自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~林靖堂》威權爭奪說故事的權力—政治經濟學觀點評《世紀血案》爭議。

他們用商業劇本、虛構情節搶佔大眾記憶的主導權，觀眾還沒機會看到完整資料，腦中已經裝滿電影提供的版本。這是最標準的「資訊壟斷」，趁著官方還沒辦法完全把資料釋出、真相尚仍稀缺時，搶先把尚未釐清的歷史先包裝成熱賣電影，甚至讓虛構版本長期佔據集體記憶，對真正的轉型正義造成巨大阻礙。
名家分享

名家分享

2026/02/06 10:30

林靖堂

這兩天，導演徐琨華執導的《世紀血案》據說剛剛殺青，這部有意包裝台灣白色恐怖時期的「林宅血案」作為題材進行的電影，相關新聞報導一出，即引發輿論熱議。這位電影導演徐琨華身世背景，以及劇組處理歷史真相的手法，讓外界質疑，究竟是想要處理轉型正義的再現，還是當年警備總部威權階級再一次壟斷歷史詮釋權？

面對國家檔案未解密、社會記憶的主導權持續被爭奪的台灣，這部電影不僅牽動一個政治家庭的創傷，也暴露了國民黨舊威權意識型態與台灣本土意識在政治、資本與文化權力的深層角力這部電影不僅牽動一個政治家庭的創傷，也暴露了國民黨舊威權意識型態與台灣本土意識在政治、資本與文化權力的深層角力；圖為時代懸疑片《世紀血案》殺青。（資料照）這部電影不僅牽動一個政治家庭的創傷，也暴露了國民黨舊威權意識型態與台灣本土意識在政治、資本與文化權力的深層角力；圖為時代懸疑片《世紀血案》殺青。（資料照）

歷史傷口當商品上架，悲劇如何被包裝成娛樂？

在資本主義的影視工業邏輯下，最嚴肅的歷史創傷本質上是可以變成賣座商品的，問題，在於如何處理，如何再現與詮釋？徐琨華的電影團隊把「林宅血案」的政治屠殺，包裝成懸疑推理，裡面如果為了電影商業需求穿插軟萌愛情線，屆時，讓觀眾哭一哭，最後帶著「被娛樂」的滿足感走出戲院，到時候，一個威權暴力需要被處理的傷痛，就這樣變成娛樂工具。這樣是對的嗎？

你有沒有發現？按照目前電影行銷團隊操作的新聞行銷策略，看起來原本該令人憤怒、思考國家暴力的事件，最後恐怕會變成單純消費的戲劇「商品」。這就是所謂的歷史的娛樂化。而在這個過程裡，真實的痛苦，被重新剪接與改寫，變成了可以反覆消費的「創傷剩餘價值」。

再深入一層來看，這樣的「商品化」其實是一種集體逃避。用故事與美學包裝，把社會記憶裡最難受的部分變得易於吞嚥。你以為在認識歷史，實際上只是在消費經過扭曲包裝的傷痕，於是創傷被消解，對威權的反抗也就被徹底被消融。「商品化」其實是一種集體逃避。用故事與美學包裝，把社會記憶裡最難受的部分變得易於吞嚥。（取自貼文）「商品化」其實是一種集體逃避。用故事與美學包裝，把社會記憶裡最難受的部分變得易於吞嚥。（取自貼文）

我們沒立場？去政治化 其實是最強的政治操控

電影團隊與寇世勳在最近的新聞中一再強調「無強烈意識形態」，但這種所謂的「中立」根本就是一種偽裝。它把原本應該直指國家暴力的歷史，切割成個人悲劇或懸案，讓大眾只記得「案情如何離奇」，卻忘了國家機器怎麼壓迫人民、封鎖言論。

這種「去政治化」的宣稱，只是在為國民黨過去的威權統治洗白。它讓台灣社會持續逃避真相，把歷史當成安全的娛樂，不去追問責任。進一步來說，「去政治化」本質上是現代意識形態操作的高級形式。它透過選擇性遺忘、選擇性的不提，讓觀眾以為歷史只是輕輕帶過的事情，不再思考威權是如何讓暴力發生、讓人消失、讓責任被推諉。這種策略其實最危險，因為它讓社會持續無知。

誰能說故事，誰才是贏家 詮釋權與文化資本的世襲

仔細看電影這兩天許多人對電影製作團隊背後的權力分析，會發現話語權還是掌握在舊時代手中；圖為2020年促轉會調查報告。（資料照）仔細看電影這兩天許多人對電影製作團隊背後的權力分析，會發現話語權還是掌握在舊時代手中；圖為2020年促轉會調查報告。（資料照）仔細看電影這兩天許多人對電影製作團隊背後的權力分析，你會發現話語權還是掌握在舊時代手中導演徐琨華是當年警備總部高官的孫子，是威權時代的菁英後代，依然壟斷著文化資本、影視資源與歷史詮釋權。

在電影宣傳的新聞裡，演員甚至坦承受害者家屬沒有被接觸，林家反而完全被排除在外，只能被動接受歷史被「重拍」、「重寫」？這樣一來，歷史記憶就會變成由舊威權國民黨人隨意翻玩的素材。真實的受難與悲劇，只能默默消失在新版的「故事」裡。

這是「誰有資格定義歷史」的核心權力問題。歷史成了國民黨舊文化威權再製自己話語權的工具，而受難者只能成為故事的道具。真相還沒解密，虛構早已壟斷歷史記憶時至今日，仍有不少當年的政治檔案還在封存，真相還沒完全公開，電影公司卻已經搶先「填補空窗期」。

他們用商業劇本、虛構情節搶佔大眾記憶的主導權，觀眾還沒機會看到完整資料，腦中已經裝滿電影提供的版本。這是最標準的「資訊壟斷」，趁著官方還沒辦法完全把資料釋出、真相尚仍稀缺時，搶先把尚未釐清的歷史先包裝成熱賣電影，甚至讓虛構版本長期佔據集體記憶，對真正的轉型正義造成巨大阻礙。搶先把尚未釐清的歷史先包裝成熱賣電影，甚至讓虛構版本長期佔據集體記憶，對真正的轉型正義造成巨大阻礙；圖為「林宅血案」遺址義光教會通過審定，成為第一個具轉型正義意涵場址。（人權館提供）搶先把尚未釐清的歷史先包裝成熱賣電影，甚至讓虛構版本長期佔據集體記憶，對真正的轉型正義造成巨大阻礙；圖為「林宅血案」遺址義光教會通過審定，成為第一個具轉型正義意涵場址。（人權館提供）

最大的危機在於，虛構一旦成為常識，後來的真相即使揭露，也很難改變人們的記憶。透過積極的商業包裝，剛好形塑了一種「真假難辨」的社會氣氛。當歷史題材成為競逐文化資源的場域，誰能先講故事、誰就掌控現實。

你看到的是娛樂國片，還是權力再製？

《世紀血案》不是單純的娛樂作品，它是資本邏輯、舊勢力文化霸權、國家資訊壟斷合力打造的「歷史商品」。它把本該全民面對、追究責任的國家暴力事件，包裝成感動落淚的「娛樂消費」。受害者的創傷成了市場能賺的剩餘價值，歷史真相卻仍被封印在國家檔案室裡。

所以，與其說這是一部「電影」，不如說它是一個現實威權舊文化權力團隊的「藝術化複本」。每一次你進戲院「消費歷史」，其實都在見證國民黨威權如何安靜地重組、分配與再生產。就此，轉型正義的路在這些看似無害的影像裡，被悄悄改寫。

（作者為聲量看政治編輯）

本文經授權轉載自林靖堂臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書