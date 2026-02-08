自由開講》19條人命之後 花蓮光復洪災照見的責任逃逸

◎ 謝家豪

花蓮光復鄉洪災釀成十九人死亡、五人失聯的重大悲劇，洪水尚未完全退去，責任的輪廓卻已逐漸浮現。地方法院已裁定光復鄉長林清水涉過失致死，羈押禁見；與此同時，林清水拒絕獨自承擔責任，反咬縣府決策失靈，將矛頭直指縣長徐榛蔚。然而，社會所見的，卻不是縣府正面回應質疑，而是國民黨議員選擇「護駕」，轉而赴北檢告中央，試圖將災難重新包裝為政治攻防。地方法院裁定光復鄉長林清水涉過失致死，羈押禁見。（資料照，民眾提供）

這場洪災，表面上是極端氣候下的自然災害，實質上卻是一場治理失能的集中檢驗。當中央部會日夜召開跨部會會議、緊盯災情，地方政府卻僅派秘書長出席；當居民焦急等待撤離與安置指令，地方行政體系卻遲疑、推諉，錯失黃金時機。洪水不只沖垮河岸與家園，也沖刷出花蓮縣政府在重大災害面前的決策真空，其反應甚至不如第一線的大馬村村長來得果斷。

更令人不安的是，這並非單一事件，而是長期結構問題的結果。花蓮地方政治長年為特定家族盤據，資源分配與政策方向往往服務於權力延續，而非公共利益。當治理邏輯被「顧政治」取代「顧專業」，災害來臨時，自然缺乏即時判斷與快速反應的能力。悲劇發生後，縣府不是全面檢討制度缺失，而是將災難轉化為媒體秀，甚至成為接班人曝光的舞台，這對失去親人的家庭而言，無異於二次傷害。

當政策失誤、治理失能造成生命代價，必須有人承擔後果；花蓮0923馬太鞍溪堰塞湖潰決後造成光復鄉重大災害。（資料照）民主政治的核心，在於責任政治。當政策失誤、治理失能造成生命代價，必須有人承擔後果。然而，在光復洪災之後，我們看到的是責任向下切割：基層首長進入司法程序，上層權力卻忙於切割、卸責，甚至對外轉移焦點。這種責任錯位，才是社會真正難以癒合的傷口。

在民主社會，領導人下台不是報復，而是最基本的問責機制。唯有縣長為這場重大災難負起政治責任，花蓮才能真正開始走出家族政治的陰影。更重要的是，縣議會與監察院應啟動制度性調查，釐清決策鏈的每一環，避免責任再度被稀釋。

花蓮需要的，不是一場又一場的慰問餐會，而是從根本結構翻轉的治理決心。唯有重建責任政治，這片土地才能迎向一個不再恐懼洪水、不再依附家族的未來。

（作者為花蓮南區教師）

