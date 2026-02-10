自由開講》南柯一夢？ 「難柯P」一夢

◎ 余無言

民眾黨創黨主席柯文哲近日拋出「藍白分」一詞，引發藍營基層焦慮。（資料照）

根據《自由時報電子報》〈「藍白分」？ 柯文哲：目前合作態勢沒有改變〉之報導，民眾黨創黨主席柯文哲近日拋出「藍白分」一詞，引發藍營基層焦慮！其實，柯文哲是「話中有話」，這是說給「綠營」聽的話，「藍營」非事主，緊張什麼？柯文哲還補充說明，「藍白合」是賴清德造成的，令人嘖嘖稱奇！這與賴總統何關？

對此，筆者提出幾點看法。

首先，柯文哲近日拋出「藍白分」一詞，是說給誰聽的？不是藍營，而是綠營，甚至是說給「賴總統」聽的！從政治現實來看，「藍白合」只要立委在立法院即可過半，日後推出的法案將無往不利，如同前總統蔡英文時期的「完全執政」！

「藍白合」只要立委在立法院即可過半，對日後推出的法案大有益處。（資料照）

其次，柯文哲早就向綠營「遞出橄欖枝」，就看綠營賴總統兼黨主席，是否願意「接下橄欖枝」！最明顯的例子，就是柯文哲為幫黨籍立委陳昭姿推動《人工生殖法》，去拜會民進黨團總召柯建銘。

其三，賴總統兼黨主席早已經「做出回應」，不接受「政治分贓」，也別想「密室協商」，更不可能介入個人司法案件！賴總統的具體回應，是民進黨團三長改選在1月30日截止登記，民進黨團總召柯建銘「尋求連任」，曾任立法院副院長的立委蔡其昌，直接「報名挑戰總召」！

民進黨團總召柯建銘（左）尋求連任，曾任立法院副院長的立委蔡其昌（右）也報名挑戰總召一職。（資料照，本報合成）

最後，《南柯太守傳》：「南柯一夢」，這是指人生如夢、富貴得失無常！今日版的「『難柯』一夢」，則是表示「柯」P有夢，夢「難」成真！

（作者為教育人員）

