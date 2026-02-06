名家分享~林靖堂》威權爭奪說故事的權力—政治經濟學觀點評《世紀血案》爭議。

他們用商業劇本、虛構情節搶佔大眾記憶的主導權，觀眾還沒機會看到完整資料，腦中已經裝滿電影提供的版本。這是最標準的「資訊壟斷」，趁著官方還沒辦法完全把資料釋出、真相尚仍稀缺時，搶先把尚未釐清的歷史先包裝成熱賣電影，甚至讓虛構版本長期佔據集體記憶，對真正的轉型正義造成巨大阻礙。

◎ 林靖堂

這兩天，導演徐琨華執導的《世紀血案》據說剛剛殺青，這部有意包裝台灣白色恐怖時期的「林宅血案」作為題材進行的電影，相關新聞報導一出，即引發輿論熱議。這位電影導演徐琨華身世背景，以及劇組處理歷史真相的手法，讓外界質疑，究竟是想要處理轉型正義的再現，還是當年警備總部威權階級再一次壟斷歷史詮釋權？

面對國家檔案未解密、社會記憶的主導權持續被爭奪的台灣，這部電影不僅牽動一個政治家庭的創傷，也暴露了國民黨舊威權意識型態與台灣本土意識在政治、資本與文化權力的深層角力。這部電影不僅牽動一個政治家庭的創傷，也暴露了國民黨舊威權意識型態與台灣本土意識在政治、資本與文化權力的深層角力；圖為時代懸疑片《世紀血案》殺青。（資料照）

歷史傷口當商品上架，悲劇如何被包裝成娛樂？

在資本主義的影視工業邏輯下，最嚴肅的歷史創傷本質上是可以變成賣座商品的，問題，在於如何處理，如何再現與詮釋？徐琨華的電影團隊把「林宅血案」的政治屠殺，包裝成懸疑推理，裡面如果為了電影商業需求穿插軟萌愛情線，屆時，讓觀眾哭一哭，最後帶著「被娛樂」的滿足感走出戲院，到時候，一個威權暴力需要被處理的傷痛，就這樣變成娛樂工具。這樣是對的嗎？

你有沒有發現？按照目前電影行銷團隊操作的新聞行銷策略，看起來原本該令人憤怒、思考國家暴力的事件，最後恐怕會變成單純消費的戲劇「商品」。這就是所謂的歷史的娛樂化。而在這個過程裡，真實的痛苦，被重新剪接與改寫，變成了可以反覆消費的「創傷剩餘價值」。

再深入一層來看，這樣的「商品化」其實是一種集體逃避。用故事與美學包裝，把社會記憶裡最難受的部分變得易於吞嚥。你以為在認識歷史，實際上只是在消費經過扭曲包裝的傷痕，於是創傷被消解，對威權的反抗也就被徹底被消融。「商品化」其實是一種集體逃避。用故事與美學包裝，把社會記憶裡最難受的部分變得易於吞嚥。（取自貼文）

我們沒立場？去政治化 其實是最強的政治操控

電影團隊與寇世勳在最近的新聞中一再強調「無強烈意識形態」，但這種所謂的「中立」根本就是一種偽裝。它把原本應該直指國家暴力的歷史，切割成個人悲劇或懸案，讓大眾只記得「案情如何離奇」，卻忘了國家機器怎麼壓迫人民、封鎖言論。

這種「去政治化」的宣稱，只是在為國民黨過去的威權統治洗白。它讓台灣社會持續逃避真相，把歷史當成安全的娛樂，不去追問責任。進一步來說，「去政治化」本質上是現代意識形態操作的高級形式。它透過選擇性遺忘、選擇性的不提，讓觀眾以為歷史只是輕輕帶過的事情，不再思考威權是如何讓暴力發生、讓人消失、讓責任被推諉。這種策略其實最危險，因為它讓社會持續無知。

誰能說故事，誰才是贏家 詮釋權與文化資本的世襲

仔細看電影這兩天許多人對電影製作團隊背後的權力分析，會發現話語權還是掌握在舊時代手中；圖為2020年促轉會調查報告。（資料照）仔細看電影這兩天許多人對電影製作團隊背後的權力分析，你會發現話語權還是掌握在舊時代手中。導演徐琨華是當年警備總部高官的孫子，是威權時代的菁英後代，依然壟斷著文化資本、影視資源與歷史詮釋權。

在電影宣傳的新聞裡，演員甚至坦承受害者家屬沒有被接觸，林家反而完全被排除在外，只能被動接受歷史被「重拍」、「重寫」？這樣一來，歷史記憶就會變成由舊威權國民黨人隨意翻玩的素材。真實的受難與悲劇，只能默默消失在新版的「故事」裡。

這是「誰有資格定義歷史」的核心權力問題。歷史成了國民黨舊文化威權再製自己話語權的工具，而受難者只能成為故事的道具。真相還沒解密，虛構早已壟斷歷史記憶。時至今日，仍有不少當年的政治檔案還在封存，真相還沒完全公開，電影公司卻已經搶先「填補空窗期」。

他們用商業劇本、虛構情節搶佔大眾記憶的主導權，觀眾還沒機會看到完整資料，腦中已經裝滿電影提供的版本。這是最標準的「資訊壟斷」，趁著官方還沒辦法完全把資料釋出、真相尚仍稀缺時，搶先把尚未釐清的歷史先包裝成熱賣電影，甚至讓虛構版本長期佔據集體記憶，對真正的轉型正義造成巨大阻礙。搶先把尚未釐清的歷史先包裝成熱賣電影，甚至讓虛構版本長期佔據集體記憶，對真正的轉型正義造成巨大阻礙；圖為「林宅血案」遺址義光教會通過審定，成為第一個具轉型正義意涵場址。（人權館提供）

最大的危機在於，虛構一旦成為常識，後來的真相即使揭露，也很難改變人們的記憶。透過積極的商業包裝，剛好形塑了一種「真假難辨」的社會氣氛。當歷史題材成為競逐文化資源的場域，誰能先講故事、誰就掌控現實。

你看到的是娛樂國片，還是權力再製？

《世紀血案》不是單純的娛樂作品，它是資本邏輯、舊勢力文化霸權、國家資訊壟斷合力打造的「歷史商品」。它把本該全民面對、追究責任的國家暴力事件，包裝成感動落淚的「娛樂消費」。受害者的創傷成了市場能賺的剩餘價值，歷史真相卻仍被封印在國家檔案室裡。

所以，與其說這是一部「電影」，不如說它是一個現實威權舊文化權力團隊的「藝術化複本」。每一次你進戲院「消費歷史」，其實都在見證國民黨威權如何安靜地重組、分配與再生產。就此，轉型正義的路在這些看似無害的影像裡，被悄悄改寫。

（作者為聲量看政治編輯）

本文經授權轉載自林靖堂臉書





