自由開講》別讓馬年的祝福，成為他們的悲歌

2026/02/19 10:00

◎ 陳俊甫

在華人文化中，馬向來象徵力量、自由與高貴。踏入2026馬年，不論是街頭巷尾的新春裝飾，還是社群平台上的賀歲圖卡，處處可見駿馬奔騰的身影——人們歌頌馬的英姿，讚嘆馬的優雅。然而，就在紙上風光無限之際，現實中的馬卻正默默承受著難以想像的苦楚

放眼全球，馬長期被視為「工具」而非有感知的生命在觀光業與競技場上，馬常被強迫勞動、鞭打驅策，甚至因過度操練而傷殘早逝。這些產業往往以「傳統」或「娛樂」為名，掩蓋背後的殘酷現實——明明已有更人道、更科技化的替代方案，卻仍選擇漠視馬兒的痛苦。馬長期被視為「工具」而非有感知的生命；示意圖，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）馬長期被視為「工具」而非有感知的生命；示意圖，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

在埃及吉薩金字塔附近，PETA（亞洲善待動物組織）曾揭發一處隱蔽的「馬匹亂葬崗」：數十具馬屍堆疊其中，全是因長時間載客、缺水缺醫、體力透支而倒下的生命。有些馬在烈日下拖著沉重車廂，稍有遲緩便遭鞭笞；一旦失去利用價值，就被棄如敝屣。人類引以為傲的文明遺產旁，竟成了動物苦難的沉默墓園——若所謂的「觀光進步」要踩著生靈的哀鳴前行，那這樣的文明，又有何尊嚴可言？

台灣雖然沒有賽馬產業，但這並不代表我們置身事外。作為國際社會的一分子，我們仍需關注國際競技背後的血淚。PETA已多次呼籲國際奧委會取消奧運馬術項目，道理很簡單：若非靠脅迫與暴力，根本無法迫使動物為人類的娛樂去完成高風險動作。馬從未選擇跳躍障礙，也不願忍受口部撕裂、骨骼碎裂與長期心理壓力的訓練。值得欣慰的是，「現代五項」運動已率先宣布剔除馬術環節——奧運會，是時候跟上了台灣雖然沒有賽馬產業，但這並不代表我們置身事外。作為國際社會的一分子，我們仍需關注國際競技背後的血淚；示意圖，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）台灣雖然沒有賽馬產業，但這並不代表我們置身事外。作為國際社會的一分子，我們仍需關注國際競技背後的血淚；示意圖，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

慶祝馬年，不該只停留在圖騰與口號。真正的致敬，是停止消費動物的苦難。我們必須誠實面對一個問題：在21世紀的今天，「尊重生命」究竟意味著什麼？

好消息是，慈悲與現代化早已不再對立。全球多個城市已逐步以「電動仿古馬車」取代真實馬匹——既保留了懷舊風情，又免去馬兒在滾燙路面奔波、吸入廢氣、驚慌穿越車流的風險。這些電動車安靜、安全、零傷害，更契合台灣追求永續發展與數位創新的願景。慶祝馬年，不該只停留在圖騰與口號。真正的致敬，是停止消費動物的苦難；馬匹因體力不支而倒地不起遭商人抽打。（翻攝自PETA 亞洲善待動物組織臉書粉絲專頁）慶祝馬年，不該只停留在圖騰與口號。真正的致敬，是停止消費動物的苦難；馬匹因體力不支而倒地不起遭商人抽打。（翻攝自PETA 亞洲善待動物組織臉書粉絲專頁）

台灣向來以民主、多元與友善動物自豪。當我們拒絕以動物為賣點的旅遊項目，支持無剝削的創新體驗時，便是在向世界傳遞一個清晰訊息真正的進步，從不需要犧牲弱者

尊重馬，其實是重新學習如何對待所有生命。馬不是道具、不是傳統符號，更不是可計算利潤的資產。每一匹馬都是有感知、有情感、渴望安穩生活的個體。承認這一點，不會削弱我們的傳統文化，反而讓文化更有溫度、更有底氣。

馬年伊始，讓我們把對馬的讚美化為實際行動：拒絕動物娛樂、擁抱符合時代價值的替代方案。真正的尊重，不是把馬印在紅包袋或對聯上，更不該建基於他們的痛苦之上，而是讓他們能自由、尊嚴地活著。

（作者為PETA Asia亞洲善待動物組織台灣活動倡議專員）

