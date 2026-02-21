健康醫療網》六成以上無症狀！林欣辰醫師揭開「神經內分泌腫瘤」的偽裝面具

根據國際治療指引建議，如果腫瘤符合「小於 1 公分」、「無症狀」、「非功能性」且「無轉移」等條件，考量到胰臟手術的高風險（如胰漏、嚴重併發症），手術的傷害可能高於腫瘤本身的危害。或許可採取「積極監控」的策略，也就是不馬上開刀，而是每6到12個月做影像追蹤。

雖然大部分神經內分泌腫瘤是偶發的（找不到原因），但約有10%的病人與遺傳基因有關。（取自貼文）神經內分泌腫瘤（NETs）常被喻為醫學界的「斑馬」，因罕見且善於偽裝，常被誤認為一般腸胃病。多數民眾印象停留在會造成嚴重熱潮紅或腹瀉的「功能性」症狀，但台中榮總腫瘤內科林欣辰醫師指出，臨床上超過六成病患屬「非功能性」，無明顯荷爾蒙症狀，容易錯過早期治療先機。

功能性與非功能性差別？關鍵不在分泌而在「症狀」

事實上，在臨床區分「功能性」與「非功能性」，關鍵不在腫瘤是否分泌荷爾蒙，而在於分泌物質「有沒有造成症狀」。

「功能性」腫瘤會分泌大量活性荷爾蒙，導致病人出現強烈症狀。例如胰島素瘤造成反覆低血糖，胃泌素瘤導致嚴重胃潰瘍，類癌瘤則引起熱潮紅與腹瀉。

而「非功能性」腫瘤雖也會分泌物質（CgA，Chromogranin A），但不會引發特定症狀，病人通常感覺「一切正常」。林醫師說明：「非功能性佔絕大多數，約佔胃腸胰神經內分泌腫瘤的 60% 至 70%。」由於缺乏明顯症狀，使得早期診斷變得困難。

沉默的威脅？非功能性腫瘤的兩大發現途徑

既然沒有症狀作為警示，通常如何被發現？林醫師分析，這類病人的發現途徑通常有兩種：

第一種是「壓迫症狀」。這是因為腫瘤長得太大，物理性地壓迫到周邊器官被發現。例如腫瘤長在胰臟頭部壓迫膽管造成黃疸，或長在腸道造成腸阻塞、消化道出血或明顯的腹痛。林醫師坦言：「當出現這些情況時，通常期別都比較晚，治療難度也隨之增加。」

第二種則是「意外發現」。隨著健檢普及與醫療影像可近性提高，病人可能在做腹部超音波、電腦斷層或是因其他疾病檢查時，意外發現胰臟或腸道有陰影。例如在大腸鏡檢查時，原以為是息肉切除，病理報告卻顯示為神經內分泌腫瘤。醫師表示，這類病人通常運氣比較好，因為發現得早，經切除後，臨床上多可獲得相對較穩定的治療結果。

腸躁症還是腫瘤？察覺「模糊訊號」與確診關鍵

胃腸道的神經內分泌腫瘤常見的症狀包括長期腹瀉、腹痛、腹脹、消化不良，或是排便習慣改變。這些症狀跟常聽說的「腸躁症」、「胃炎」或「消化性潰瘍」很像，正因症狀不具特異性，導致神經內分泌腫瘤患者從「出現症狀」到真正「確診」，平均可長達5到7年。

如果民眾長期有不明原因症狀，一般的胃鏡、大腸鏡能檢查出來嗎？林醫師說明，一般的內視鏡只能看到消化道的「黏膜表面」。若腫瘤是躲在黏膜下層，一般的鏡檢就像是「在牆壁外面看，看不到牆壁裡面的東西」。一般的內視鏡只能看到消化道的「黏膜表面」。若腫瘤是躲在黏膜下層，一般的鏡檢就像是「在牆壁外面看，看不到牆壁裡面的東西」。 （取自貼文）

若臨床醫師懷疑是 NET，通常會安排以下檢查來確診：

抽血檢查：檢驗 CgA（Chromogranin A），這是目前 NET常用的腫瘤指數。

影像檢查：須進行多相位電腦斷層、磁振造影或內視鏡超音波。

核子醫學檢查：Ga-68 DOTATATE PET/CT。這項檢查運用 NET 表面特有的生長抑素受體，有助於顯示腫瘤位置與分布情形。

健檢意外發現胰臟陰影 一定要開刀嗎？

若健檢發現無症狀小腫瘤，是否一律都要切除？根據國際治療指引建議，如果腫瘤符合「小於 1 公分」、「無症狀」、「非功能性」且「無轉移」等條件，考量到胰臟手術的高風險（如胰漏、嚴重併發症），手術的傷害可能高於腫瘤本身的危害。或許可採取「積極監控」的策略，也就是不馬上開刀，而是每6到12個月做影像追蹤。

「但這需要醫師與病人詳細討論，」林醫師提醒，並非所有小腫瘤都能觀察。如果腫瘤位置貼近胰管、生長速度快，醫師通常還是會建議切除。若在觀察期間發現腫瘤變大或有惡性變化，則必須立刻進行手術或藥物治療。

遺傳風險不可忽視 高風險族群應提早篩檢

雖然大部分神經內分泌腫瘤是偶發的（找不到原因），但約有10%的病人與遺傳基因有關。像是「多發性內分泌腫瘤症候群第一型」（MEN-1），這類病患除了可能會有胰臟神經內分泌腫瘤外，還常合併副甲狀腺或腦下垂體的問題。

林欣辰醫師建議，如果家族中有MEN-1的病史，是絕對的高風險群。這類家族成員應從青少年時期就開始進行基因檢測與定期的生化、影像篩檢，以便早期發現處理。

對抗偽裝的斑馬 謹記三大警訊主動諮詢

面對這種會偽裝、初期症狀不明顯的腫瘤，民眾該如何自保？林醫師列出了三個不應忽視的紅燈訊號：

症狀久久不癒：莫名的拉肚子、潮紅、皮膚炎等症狀，持續三個月以上。

不明原因體重減輕：在沒有刻意減重情況下，體重在半年內明顯下降。

藥物無效：一般的腸胃藥（如胃藥、止瀉藥）對症狀完全起不了作用。

林醫師呼籲，當出現上述情況，建議主動諮詢腸胃科或消化系外科醫師，讓我們有機會在早期抓出這隻偽裝的斑馬，及早釐清原因，爭取更合適的治療與追蹤規劃。醫師林欣辰。（取自貼文）

