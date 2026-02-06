自由電子報
自由開講》台美「經濟繁榮夥伴對話」 對台產業競爭力的深遠影響

2026/02/06 13:30

◎ 呂曜志

第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話」圓滿落幕後，總統賴清德於3日召開記者會，揭示台美未來合作的3大戰略方向「經濟安全、創新經濟、繁榮未來」。（資料照）第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話」圓滿落幕後，總統賴清德於3日召開記者會，揭示台美未來合作的3大戰略方向「經濟安全、創新經濟、繁榮未來」。（資料照）

台美雙方近日順利完成第六屆「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），聚焦AI、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機供應鏈、高科技人才培育及第三國合作等六大核心領域。這不僅是台美經貿外交的戰略對接，更為台灣產業競爭力的長遠發展奠定了歷史性的里程碑。

筆者長期觀察台灣產業動態，深知社會上存在一種「零和敘事」的擔憂，認為投資美國必然削弱對台投資。這其實是忽視了全球分工動態的狹隘誤判。投資從來都是動態而非靜態，雙向而非單向，EPPD不但能讓全球科技領導企業在美加強跟台灣業者間的前瞻技術發展合作，而且也有助於帶動其與台灣的連結，包括前瞻或次世代技術的再次移轉與升級，從而提升台灣產業未來競爭力。

這就像傳統智慧講究門當戶對，代代出好子孫的道理一樣。我們若把創新、研發、生產到行銷的全價值鏈概念，跟生產要素的資本、人才、關鍵技術、組織與效率，產業空間到經商環境等概念全部打散重組，我們會驚覺EPPD將帶來無限深遠的機會與影響。兩個最重視法治與自由競爭市場體制的政府，促成全球最有創新動能與最有紀律、效率與彈性的企業領導者，共同結合台美人才、資金與組織效率、在全球民主市場上發揮影響力。關鍵產業供應鏈安全雖然是當前重要議題，但筆者認為未來在更多新形態產業上，這樣的合作模式仍會發揮深遠效果。

第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話」聚焦AI治理與通訊赤字，數發部強調加速打造可信託數位生態。 （數發部提供）第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話」聚焦AI治理與通訊赤字，數發部強調加速打造可信託數位生態。 （數發部提供）

有人會質疑，台灣業者留在台灣，難道就不能達到以上的效果嗎？這就要談到產業空間的重要性。縮短研發（R&D）與製造（Manufacturing）之間的物理距離，是現代工業（尤其是高科技與精密製造業）追求「研發製造一體化」的核心策略。當這兩個功能在空間上近在咫尺時，通常會帶來以下四個關鍵優勢：

首先，縮短產品開發週期（Time-to-Market）

研發與製造不但可以隨時溝通，甚至可以「並行工程」（Concurrent Engineering），大幅縮短新產品上市的時間成本，提升競爭優勢。

第二，可以降低試產與轉產成本

除了減少因溝通落差導致的報廢品或重工成本，甚至可以共用設備

第三，提升品質控管

許多製造細節（Know-how）難以透過圖紙或軟體完全呈現，因此近距離的接觸有助於研發人員將「設計意圖」精準傳達給製造端

最後，強化組織文化與協作意願

當空間遙遠時，責任歸屬往往構成障礙，近距離能增加互信，形成「共同解決問題」的文化。

當然，上述的好處是一直存在的，但卻需要一定的政治意願（Political Willingness）與市場力量去驅動。因此當台美EPPD持續增強帶有具體行動性的政治意願，且深且廣的召喚台美甚至第三國的民主供應鏈業者，市場機能就會發揮看不見的那隻手，驅動這些關鍵優勢長期浮現，並且透過外溢效果，讓70年代台灣透過留學方式以取得先進知識的Brain Gain，轉化為未來以台美產業共創方式，全方位提升台灣人才在創新研發與市場行銷等全價值鏈競爭力，而這些人才會以不同時區拋接工作的方式，讓太平洋東西兩岸的關鍵產業群聚，進行更有競爭力的高度整合，這就是筆者對經濟日不落國的詮釋。

台美產業合作，可全方位提升台灣人才在創新研發與市場行銷等全價值鏈競爭力，並以不同時區拋接工作的方式，讓太平洋東西兩岸的關鍵產業群聚；圖為台積電高雄廠區夜景。（資料照）台美產業合作，可全方位提升台灣人才在創新研發與市場行銷等全價值鏈競爭力，並以不同時區拋接工作的方式，讓太平洋東西兩岸的關鍵產業群聚；圖為台積電高雄廠區夜景。（資料照）

（作者為台北海洋科技大學校長）

