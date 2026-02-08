自由電子報
評論 > 投書

自由開講》19條人命之後 花蓮光復洪災照見的責任逃逸

2026/02/08 10:30

◎ 謝家豪

花蓮光復鄉洪災釀成十九人死亡、五人失聯的重大悲劇，洪水尚未完全退去，責任的輪廓卻已逐漸浮現地方法院已裁定光復鄉長林清水涉過失致死，羈押禁見；與此同時，林清水拒絕獨自承擔責任，反咬縣府決策失靈，將矛頭直指縣長徐榛蔚。然而，社會所見的，卻不是縣府正面回應質疑，而是國民黨議員選擇「護駕」，轉而赴北檢告中央，試圖將災難重新包裝為政治攻防地方法院裁定光復鄉長林清水涉過失致死，羈押禁見。（資料照，民眾提供）地方法院裁定光復鄉長林清水涉過失致死，羈押禁見。（資料照，民眾提供）

這場洪災，表面上是極端氣候下的自然災害，實質上卻是一場治理失能的集中檢驗當中央部會日夜召開跨部會會議、緊盯災情，地方政府卻僅派秘書長出席；當居民焦急等待撤離與安置指令，地方行政體系卻遲疑、推諉，錯失黃金時機。洪水不只沖垮河岸與家園，也沖刷出花蓮縣政府在重大災害面前的決策真空，其反應甚至不如第一線的大馬村村長來得果斷。

更令人不安的是，這並非單一事件，而是長期結構問題的結果花蓮地方政治長年為特定家族盤據，資源分配與政策方向往往服務於權力延續，而非公共利益。當治理邏輯被「顧政治」取代「顧專業」，災害來臨時，自然缺乏即時判斷與快速反應的能力。悲劇發生後，縣府不是全面檢討制度缺失，而是將災難轉化為媒體秀，甚至成為接班人曝光的舞台，這對失去親人的家庭而言，無異於二次傷害。

當政策失誤、治理失能造成生命代價，必須有人承擔後果；花蓮0923馬太鞍溪堰塞湖潰決後造成光復鄉重大災害。（資料照）當政策失誤、治理失能造成生命代價，必須有人承擔後果；花蓮0923馬太鞍溪堰塞湖潰決後造成光復鄉重大災害。（資料照）民主政治的核心，在於責任政治。當政策失誤、治理失能造成生命代價，必須有人承擔後果。然而，在光復洪災之後，我們看到的是責任向下切割：基層首長進入司法程序，上層權力卻忙於切割、卸責，甚至對外轉移焦點。這種責任錯位，才是社會真正難以癒合的傷口

在民主社會，領導人下台不是報復，而是最基本的問責機制。唯有縣長為這場重大災難負起政治責任，花蓮才能真正開始走出家族政治的陰影。更重要的是，縣議會與監察院應啟動制度性調查，釐清決策鏈的每一環，避免責任再度被稀釋。

花蓮需要的，不是一場又一場的慰問餐會，而是從根本結構翻轉的治理決心。唯有重建責任政治，這片土地才能迎向一個不再恐懼洪水、不再依附家族的未來。

（作者為花蓮南區教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

