美台觀測站》美國政府重申支持台灣的特別國防預算：回應（打臉？）在野黨，也回應習大大

我們先前的發文就有說過，谷立言代表的AIT就是國務院的下屬機構，沒有動機也沒有權力去說超過國務院授權的話。但黃國昌硬是揣著明白裝糊塗，還神秘兮兮地說谷立言說的和他在美國聽到的不一樣。美國政府打臉黃國昌已經不止一次了，但也還是顧及外交禮儀不會像國會議員那樣直接開罵。
美台觀測站

美台觀測站

2026/02/06 21:00

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

繼AIT聲明重申支持400億美元軍購後，國務院也再次回應中央社表示：「一如國務院與AIT多次公開聲明，我們也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布400億美元的特別國防採購預算。」這些都是直接回應黃國昌與柯文哲等人所說，所謂谷立言與華府「落差大」、「介入台灣內政太深」的說法。

美國國務院與AIT多次公開聲明，也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布400億美元的特別國防採購預算。（取自貼文）美國國務院與AIT多次公開聲明，也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布400億美元的特別國防採購預算。（取自貼文）

黃國昌和柯文哲顯然就是吃定其支持者只聽他們的，相信美方的反駁都是民進黨政府配合媒體及谷立言個人抹黑，他們只會直接和美方交涉。

問題是，經過民眾黨這麼多政治操作，美方還有耐心冒著被民眾黨操作風向的風險，和民眾黨跳恰恰嗎？

再說，立法委員本來就沒有職權可以去交涉軍購，美方也更不可能跟「在野黨」談軍購或者關稅。這是憲政運作的ABC。

AIT處長谷立言（右）支持為期8年、新台幣1.25兆元國防特別預算，民眾黨主席黃國昌（左）批評與華府立場落差大、過度介入台灣內政；美國國務院表示，美方已向台灣明確表達，歡迎台灣提出的400億美元特別國防採購預算。（資料照，本報合成） AIT處長谷立言（右）支持為期8年、新台幣1.25兆元國防特別預算，民眾黨主席黃國昌（左）批評與華府立場落差大、過度介入台灣內政；美國國務院表示，美方已向台灣明確表達，歡迎台灣提出的400億美元特別國防採購預算。（資料照，本報合成）另外，國務院大動作的聲明，其實也可以視做是在回應習近平。

週三川普和習近平通電話，其實沒有什麼太過令人意外的內容，川普主動在Truth Social上面提到了台灣，但是沒有細節。他的發文講了超過十個主題，裡面有四五個是在談生意，這可以看出川普現在的優先順序就是談生意。

而中國這邊，官媒釋出的消息來看就只有兩個主題，一個是要改善跟川普關係，一個是台灣，特別是中國還提到了軍售。顯然中國是很在意這筆軍售的。去年底的軍演就是第一次，中國把軍演的目的設定成要反對外國干預，很顯然現在中國這邊的優先目標之一，就是要阻止台灣的國防升級、阻止台灣與盟友的合作升級

美國總統川普與中國國家主席習近平4日通電，談論台灣議題在內多項事務，但優先順序就是談生意。（美聯社檔案照）美國總統川普與中國國家主席習近平4日通電，談論台灣議題在內多項事務，但優先順序就是談生意。（美聯社檔案照）對台灣來說，這個通話沒有什麼需要特別注意或擔憂的地方。台美之間的合作就是持續進行，包括經貿和軍事方面都是如此。川普本人對中國之間保持比較低調的態度，但是所有政府部門對中國的競爭都持續進行，在各類的文件（國防戰略報告、國家安全戰略報告etc）都是如此強調。而且，近來我們看到AIT挺台灣的力道是前所未見。現在最緊張的應該是中國吧！

不過，台灣的在野黨方面非常認真地去站在北京同一陣線，國台辦系統也釋出消息說非常滿意在野黨在立院的表現。

美國最新「國防戰略」報告主張嚇阻中國，台美之間的合作會持續進行。（取自美國戰爭部）美國最新「國防戰略」報告主張嚇阻中國，台美之間的合作會持續進行。（取自美國戰爭部）看來，眾多協力者們一直在台灣內部反對與美國的合作，還有散播各種誤導訊息，就是現在中國統戰宣傳的最重要任務

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

