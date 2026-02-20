自由電子報
自由開講》黃仁勳談工匠精神 教育應重回實作

2026/02/20 11:00

◎ 楊智強

輝達執行長黃仁勳來台，再度引起媒體關注。近期，矽谷瘋傳AI將是人類「最後一次致富機會」，否則將淪為永久底層。這種階級焦慮，正透過網路社群撲向進臺灣校園。當社會憂心AI奪走白領工作，甚至取代教師時，日前黃仁勳卻點出，電工、水管工等「實體工匠」，才是未來最稀缺的新貴。精闢見解翻轉了職業貴賤刻板印象，更為迷惘的教育現場指引了關鍵指引，回歸「實體實作」的不可取代性。黃仁勳指出，電工、水管工等「實體工匠」，才是未來最稀缺的新貴。（資料照）黃仁勳指出，電工、水管工等「實體工匠」，才是未來最稀缺的新貴。（資料照）

長期以來，大眾誤以為教師僅是「知識的搬運工」，甚至迷信AI家教能提供一對一的精準教育。然而，這忽視了學校教育最核心的本質。學校老師每日面對的是二、三十位各異其趣的生命個體，這種高度多元性與不可預測性的教室生態，絕非家教式的靜態環境所能比擬。

在充滿變數的教學現場，老師不只是教育理論的執行者，更是具備高度應變能力的「實作專業人員」。老師必須在雜揉了情緒、社交、認知差異的長時間高度運轉環境中，即時調度資源、安撫心靈並引導群體互動。面對複雜人際實體的掌握與修復，其專業深度與黃仁勳口中能處理複雜管線的技術員有異曲同工之妙，都是AI演算法在虛擬世界中難以企及的實體藝術。

當前教育思維迷信加法，課程與繁瑣業務塞好塞滿，在於未能看見這份「實作專業」的珍貴。當政府不斷推動數位轉型、要求老師學習各種AI輔助工具時，卻忽略了老師正被無盡的行政填表與考評指標淹沒。專業教育人員的雙手被綁在評鑑訪視紙本報告上，老師就失去了在教室現場發揮「工匠精神」去雕琢、接住每個孩子的餘裕。當政府不斷推動數位轉型、要求老師學習各種AI輔助工具時，卻忽略了老師正被無盡的行政填表與考評指標淹沒；示意圖。（圖取自freepik）當政府不斷推動數位轉型、要求老師學習各種AI輔助工具時，卻忽略了老師正被無盡的行政填表與考評指標淹沒；示意圖。（圖取自freepik）

面對AI挑戰，教育部應落實「減法哲學」，大幅削減瑣碎行政，將時間還給老師，讓老師回歸其實作專業人員的身分。同時，重新配置教育與產業資源，給予具備實體專業技術的教育人才相應的經濟回饋與社會地位，貿然開放業界人士修習八學分，降低任教門檻引進高職技專師資，著實令人擔憂。

唯有政府與企業帶頭，引導社會重新定義「人才」，打破盲目的數位崇拜，臺灣才能在AI巨浪中站穩腳步。不該任由下一代在偏差的致富焦慮中載浮載沉，更不應漠視技職教育持續空洞化。重建台灣固有「工匠精神」與「實體技能」的社會尊嚴，已是刻不容緩的教育課題。

（作者為嘉義縣教師職業工會副理事長）

