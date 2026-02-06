自由電子報
自由開講》M1A2T對台灣防衛部署的實質影響

2026/02/06 11:30

◎ 張亞柔

我國對美採購108輛M1A2T戰車，在獲得兩批次80輛後，最後一批的28輛戰車將在3月底前，安排船班擇期運回台灣。（資料照）我國對美採購108輛M1A2T戰車，在獲得兩批次80輛後，最後一批的28輛戰車將在3月底前，安排船班擇期運回台灣。（資料照）

第3批M1A2T戰車即將運抵台灣，第2批也將於2026年第2季完成成軍。這不只是例行的軍購進度更新，而是一個值得社會正視的訊號：台灣的地面防衛，正從過去偏重象徵性的存在，逐步轉化為具備實質嚇阻力的戰力部署

長期以來，社會對戰車在現代戰爭中的角色存有疑慮。在飛彈、無人機與遠程精準打擊成為主流的情況下，重裝甲是否仍具意義，經常被提出質疑。然而，M1A2T的引進，反映的並非「回到傳統戰爭」，而是作戰思維的調整——戰車不再是單打獨鬥的衝鋒兵器，而是整體防衛體系中不可或缺的關鍵節點

首先，M1A2T的核心價值在於高度生存力

透過複合裝甲設計，以及主動與被動防護的整合，能有效提升在高威脅環境下的存活率。在高強度衝突中，能夠持續存在於戰場的平台，才具備反覆投入作戰、消耗對手戰力的可能，這正是防衛作戰所需的能力。

其次，M1A2T即時直射火力，是其他兵種難以完全取代的要素

120公厘滑膛砲結合先進射控系統，使M1A2T能在複雜環境下迅速接戰並機動轉移，特別適合用於反登陸與反突破任務。當敵方部隊在灘岸後方或關鍵交通節點集結時，地面重火力的存在，能顯著提高其行動成本。

第三，M1A2T非孤立運作的武器系統

M1A2T能與指管系統、無人機、步兵與反裝甲單位形成協同。透過資訊整合，戰車可即時接收戰場情資，迅速回應威脅，成為聯合作戰架構中的重要支點，而非單一作戰單位。

M1A2T不是孤立運作的武器系統，它能與步兵與反裝甲單位形成協同；示意圖。（資料照）M1A2T不是孤立運作的武器系統，它能與步兵與反裝甲單位形成協同；示意圖。（資料照）

從整體防衛構想來看，M1A2T的任務並非對外投射力量，而是用於封堵、遲滯與反擊，強化對機場、港口與交通樞紐等關鍵地段的掌控能力。其存在本身，即能使任何企圖快速奪取戰略目標的行動，必須承擔更高風險與代價。

更進一步而言，新一代戰車的成軍，也同步推動訓練、後勤與聯合作戰能力的調整。現代化裝備的引進，從來不只是更換平台，而是帶動整個防衛體系朝向更實戰化與整合化的方向前進。

支持國防建設，並非鼓吹對抗，而是為了維持和平。當潛在對手清楚認知到進犯台灣無法速戰速決、成本極高，衝突發生的機率反而會降低。這正是「有準備的和平」所要達成的目標。

第3批戰車即將抵台、第2批戰車完成成軍，這些看似遙遠的軍事新聞，其實與每一位國人的安全息息相關。防衛能力不可能一蹴可幾，唯有在社會理解與支持下，這些裝備才能真正轉化為守護家園、維持區域穩定的力量。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

