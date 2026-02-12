自由開講》高鐵應否延伸宜蘭 地方公投是民意表態

◎ 賴其瑋

高速鐵路是否應該延伸至宜蘭，已然成為地方上關注的焦點。有些人認為，可以藉由今年底的地方大選，順帶進行宜蘭縣的地方公投，作為地方對高鐵意向的參考。孰料，這種有建設性的說法，竟然被宜蘭縣府打回票，其理由是高鐵是中央事務，而非地方自治，所以不可以進行公投。

筆者認為此言差矣！宜蘭縣政府似乎把公投的結果，就一定要視為最終的結果，所以推卸決定權的責任於中央。筆者認為這是背棄縣民利益的想法。首先，如果僅憑「誰出的錢」，就說是地方或中央事務，這樣的分際未免過於狹隘。高鐵的宜蘭延伸段，很顯然與宜蘭人的利益得失事關重大（至少跟筆者這個來自外縣市的人相比）。藉由公投，表達地方選民的意見，才能發揚民主精神。

高鐵延伸宜蘭案，地方藍綠政治人物同聲高呼「宜蘭人就是要高鐵！」。（資料照）其次，目前宜蘭是否應該蓋高鐵，在鄉親之間是存在有爭議的，所以公投的結果，可能會有同意或不同意居多的狀況，那也會是一種民意的展現。決策過程與其都讓所謂「專家學者」或交通部的政府官員，乃至於民意代表、電視名嘴來決定，讓公投的民意參與決策過程，是相當合理的。

公投的結果，應當視為使民意成為影響決策的因素，而非具體就是要這樣落實。對選民而言，這是參與決策審議的重要過程，也是民主政治可貴的一環。相反的，講難聽一點，縣府如果覺得高鐵就是中央事務，所以地方無權置喙；那以後中央政府在各地方要進行的建設，就通通不用下鄉開公聽會、說明會了。

公民團體成員舉牌，反對高鐵延伸宜蘭。（資料照） 在地區發展、公共運輸的政治領域中，本來中央跟地方就不是一刀切的相對概念，宜蘭縣府這種態度，不但是卸責，更是背棄選民的說法，實在令人遺憾！

（作者為台聯青年部主任 ）

