亂象，更是確保高鐵與台鐵維持健康競爭梯度、維持世界級競爭力的關鍵一步。

（作者為科技業品保工程師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書