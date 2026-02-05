許美華頻道》支持執政團隊全面抵制 沒有放棄中國國籍的立委！

台灣走到今天國會滿滿敵國內應，整個社會被各種認知作戰，洗到一堆人覺得民進黨比共產黨還要獨裁，中國比台灣還更民主⋯台灣人到底還在溫柔客氣什麼？支持執政團隊每個部會硬起來，全面保護機密情報，抵制中國籍立委李貞秀！

◎ 許美華

「史上首例！內政部封殺李貞秀『拒給機密文件』劉世芳：怕國安風險」。提醒一下！根據2017年起施行的《中華人民共和國國家情報法》第七條，任何組織和公民都應依法支持、協助和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作秘密。民眾黨中配立委李貞秀本月3日宣誓就職。（資料照）

意思是，中國公民在法律上負有協助情報工作的義務；如果國家要求你，人人都是spy，如果你（李貞秀）不配合遵守，是犯罪行為。李貞秀或是任何中配，如何證明自己對中華民國（台灣）的忠誠？

說實話，這件事很難證明。但李貞秀如果還保有中國國籍，就代表她必須遵守中國法律，在台灣收集情報，就這麼簡單，不是嗎？李貞秀如果不當立委，他要保留中國國籍，我也沒意見。

但是，她現在要進入台灣國會，基於任何理由，不願或無法放棄中國國籍，就是不可以。白黨精神領袖柯文哲，已經在洗中國不是外國，意思是兩岸同屬一個國家，所以李貞秀無法放棄中國國籍，這個大家可以接受嗎？白黨精神領袖柯文哲，已經在洗中國不是外國。（資料照）

（作者為反紫光奇遊團成員）

