林修民 半導體看天下》老師不能陪你一輩子，但書可以

一個好的老師就是要讓學生有「自我學習」的能力。在這個強調資訊技術高速變化的年代，終身學習是任何一個人必須要具備的技能，老師不可能陪你一輩子，當你離開學校之後，能夠陪伴你不斷吸收新知的，只有書籍。

◎ 林修民

總統賴清德出席台北國際書展致詞。（資料照）

2026年台北國際書展3日開幕，總統賴清德出席致詞時表示：「我始終相信，教育與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書。」強調閱讀對孩子的成長與國家文化的重要性。而筆者認為，書籍的重要在於彌補老師的不足，因為老師不能夠陪你一輩子，但書可以。

總統賴清德在書展的講話引起了全國教育產業總工會（全教產）的不滿，全教產理事長林蕙蓉指出，教師除了教授課本知識，還肩負學生心理輔導、人際關係、生活教育等多重角色，總統在國際書展場合說出「與其找好老師，不如找本好書」，形同貶低教師專業，讓基層教師感到受辱。

事實上、賴總統是說：「我始終相信，教育與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書。因為書，才是每位孩子都能一再遇見、長久陪伴的良師。因此，除了在台南市推動閱讀計畫，過去幾年，從行政院長、副總統到現在身為總統，我都持續支持閱讀推廣活動與文化幣政策。」

好書本來就是好老師寫出來的，不看書的學生也不會聽老師的。

我不了解全教產為何會有如此的發言，老師跟書本本來就是知識的傳遞者，只是媒介不同而已。兩個本來就是息息相關，好書本來就是好老師寫出來的，而且、不看書的學生也不會聽老師的，實在不清楚為什麼全教產會覺得賴總統的發言會讓基層教師受辱？

針對總統賴清德說「教育與其追求擠進名校，不如讓孩子找到一本好書」，全教產理事長林蕙蓉（中）認為，這是在貶低教師專業。（資料照）

老師可以陪你一輩子嗎？

事實上，我認為一個好的老師就是要讓學生有自我學習的能力，在這個強調資訊技術高速變化的年代，終身學習是任何一個人必須要具備的技能，老師不可能陪你一輩子，當你離開學校之後，能夠陪伴你不斷吸收新知的就只有書籍。

新典型的例子：AI的重新發展

如果你能夠穿越時光回到2010年時，你會發現那時畢業的電機系或資訊系的學生幾乎沒有人在做AI，懂AI的人非常非常的少。因為現今的這一波AI熱潮從2012年加拿大辛頓教授提出深度學習才重新熱起來的。

那這是不是表示2010年以前畢業的電機系資訊系的學生現在都不會AI？因為沒有老師教？ 如果這些人想要懂AI就非得回學校找老師學才可以嗎？ 當然不是。

因為老師不能也沒有必要永遠陪伴你教你東西，事實上，我認為賴總統的發言才是一個老師應該教導學生的技能，老師的責任是確保學生有不斷學習的能力，你不看書你就不會有繼續學習的能力，那你這個老師基本上就是失敗的，而我也認為一個不看書的學生，他也不會聽老師講的話。

身處AI當紅的數位時代，人人都需要透過閱讀來保有自我學習的能力；示意圖。（美聯社檔案照）

（作者為科技專欄作家）

