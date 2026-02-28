自由電子報
自由開講》從「可以離開台灣」看中共對外話語戰的真實邏輯

2026/02/28 18:00

◎ 張亞柔

中國駐澳洲大使肖千日前在公開場合高喊「一中原則」，並聲稱「不喜歡統一的人可以離開台灣」。這句話表面上是強硬表態，實際上卻揭示了北京近年對台與對外話語戰的核心策略：先行消滅台灣作為政治主體的正當性。

中國駐澳洲大使肖千放話「不喜歡統一的（台灣民眾）可以離開台灣」。（歐新社檔案照）中國駐澳洲大使肖千放話「不喜歡統一的（台灣民眾）可以離開台灣」。（歐新社檔案照）這類說法的關鍵不在於是否統一，而在於它刻意跳過「台灣是否屬於中國」這個根本爭議，直接將統一設定為既定前提。在這個框架下，台灣人民不再被視為具有集體意志的政治主體，而只是必須適應統治安排的對象；若無法適應，就被視為應該「自行離開」的變數。

值得注意的是，這種語言並非說給台灣社會聽，而是說給第三方國家。透過在民主國家公開放話，北京試圖營造「統一不可逆」的現實感，淡化台灣民意的重要性，並降低國際社會對台灣議題的介入意願。只要反覆將統一描述為時間問題，而非政治選擇，就能逐步壓縮外界的想像空間。同時，這也是一種典型的「內宣外放」。對北京而言，海外大使的角色早已不只是外交溝通，而是政治紀律的展演。強硬甚至粗糙的表態，正好符合對內所需的忠誠證明，並呼應「台獨必須被清除」的官方敘事。

這類言論真正值得警惕的，是被反覆使用後可能產生的效果。當「不服從就離開」逐漸被包裝成合理選項，背後預設的是人民不再是國家的組成者，而是可被篩選、可被排除的對象。這正是威權治理邏輯對民主社會的滲透方式。

北京試圖營造「統一不可逆」的現實感，淡化台灣民意的重要性。圖為中南海新華門。（中央社資料照）北京試圖營造「統一不可逆」的現實感，淡化台灣民意的重要性。圖為中南海新華門。（中央社資料照）肖千的發言不應被視為單一外交失言，而是一場話語層面的戰略演練。其所預告的，是北京希望國際社會逐漸接受的一種敘事：台灣的未來不是由人民決定，而只是服從與去留的問題。真正的風險，在於這種敘事一旦被視為「正常」，所侵蝕的將不只是台灣的空間，而是民主社會對政治主體性的基本認知。

（作者為自由業）

