自由開講》為何長照3.0能計價 社工與照顧者卻要無限承擔？

◎ 郭冠廷

剴剴案持續延燒，司法與輿論的焦點，幾乎一致指向同一個問題：「社工是否有疏失？」從起訴書到媒體評論，反覆出現的質問是：「為什麼沒看出異狀？」、「為什麼沒有提高訪視？」這些提問看似合理，卻隱含一個極少被點破的危險前提——在悲劇發生之後，我們習慣用「全知的結果」，回頭推論當下「有限的過程」必然有罪。

這樣的提問方式，不只是情緒反應，而是一種制度性的卸責邏輯。若將視角拉高，並把社工體系、長照3.0政策與家庭照顧者並置檢視，就會發現這場審判真正暴露的，是台灣社會如何雙標地界定「專業邊界」與「風險歸責」。男童「剴剴」遭虐死案各界關注，台北地方法院1月29日開庭審理兒福聯盟陳姓社工（中）涉過失致死案，陳姓社工結束庭訊後快步搭車離去。（中央社資料照）

用事後的全知 審判當下的有限

在刑法法理上，過失責任必須建立在「應注意，且能注意而未注意」之上。然而，在社工相關案件中，「能注意」的標準，往往被司法不自覺地無限放大。檢警與司法擁有的是事後視角，手中握有法醫報告、通聯記錄與完整的偵訊筆錄；但回到案發當下，社工並沒有這些拼圖。社工不是偵查官，沒有搜索票，無法調閱監視器，也沒有強制進入私人住宅的公權力。

請繼續往下閱讀...

當法律期待一位「只有訪談與觀察工具、卻沒有調查權」的社工，必須具備看穿保母蓄意隱瞞的能力，否則即構成刑責，這在邏輯上是一種典型的「後見之明偏誤」。這不像是法律審判，更像是要求凡人必須具備上帝的視野。長照3.0承認高風險需要高成本，社工卻仍是「責任吃到飽」，制度的矛盾，在與長照政策的對照下顯得格外清楚。

政府推動長照3.0，核心精神正是「醫養合一」與「重度、夜間照顧的強化」。這代表政策已清楚意識到：面對高風險、高密度的照顧需求，不能只靠低頻率的關懷或道德期待，而必須引入醫療專業、跨系統合作，並為高強度服務付出更高的制度成本。在長照體系中，洗澡、陪同就醫、喘息服務，每一項增加的照顧密度，都被清楚量化與計價。當需求升高，資源就必須跟著進場，風險不再被假裝成「免費」。在長照體系中，洗澡、陪同就醫、喘息服務，每一項增加的照顧密度，都被清楚量化與計價；示意圖。（資料照）

但在兒少保護與社工體系中，面對可能致死的高風險案件，社工手中的主要工具卻仍停留在「訪視」。沒有類似長照3.0的醫療即時進場機制，也沒有因風險升高而自動啟動的高密度資源配置。在這裡，「提高訪視」成了一句不需標價的口號，而實際成本，則由社工個人以工時、風險與責任默默吸收。政府願意為長照的每一分鐘買單，卻長期默許社工在兒虐風險中「責任無上限」。

社工不是例外 照顧者早已承受同樣邏輯

這種「只究責、不給資源」的制度邏輯，並非只發生在社工身上，廣大的家庭照顧者早已身在其中。政策一方面高喊「在地老化」，將照顧責任回歸家庭；另一方面，當家庭照顧者因資源斷裂、身心崩潰而發生悲劇時，司法往往優先追問個人的「疏忽」或「未盡義務」。我們很少在法庭上質問：「為什麼制度沒有在那個夜晚即時進場？」反而只問：「你身為照顧者，為什麼撐不住？」社工與家庭照顧者，其實站在同一條船上——船身破洞來自制度，但水淹時，被審判的卻是拼命舀水的人。社工與家庭照顧者，其實站在同一條船上——船身破洞來自制度，但水淹時，被審判的卻是拼命舀水的人；示意圖。（資料照，新竹縣政府提供）

醫療承認極限 社工與照顧者卻被要求零失誤

在醫療場域，社會普遍接受一個現實：即使醫師已盡專業義務，病人仍可能死亡，因為人體本身存在不可控的極限。但在社工與照顧體系中，我們卻隱約期待「零失誤」。我們要求社工預測人性的惡，也要求照顧者在疲勞、貧病與孤立中維持完美判斷。一旦失敗，這就不再被視為制度風險，而被重新命名為個人過失，甚至是共犯。這樣的期待，只會導向防禦性實務：社工忙於撰寫免責紀錄，照顧者選擇隱忍、不求助，真正的風險反而更加隱形。

別讓究責成為制度卸責的完美藉口

如果司法與社會持續用「結果論」審判第一線，卻拒絕像推動長照3.0那樣，誠實地為風險定價、為專業配置足夠的權限與資源，那麼每一次的重判，都只是制度成功卸責的證明。真正該被檢討的，不只是被告席上的那個人，而是我們是否建立了一個「只許成功、不許失敗，卻又不給武器」的制度。否則，今天被推上被告席的是社工，明天，很可能就是任何一位仍在家中撐著照顧責任的普通人。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法