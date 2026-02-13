自由電子報
自由開講》破解在野黨「癱瘓政府」策略

2026/02/13 12:30

◎ 徐逢桂

在野黨「弱台戰術」想做的是「拖到人民覺得兩邊都一樣爛」。最希望執政黨講制度，以為程序正確、說法正確＝民意會懂，卡預算讓百姓感受不到生活改善，一旦執政黨敘事失焦，即操作輿論，冠上行政怠惰：「誰害我生活辛苦？」、「能不能先把事情做好？」結果是責任模糊化，中間選民覺得很吵、很累，然後慢慢離開。

立法院院會1月30日進行議案表決，藍白續擋軍購、總預算，民進黨舉牌表達不滿。（資料照）立法院院會1月30日進行議案表決，藍白續擋軍購、總預算，民進黨舉牌表達不滿。（資料照） 預算未審，施政上用存量撐時間，整個政府進入一種保守運作、風險趨避、能不動就不動狀態。在野黨利用社福與教育，包裝成「執政冷血」敘事；中小企業「有訂單卻不敢擴產」，整個產業投資與就業數據難看；新標案數量減少、公共工程和地方建設延宕，地方首長抱怨「中央補助慢、錢不到位」。面對在野力量「拖、卡、削、耗」策略，執政方不能只「辯解」，要「拆局」，令對方的策略「失效、被看穿、付出代價」，把「弱台操作」轉為「自傷操作」，把「抽象國安」翻成「具體生活損失」。

在野最怕的不是被罵「不愛台灣」，而是被選民清楚看見：「你這一刀，砍的是我自己的生活」。執政方要做的是具體化後果，如：某工程停擺、那些族群補助沒有了、那些產業訂單流失…接著，分離「反對者」與「破壞者」，不要把所有在野力量都打成一團，那樣反而幫他們凝聚。用法制與程序的「繞行設計」，合法拆分預算、以行政命令與既有授權先行、用地方政府、行政法人、國營事業補位。重點是：做事、公開、留紀錄、讓歷史與社會判斷。不是吵贏，而是將「弱台變成對方的政治自殺」。

賴總統日前赴宜蘭參訪長照機構，憂總預算未通過恐影響「長照3.0」推動。（資料照）賴總統日前赴宜蘭參訪長照機構，憂總預算未通過恐影響「長照3.0」推動。（資料照） 也許韓國李在明癱瘓策略的成功執政，激勵在野勢力。然而，歷史已經反覆證明：想靠「癱瘓政府」讓國家變弱的反對勢力，短期可能得分，長期常常翻車，如歐巴馬v.s.共和黨「關門戰術」、安倍v.s.在野「國會空轉戰術」、佘契爾 v.s.工會全面癱瘓等。關鍵是成功翻盤的政府，沒有一個是靠激情或道德審判，而是做好：政府不中斷、後果高度具象化、責任清楚歸位、區分反對者和破壞者、時間當盟友等五件事。靠「讓國家不好過」才能得分的政治勢力，最終會被選民唾棄。

（作者為資訊服務業者）

