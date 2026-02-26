自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》少子化是國安議題 生育成本不只在金錢 也在時間與後勤

2026/02/26 10:30

◎ 十里亭

近年地方政府推動的「好孕專車」政策，引發不少討論。這類措施的意義，或許不在於是否能立即提升生育率，而在於它揭示了一個長期被忽略的事實：生育的成本，從來不只存在於金錢補貼，更深刻地體現在時間與後勤負擔之中。

生育的成本，從來不只存在於金錢補貼，更深刻地體現在時間與後勤負擔之中；「好孕專車兒童安全座椅服務」於二月一日起推出。（桃園市政府提供）生育的成本，從來不只存在於金錢補貼，更深刻地體現在時間與後勤負擔之中；「好孕專車兒童安全座椅服務」於二月一日起推出。（桃園市政府提供）若中央政府有意將相關措施制度化，恐怕必須正面跨越三個關鍵門檻。第一，政策設計需從過往「弱勢限定」的補助思維，逐步走向「普及型、但有條件」的公共支持，才能真正觸及影響生育決策的主體家庭。第二，必須在法規層面承認平台型交通已成為現代城市公共運輸體系的一環，並思考如何在安全、核銷與監理前提下，納入制度運作。第三，更重要的是，政策語言需轉向承認「接送」與照顧後勤本身，就是育兒風險的一部分，而非單純由家庭自行承擔的私人責任。

[目前，這三個門檻仍涉及跨部會協調、法規調整與財政評估，執行難度不低。然而，正因如此，地方政府的試辦經驗顯得格外重要。地方先行，中央彙整經驗、建立制度，向來是公共政策成熟的重要路徑。

若從更宏觀的角度來看，少子化早已不只是社會或福利議題，而是攸關國家長期人力結構與競爭力的國安課題。孩子不是家庭的私有負擔，而是整個社會共同培育的未來資源。日本、歐洲多國近年雖未能大幅逆轉生育率，但在托育、通勤、照顧支持等面向持續調整政策方向，其經驗仍值得借鏡少子化早已不只是社會或福利議題，而是攸關國家長期人力結構與競爭力的國安課題。（資料照）少子化早已不只是社會或福利議題，而是攸關國家長期人力結構與競爭力的國安課題。（資料照）

未來，若能進一步將學齡兒童與青少年的通勤成本納入制度設計，例如由政府先行負擔或部分承擔通勤費用，再以無息、延後償還的方式回收，實質上等同於由國家分攤部分通膨與時間風險。這類作法並非免費給付，也非資源浪費，而是透過制度設計，協助家庭降低育兒過程中最具壓力的日常負擔。相關配套與施行細節，則可交由專業部會審慎研議。

好孕專車之所以值得關注，不是因為它能讓人多生一胎，而是它第一次在政策層面承認：生育的成本，包含時間與後勤。唯有當制度開始正視這些看不見、卻真實存在的負擔，少子化對策才有可能從象徵性支持，邁向真正有效的公共選擇

（作者為台中市市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書