自由開講》邁向2026健康台灣 以公共衛生專業共築樂齡社會新藍圖

◎ 林進鴻

隨著內政部最新數據顯示，我國65歲以上人口已達467萬人，占總人口20.06%，台灣正式宣告邁入「超高齡社會」。行政院卓榮泰院長在「2026健康台灣樂齡論壇」中強調，雖然國人平均壽命已達80歲，但「不健康餘命」仍約有8年，這不僅是個人與家庭的沉重負擔，更是國家醫療成本的巨大挑戰。在此關鍵時刻，建立完善的「公共衛生專業服務體系」以促進民眾健康，顯得更為迫切。我國65歲以上人口已達467萬人，占總人口20.06%，台灣正式宣告邁入「超高齡社會」；建立完善的「公共衛生專業服務體系」以促進民眾健康，顯得更為迫切。（資料照）





公共衛生的核心價值：預防勝於治療

不同於臨床醫學專注於疾病治療，公共衛生師的專業核心在於「上游預防」。根據《公共衛生師法》，公共衛生師的職責涵蓋社區與場域的環境健康風險評估、疫病調查防治、民眾健康狀態調查以及食品安全風險規劃。在超高齡社會中，公衛師能透過專業方案的推動，協助高齡者改善生活習慣、提升自身健康，落實政府提出的「三高防治888計畫」，從源頭降低失能風險。

未來政策執行建言

針對政府即將啟動的「長照3.0」及「健康幣」等政策，公共衛生專業體系可提供以下執行方向：

請繼續往下閱讀...

1.深化長照3.0的社區風險管理：長照3.0應更緊密結合公衛師專業，針對1萬5千多個長照服務據點進行環境風險評估與品質管理方案，確保照護環境的安全性與健康促進功能的極大化。

2.科學化設計「健康幣」激勵機制：衛福部規劃推動「健康幣」以鼓勵健檢與疫苗接種，建議應委託具備專業背景的公衛師參與方案之規劃與評估。透過數據分析與社會行為學研究，精準設計誘因，確保政策能有效引導民眾參與健康促進，而非僅是短期補助。衛生福利部石崇良部長上任後，迅速推出「健康幣」政策。（資料照）

3. 科技導入與精準公共衛生：呼應政府「AI新十大建設」與「全民智慧生活圈」，應鼓勵公衛師利用數位工具進行環境監測與健康風險控管，讓科技真正服務於基層防疫與食安把關。

專業守護 共築樂齡

公共衛生師須經過國家考試及格並領有證書，且每六年須完成120點繼續教育積分，確保其專業素質能與時俱進。透過建立明確的權利義務與專業倫理，公衛師將成為「健康台灣」願景中不可或缺的基石。唯有強化公共衛生體系，我們才能讓台灣長者活得久也活得好，共創均衡、團結的健康社會。

（作者為公共衛生師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法