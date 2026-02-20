自由開講》從霍諾德徒手攀登101 看文明社會如何理解風險

◎ 蔡育德

美國攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北101，不僅創下世界首例，也讓台灣在國際舞台上再次被看見。這項壯舉除了震撼人心，更提供了一個值得我們深思的公共議題：什麼是風險？什麼是危險？以及文明社會如何在兩者之間做出判斷。

在霍諾德攀登之前，不乏反對聲音認為此舉「過於危險」、「一旦發生意外後果不堪設想」，主張應全面否定這項計畫。然而，若仔細檢視霍諾德與其團隊的準備過程，便會發現這並非魯莽行動，而是高度專業的風險管理成果。霍諾德赤手攻頂台北101，過程於Netflix完整呈現；仔細檢視霍諾德與其團隊的準備過程，便會發現這並非魯莽行動，而是高度專業的風險管理成果。（組合照，本報資料照、Netflix提供）

從路線分析、身體與心理訓練、環境條件評估、精密時間掌控，到團隊支援與應變機制，這項挑戰早已超越「不可控的危險」，而進入可被理解、評估與管理的風險範疇。這正是文明社會的重要特徵之一：不是否定風險，而是以科學、制度與專業來降低其發生機率與傷害程度。

相對而言，真正的危險，往往來自於缺乏事實基礎的恐懼、情緒化的判斷，以及對複雜問題的簡化甚至扭曲。在資訊不足或刻意錯置的情況下，人們容易將理性決策外包給情緒、偏見或他人操弄，最終反而做出更高風險、甚至更具破壞性的選擇。

國造潛艦「海鯤號」為例，其研發與建造本質上即是一項高風險、但必須透過專業與制度進行管理的國防工程；圖為海鯤號進行首次潛航測試。（資料照）這樣的差異，也同樣反映在公共政策與國家治理上。以國造潛艦「海鯤號」為例，其研發與建造本質上即是一項高風險、但必須透過專業與制度進行管理的國防工程。然而，社會上卻屢見以片段資訊、未經驗證的說法，甚至刻意放大的恐懼，來動搖民心、否定整體計畫的合理性。

若在民主制度中，不以審慎監督與專業審查來討論預算與政策，而是以程序杯葛或情緒動員取代風險管理，這本身就可能轉化為另一種公共危險。尤其在區域安全情勢高度緊張之際，任何削弱防衛能力、混淆威脅認知的作法，都值得社會嚴肅對待。

霍諾德徒手攀登101的真正啟示，或許不在於「勇氣」，而在於文明社會如何做決定。懂得區分風險與危險，尊重專業、事實與制度，並在充分資訊下行使公民權利，才是民主社會得以持續前進的基礎。

對台灣公民而言，這樣的思考同樣適用於投票與公共參與。唯有在理解風險、辨識操弄、拒絕恐懼政治的前提下，我們才能不輕易將自身的自由、財產與安全，交付給不值得信賴的決策者。這或許是霍諾德成功攀登101，留給台灣最深層、也最值得珍惜的文明課題。

（作者為跨界治理顧問）

